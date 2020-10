Webkonferenz Social Media meets Content Marketing

Vom 17. bis 19. November veranstaltet die SCM ? School for Communication and Management die Webkonferenz ?Social Media meets Content Marketing?. An drei Tagen erhalten Kommunikator*innen Fachwissen, Tipps und Inspiration für Ihren Berufsalltag.

In Best Cases vermitteln Mitarbeiter*innen von Studio SAP, IBM, ZEISS und der Commerzbank wertvolles Praxiswissen und geben Einblicke in ihre Arbeit. In Workshop-Sessions werden verschiedene Aspekte von Social Media und Content Marketing vertieft. Themen sind u. a:

? Strategisches Content Management: Content Marketing meets Newsroom

? Communities im Wandel: Wie erreicht man die NEXT Generation Social?

? Kreativ sein mit Strategie ? Wie man Ideen entwickelt, die Menschen zum Handeln bewegen

? LinkedIn: ?Superplattform? für B2B Content Marketing

? Haltung bewahren ? Krisenkommunikation in Zeiten von Social Media und Purpose-Kommunikation

? Guter Content braucht Reichweite & Paid Social braucht guten Content

Abgerundet wird das Programm der Webkonferenz durch interaktive Formate, die zum Netzwerken einladen und die Themen der Teilnehmenden in den Fokus rücken. Dazu gehören beispielsweise eine virtuelle Mittagspause und eine Barcamp-Session.