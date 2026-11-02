Planmäßige Punktlandung bei der bankfähigen Machbarkeitsstudie (BFS): McLaren Minerals (ASX: MML / WKN: A40XP1) hat die zentrale Bohrkampagne auf seinem Titanprojekt in Western Australia mit 663 Bohrlöchern über 11.568 Meter erfolgreich abgeschlossen. Die Resultate der engmaschigen Bestimmungsbohrungen belegen außergewöhnlich mächtige, oberflächennahe Schwermineralhorizonte mit Spitzengehalten von bis zu 20,1 Prozent Schwermineralen (Heavy Minerals, HM). Breitenabschnitte wie 24 Meter mit durchschnittlich 7,54 Prozent HM ab der Grasnarbe untermauern die beachtliche Werthaltigkeit der Lagerstätte im bergbaufreundlichen Eucla-Becken.

Das Großprogramm bildet die direkte Startrampe, um die bestehende 529-Millionen-Tonnen-Ressource des Flaggschiffs in die erstmalige Ausweisung wirtschaftlich gewinnbarer Erzreserven zu überführen. Flankiert von anstehenden metallurgischen Großproben, einem neuentdeckten fossilen Küstenliniensystem im Ostkorridor sowie der anstehenden Exploration auf dem zirkon- und titanreichen Barossa-Projekt in South Australia treibt das Unternehmen die finale Phase der Machbarkeitsstudie mit maximaler Umsetzungsgeschwindigkeit voran.

Jetzt den ganzen Artikel lesen:

Weg zur Machbarkeitsstudie frei: McLaren beendet Titan-Bohrprogramm erfolgreich

Keine Rohstoff-News von Goldinvest.de mehr verpassen!

Disclaimer

I. Informationsfunktion und Haftungsausschluss: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und ersetzen keine individuelle, fachkundige Anlageberatung. Es handelt sich nicht um Finanzanalysen oder Verkaufsangebote, noch liegt eine Handlungsaufforderung zum Kauf bzw. Verkauf von Wertpapieren vor. Entscheidungen, die auf Basis der veröffentlichten Informationen getroffen werden, erfolgen vollständig auf eigene Gefahr. Zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und den Lesern bzw. Nutzern entsteht kein vertragliches Verhältnis, da sich unsere Informationen ausschließlich auf das Unternehmen und nicht auf persönliche Anlageentscheidungen beziehen.

II. Risikoaufklärung: Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Trotz sorgfältiger Recherche übernimmt die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren keine Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie bezüglich Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der veröffentlichten Informationen. Bitte beachten Sie auch unsere weiteren Nutzungshinweise.

III. Interessenkonflikte: Gemäß §34b WpHG und §48f Abs. 5 BörseG (Österreich) weisen wir darauf hin, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH sowie ihre Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter Aktien der oben genannten Unternehmen halten. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen diesen Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH, und es ist möglich, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH jederzeit Aktien dieser Unternehmen kauft oder verkauft. Diese Umstände können zu Interessenkonflikten führen, da die oben genannten Unternehmen die GOLDINVEST Consulting GmbH für die Berichterstattung entlohnen.

IV. Einsatz von KI-gestützten Systemen: Bei der Erstellung von Beiträgen können KI-gestützte Systeme zur Unterstützung von Recherche, Strukturierung oder sprachlicher Optimierung eingesetzt werden. Sämtliche Inhalte werden vor Veröffentlichung redaktionell geprüft und verantwortet.