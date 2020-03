Welche persönlichen Voraussetzungen werden bei Jobs in der Gastronomie benötigt?

Wenn man in der heutigen Gastronomie arbeiten und Fuß fassen will, muss meist mehr Know-how mitbringen, als noch vor wenigen Jahren. Denn nicht nur die Ansprüche der Gäste haben sich verändert, auch die Gastronomie an sich hat sich in den vergangenen Jahren einer Wandlung unterzogen. Zum Positiven muss man sagen, denn die Gerichte sind einzigartiger, die Kompositionen internationaler und die Experimentierfreudigkeit in den Küchen kreativer denn je.

Ein Koch ist in einer gehobenen Gastronomie schon längst nicht mehr nur ein Koch am Herd. Er ist der Meister seines Faches und ist nahezu schon ein wahrer Künstler, wenn er die ausgefallenen Gerichte mit Pinzetten garniert und außergewöhnliche Komponenten vereint. Aber auch im Service, hinter der Bar, oder im Empfang. Jobs in großer Vielfalt gibt es im Bereich der Gastronomie und für jedes Talent ist sicherlich das Richtige dabei. Die persönlichen Voraussetzungen für das Arbeiten in der Gastronomie sind daher sehr verschieden.

Die Führung übernehmen

Wer in einem gastronomischen Betrieb eine leitende oder führende Position übernimmt, hat in der Regel schon einige Jahre Erfahrung in diesem Metier auf dem Buckel. Denn je nachdem in welchem renommierten Betrieb man arbeitet, muss das Know-how fundiert und sachlich sein. Doch noch wichtiger sind die so genannten Skills, die die Personen benötigen, um andere wiederum souverän leiten und führen zu können. Eine starke Persönlichkeit, Selbstbewusstsein und ein sicheres Auftreten sind schon einmal die halbe Miete. Denn diese Eigenschaften benötigt man bei allen Jobs in dieser Szene. Leitende Stellungen verlangen auch eine gute Menschenkenntnis und jede Menge Zwischenmenschliches. Denn die Nähe und auch das Verständnis zum Personal ist in diesen Positionen besonders wichtig. Mehr Informationen bezüglich Restaurantleitung und mehr in der Gastronomie, erfährt man auch unter dem Link am Ende dieses Artikels.

Grundwissen und Neugierde

Ein gewissen Grundwissen in der Gastronomie erreicht man am besten durch Praktikas und schlussendlich auch durch eine Ausbildung. Denn in Lehrjahren und Gesellenzeiten erlernt man den jeweiligen Beruf, wie Koch beispielsweise, von der Pike an. Die Neugierde für den Beruf, der Wille sich Neues aneignen zu wollen und immer wieder offen für Neues zu sein. Das ist es, was eine Person für diesen Beruf ausmacht. Und auch die Leidenschaft spielt eine wesentliche Rolle. Denn nur wer seinen Beruf liebt und mit Inbrunst ausführt, kann auch Großes vollbringen und erfolgreich sein. Wissbegierde und auch die Einsicht, Überstunden machen zu müssen, sind ebenso wichtig, Denn die nicht wirklich angenehmen Arbeitszeiten nebst Überstunden können schon hin und wieder an die Substanz gehen und jede Energie fordern und einfordern. Grundlegend ist jedoch der Wille in dieser Branche seine Zukunft zu sehen, das wichtigste Argument. Denn nur wenn man bereit dazu ist, alles zu geben und den Beruf zur Berufung werden zu lassen, kann man auch die Karriereleiter steil nach oben klettern und vom Tellerwäscher tatsächlich zum Hotelmanager und Betriebsleiter heranwachsen.