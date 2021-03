Weiterbildungswegweiser – Der Weg zum effektiven Projektleiter

Wer als Chef seiner Projekte oder als Leiter von Projekten für ein Unternehmen jederzeit alle entscheidenden Parameter im Griff haben will und nie an vermeidbaren Problemen scheitern will, der muss sich grundlegendes Wissen über die Projektarbeit aneignen – und ein Buch eines erfolgreichen Projektleiters ist dazu eine ideale Quelle. In diesem neuen Buch ist die Theorie aus vielen Publikationen und Seminaren intelligent zusammengefasst, damit die Leser ohne Langeweile schnell lernen können, was zum Erfolg notwendig ist. Zusätzlich sind viele Tipps und Tricks aus 20 Jahren Projektarbeit enthalten, die den Lesern zu maximaler Effektivität verhelfen können. Der Autor bespricht in den verschiedenen Kapiteln alle wichtigen Themen kurz und knapp.

Das umfassende und zugleich clever komprimierte Buch „Weiterbildungswegweiser“ von Frank Bauer macht die Leser zu effektiven Projektleitern, die alle Hürden überwinden können. Der Autor hat jeweils mehrjährig als Produktentwickler, Projektleiter und Produktmanager gearbeitet. Während seiner Karriere hat er mehrere Zertifikate rund um das Thema Projektleitung erworben und viele Erfahrungen gesammelt. Sein umfangreiches Wissen aus der Praxis ist nun in diesem Buch auch für andere Menschen zugänglich.

„Weiterbildungswegweiser“ von Frank Bauer ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-16614-1 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de