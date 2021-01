Webinar ? Umsatzturbo Rekrutierung

Die Personalabteilungen beschaffen neues Personal für den Vertrieb. Dabei liegt der Schwerpunkt in der Regel auf der Beschaffung und nicht auf der Qualität der neuen Mitarbeiter.

Kommunikative Bewerber übertreiben um den Job zu bekommen und Personaler sind häufig nicht in der Lage dies zu erkennen, also die wirklichen A-Verkäufer auszuwählen!

Dabei machen A Verkäufer im Schnitt 32 Prozent mehr Umsatz als der durchschnittliche Verkäufer.

Bei oftmals im Schnitt nur noch 6 Bewerbern und einem Auswahlverfahren bei dem ausschließlich auf Bewerbungsunterlagen und fachliche Fähigkeiten Wert gelegt wird, endet der Auswahlprozess mit großer Wahrscheinlichkeit nicht mit einer Optimalbesetzung.

Lernen Sie im Webinar von Deutschlands führenden Experten für Vertriebsdiagnostik, welche Kardinalfehler im Auswahlprozess gemacht werden und wie Sie bereits zum Start Umsatzpotenziale sichern können.

Erfahren Sie aus der laufenden Vertriebskompetenzstudie, welche Kompetenzen bei Top Verkäufern besonders stark ausgeprägt sind und wie man dieses Wissen in der Rekrutierung nutzen kann.

Lassen Sie sich inspirieren, wie Sie einen Abgleich zwischen der Anforderung der Stelle und dem Bewerber vornehmen können.

Anhand eines Best Practice Beispiel schildern die Experten den Erfolgsparameter Onboarding.

Das Webinar mit Dirk Thiemann findet am 04.02.2021 von 11:00-12:00 Uhr statt.

Jetzt Anmelden unter: https://www.div-institut.de/webinar-registrierung-umsatzturbo-rekrutierung/