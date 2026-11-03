Wechsel des Transferstellvertreters

In Übereinstimmung mit Absatz 6.70(b) der Notierungsvorschriften der JSE Limited teilt das Unternehmen seinen Aktionären („Aktionäre“) hiermit mit, dass JSE Investor Services Proprietary Limited („JIS“) zum Transferstellvertreter des Unternehmens ernannt wird und damit Computershare Investor Services Proprietary Limited (zusammen „Computershare“) ab dem 17. November 2026 („Stichtag“) als Transferstelle des Unternehmens ernannt wird.

Aufgrund des Wechsels des Transferstellvertreters sind keine Maßnahmen seitens der Aktionäre erforderlich.

Ab dem Stichtag wird JIS die Transfer-Sekretariatsdienste für das Unternehmen erbringen; alle Anfragen von Aktionären sowie Angelegenheiten im Zusammenhang mit dem Transfer-Sekretariat können unter den unten angegebenen Kontaktdaten an JIS gerichtet werden:

Anschrift:

One Exchange Square

2 Gwen Lane

Sandown

2196

Postanschrift:

Postfach 4844

Johannesburg

2000

Telefon: +27 011 713 0800

E-Mail: info@jseinvestorservices.co.za

Sibanye-Stillwater spricht Computershare seinen Dank für die professionellen Dienstleistungen aus, die das Unternehmen während seiner Tätigkeit als Transferstelle des Unternehmens erbracht hat, und freut sich auf die Zusammenarbeit mit JIS, um den Aktionären auch weiterhin effiziente und effektive Transferstellendienstleistungen zu bieten.

Über Sibanye-Stillwater

Sibanye-Stillwater ist ein weltweit tätiger Bergbau- und Metallverarbeitungskonzern mit einem breit gefächerten Portfolio an Betrieben, Projekten und Beteiligungen auf fünf Kontinenten. Der Konzern ist zudem einer der weltweit führenden Recycler einer Reihe von Metallen und hält Beteiligungen an führenden Sekundärbergbaubetrieben.

Sibanye-Stillwater ist einer der größten Produzenten und Veredler von Platingruppenmetallen (PGMs: Platin, Palladium, Rhodium, Iridium und Ruthenium) und zählt zu den führenden Goldproduzenten. Darüber hinaus produziert das Unternehmen Nickel, Chrom, Kupfer, Silber, Kobalt und Zink. Der Konzern hat sein Geschäftsfeld zudem auf den Abbau und die Verarbeitung von Batteriemetallen ausgeweitet und seine Präsenz in der Kreislaufwirtschaft durch den weltweiten Ausbau seiner Aktivitäten im Recycling und im Sekundärbergbau verstärkt. Weitere Informationen finden Sie unter www.sibanyestillwater.com.

Ansprechpartner für Investor Relations:

E-Mail: ir@sibanyestillwater.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Website: www.sibanyestillwater.com

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/sibanye-stillwater

Facebook: https://www.facebook.com/SibanyeStillwater

YouTube: https://www.youtube.com/@sibanyestillwater/videos

X: https://twitter.com/SIBSTILL

Sponsor: J.P. Morgan Equities South Africa Proprietary Limited

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ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der „Safe-Harbor“-Bestimmungen des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Alle in dieser Präsentation enthaltenen Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, können zukunftsgerichtete Aussagen sein. Zukunftsgerichtete Aussagen lassen sich anhand der Verwendung von Wörtern wie „wird“, „würde“, „erwarten“, „prognostizieren“, „potenziell“, „kann“, „könnte“, „glauben“, „anstreben“, „voraussehen“, „beabsichtigen“, „anstreben“, „schätzen“ und Begriffen mit ähnlicher Bedeutung erkennen.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen, darunter unter anderem solche, die sich auf die zukünftige Finanzlage, Geschäftsstrategien und andere strategische Initiativen, Geschäftsaussichten, Branchenprognosen, Produktions- und Betriebsprognosen von Sibanye Stillwater Limited (Sibanye-Stillwater oder die Gruppe) beziehen, Klima- und ESG-bezogene Ziele und Kennzahlen sowie Pläne und Ziele für den künftigen Geschäftsbetrieb, die Projektfinanzierung und den Abschluss oder die erfolgreiche Integration von Akquisitionen, sind notwendigerweise Schätzungen, die die bestmögliche Einschätzung der Geschäftsleitung von Sibanye-Stillwater widerspiegeln. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf solche Aussagen zu verlassen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten eine Reihe bekannter und unbekannter Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren, von denen viele schwer vorhersehbar sind und im Allgemeinen außerhalb der Kontrolle von Sibanye-Stillwater liegen und die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen wesentlich von historischen Ergebnissen oder von zukünftigen Ergebnissen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck kommen. Daher sollten diese zukunftsgerichteten Aussagen unter Berücksichtigung verschiedener wichtiger Faktoren betrachtet werden, einschließlich derjenigen, die im Integrierten Bericht 2025 von Sibanye-Stillwater und im Jahresbericht auf Formular 20-F dargelegt sind, der am 24. April 2026 bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereicht wurde (SEC-Aktenzeichen 333-234096). Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten ausschließlich zum Zeitpunkt dieser Präsentation. Sibanye-Stillwater lehnt ausdrücklich jegliche Verpflichtung oder Zusage ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren (sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist).

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