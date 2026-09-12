Websuche im KI-Chat: Nur 43,3 Prozent aller Eingaben lösten in einer Untersuchung der Landesanstalt für Medien NRW überhaupt einen Quellenabruf aus

Ob ein Sprachmodell für seine Antwort ins Netz schaut, hängt an der Formulierung der Frage. Die Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen (NRW) hat dazu im Juli 2026 die Studie „Zwischen Suchmaschine und Gesprächspartner“ veröffentlicht und darin 2.009 Personen ab 16 Jahren beim Umgang mit einem KI-Chatbot begleitet. Erhoben wurde vom 24. März bis zum 1. April 2026 in Deutschland. Laut der Untersuchung lösten 43,3 Prozent aller Eingaben eine Websuche aus – die übrigen beantwortete das Modell aus dem Trainingswissen. Für Anbieter von Inhalten verschiebt das die Frage der Auffindbarkeit, an der auch Auswertungen zur Sichtbarkeit eigener Inhalte in KI-Antworten ansetzen.

Ein Zeitbezug in der Frage entscheidet fast allein über den Quellenabruf

Der stärkste Auslöser für eine Websuche ist nach den Befunden der Medienanstalt nicht das Thema, sondern die Zeitform der Frage. Laut der Studie lösten in der offen gestellten Suchaufgabe Eingaben mit ausdrücklichem Zeitbezug – Wörter wie „aktuell“, „heute“ oder „neueste“ – in 95,4 Prozent der Fälle eine Suche aus. Ohne solche Wörter waren es 60,1 Prozent. In der zweiten, thematisch vorgegebenen Aufgabe lag das Verhältnis bei 83,3 zu 35,0 Prozent.

Die Studie hat den Zusammenhang zusätzlich mit einer logistischen Regression geprüft. Der Aktualitätsgehalt einer Eingabe erwies sich dort als stärkster Vorhersagewert, gefolgt vom Charakter der Faktenfrage. Ein ausdrücklicher Zeitbezug wirkte auch dann noch eigenständig, wenn beide anderen Merkmale bereits berücksichtigt waren. Nur 19,4 Prozent der ersten Eingaben in der offenen Aufgabe enthielten überhaupt ein solches Wort.

Die Nachfragen im Gesprächsverlauf holen den Abruf nicht nach

Erste Eingaben und spätere Nachfragen verhalten sich unterschiedlich. Nach Angaben der Medienanstalt lösten in der offenen Aufgabe 67,0 Prozent der Erstprompts eine Websuche aus, bei den Folgeprompts waren es 46,7 Prozent. In der vorgegebenen Aufgabe sanken die Werte auf 37,5 und 23,9 Prozent.

Der Grund liegt in der Art der Nachfragen. Die Auswertung zeigt, dass der Anteil vertiefender Eingaben vom ersten zum dritten Folgeprompt von 56,2 auf 13,7 Prozent fällt. Statt neuer Fragen folgen kurze Bestätigungen und Kommentare zur vorherigen Antwort. Wer in der ersten Frage keinen Anlass für einen Quellenabruf liefert, bekommt ihn im weiteren Gespräch selten nachgereicht.

Was die Befunde für Betreiber von Fachinhalten bedeuten

Ein Text kann in einer KI-Antwort nur auftauchen, wenn das Modell für diese Antwort überhaupt Quellen abruft. Die Studie der Medienanstalt beziffert diesen Anteil auf 43,3 Prozent aller Eingaben und macht damit sichtbar, dass die Mehrheit der Antworten ohne externe Belege entsteht. Datierbare Angaben, benannte Erhebungszeiträume und klar formulierte Sachfragen erhöhen die Wahrscheinlichkeit, in den abgerufenen Fällen als Beleg zu dienen – ein Zusammenhang, den redaktionelle Arbeit an Inhalten für Suche und Antwortsysteme aufgreift.

Die Aufgabe unterscheidet sich von klassischer Suchmaschinenarbeit. Eine Trefferliste zeigt zehn Ergebnisse, eine synthetisierte Antwort nennt oft zwei oder drei Belege. Der Wettbewerb verlagert sich damit von der Platzierung auf die Frage, ob ein Inhalt zum Abrufzeitpunkt als aktuell und prüfbar erkennbar ist.

Wie verbreitet die Nutzung von KI-Chatbots im Frühjahr 2026 war

Die Erhebung liefert nebenbei ein Bild der Verbreitung. Befragt wurden ausschließlich Personen, die KI-Chatbots mindestens selten nutzen; rund 30 Prozent der eingeladenen Personen fielen aus diesem Grund heraus. Daraus leitet die Medienanstalt eine Verbreitung von etwa 70 Prozent in der Bevölkerung ab.

78,7 Prozent der Befragten nannten Suchmaschinen als regelmäßig genutzten Informationskanal.

51,8 Prozent nannten KI-Chatbots.

62,0 Prozent setzen KI-Chatbots zur Informationssuche ein.

42,7 Prozent nutzen ausschließlich einen einzigen KI-Chatbot.

89,4 Prozent verwenden sie für Alltag und Freizeit, 44,3 Prozent beruflich.

Zum Vergleich: Laut einer Befragung des Digitalverbands Bitkom vom November 2025 nutzte damals die Hälfte der Internetnutzenden in Deutschland zumindest gelegentlich einen KI-Chat statt einer klassischen Suche. Beide Erhebungen zeigen dasselbe Muster – die Suchmaschine bleibt der breitere Kanal, der KI-Chat wächst daneben.

Woran sich die kommenden Monate messen lassen

Die Medienanstalt weist selbst darauf hin, dass ihre Befunde einen Marktstand vom Frühjahr 2026 abbilden und Modelle wie Nutzungsgewohnheiten sich schnell ändern. Für den September 2026 bleibt der praktische Kern bestehen: Der Anteil der Antworten mit Quellenabruf ist die Größe, über die Fachinhalte überhaupt Zugang zu KI-Antworten finden. Wer diesen Anteil für das eigene Themenfeld beobachtet, sieht früher als über Rankings, ob ein Angebot in der Antwortschicht ankommt.

„Die Studie beschreibt eine Schwelle, die vorher niemand beziffern konnte. Wer sichtbar bleiben will, muss nicht nur gut ranken, sondern in genau den Antworten vorkommen, für die das Modell überhaupt nachschlägt“, sagt Alexander Weipprecht, Geschäftsführer der Provimedia GmbH.

Die Provimedia GmbH ist ein Online-Verlag mit Sitz in der Region Stuttgart. Wir schaffen wertvolle Informationen in unterschiedlichen Branchen um Wissen schnell und einfach zugänglich zu machen. Wir haben uns auf übersichtliche Webseiten und Auffindbarkeit von Informationen spezialisiert.