Welt der Wunder blickt hinter die Kulissen der Bühnenfertigung bei Mott

Wie entsteht aus einzelnen Aluminiumprofilen eine mobile Bühne, die später vor tausenden Zuschauern in einer Arena steht? Dieser Frage ist Welt der Wunder in einer am 11. September 2026 ausgestrahlten TV-Dokumentation nachgegangen. Für die Dreharbeiten besuchte ein Fernsehteam die Mott Mobile Systeme GmbH & Co. KG in Tauberbischofsheim und begleitete verschiedene Stationen der Entwicklung und Fertigung modularer Bühnensysteme.

Die rund achtminütige Dokumentation gibt Einblicke in die Produktion bei Mott und zeigt, welche Anforderungen hinter mobilen Bühnenlösungen stehen. Dabei geht es unter anderem um geringes Gewicht, kurze Auf- und Abbauzeiten und die Möglichkeit, einzelne Elemente für unterschiedliche Veranstaltungsformate und räumliche Gegebenheiten einzusetzen.

Von der Konstruktion bis zum fertigen Bühnenelement

Der Film begleitet verschiedene Stationen innerhalb der Fertigung bei Mott. Ausgangsmaterialien werden zunächst für das jeweilige Projekt vorbereitet und bearbeitet. Es folgen unter anderem die Aluminiumbearbeitung, Montage und abschließende Konfektionierung der Bühnenelemente.

Ein wesentlicher Teil der Entwicklung und Fertigung findet am Unternehmensstandort in Tauberbischofsheim statt. Vertrieb, Konstruktion und Produktion arbeiten dabei eng zusammen – insbesondere dann, wenn Standardkomponenten um projektspezifische Lösungen ergänzt werden müssen.

Dadurch entstehen neben klassischen Bühnenflächen auch Sonderformen und Konstruktionen, die an unterschiedliche Höhen oder besondere räumliche Gegebenheiten angepasst werden können.

Center Stage für die Sebastian-Fitzek-Arenatour

Als konkretes Praxisbeispiel zeigt die Dokumentation eine Bühnenlösung, die Mott für die Arenatour von Sebastian Fitzek gefertigt hat.

Für die Produktion entstand eine zwölfeckige Center Stage mitten im Publikum. Die Konstruktion umfasst zwei innenliegende Treppen zu einem zentralen Riser mit Drehscheibe sowie ein um 360 Grad drehbares Podest.

Eine besondere Anforderung bestand in der Logistik während der Tour. Die Bühne sollte nicht erst vollständig an ihrer endgültigen Position montiert werden. Einzelne Bereiche wurden deshalb so ausgeführt, dass sie vormontiert und anschließend auf Rollen an ihre Position bewegt werden konnten.

Zum Einsatz kamen Praktikus-Light-Podeste in Verbindung mit rollbaren Justo-Gerüstfüßen. Die komplette Bühnenkonstruktion konnte dadurch je nach Spielort in rund zwei Stunden aufgebaut und mit zwei bis drei Personen bewegt werden.

Die Tour führte durch 15 Städte und erreichte insgesamt mehr als 160.000 Besucher. Für jede Veranstaltungsstätte wurde zudem ein Statiknachweis erstellt.

Fertigungstiefe ermöglicht kurze Projektzeiten

Auch die Entstehungszeit der Bühnenkonstruktion ist Bestandteil der Dokumentation. Von der technischen Ausarbeitung bis zur fertigen Lösung wurde die Rundbühne innerhalb von drei Wochen realisiert.

Kurze Wege zwischen Konstruktion und Fertigung spielen dabei eine wichtige Rolle. Anpassungen können direkt mit den jeweiligen Fachbereichen abgestimmt und anschließend in der Produktion umgesetzt werden.

Die Dokumentation zeigt damit auch, welcher technische und organisatorische Aufwand hinter einer Bühnenkonstruktion steckt, die für Besucher einer Veranstaltung später häufig selbstverständlich wirkt.

Leichtbau im täglichen Veranstaltungsbetrieb

Neben Konstruktion und Fertigung beschäftigt sich der Beitrag mit dem Thema Leichtbau. Gerade bei mobilen Systemen hat das Gewicht der einzelnen Komponenten unmittelbare Auswirkungen auf Transport, Handling sowie Auf- und Abbau.

„Ergonomie am Arbeitsplatz ist auch dort ein großes Thema, weil die Teile sehr schwer sein können. Mit unserer Leichtbauweise möchten wir erreichen, dass sich die Elemente möglichst einfach handhaben lassen“, erklärt Martin Respondek, Leitung Vertrieb DACH & Marketing bei Mott Mobile Systeme.

Der modulare Aufbau ermöglicht zudem, vorhandene Bühnenelemente für unterschiedliche Anwendungen einzusetzen. Aus den einzelnen Podesten können beispielsweise klassische Bühnenflächen, individuelle Sonderformen oder auch Zuschauertribünen entstehen.

Einblick in Produktion und Energieeinsatz

Ein weiterer Teil der Dokumentation widmet sich dem Energie- und Ressourceneinsatz in der Metallverarbeitung. Mott setzt am Standort Tauberbischofsheim unter anderem auf eine Hackschnitzelheizung, ein Blockheizkraftwerk sowie eine angepasste Pulverbeschichtungsanlage.

„Wir haben eine ganze Bandbreite von Maßnahmen in den vergangenen Jahren auf den Weg gebracht, um den CO?-Ausstoß zu reduzieren“, sagt Jürgen Junker, Geschäftsführer von Mott Mobile Systeme.

Die Dokumentation wurde am 1. September 2026 bei Welt der Wunder ausgestrahlt und ist im Anschluss auch online verfügbar.

Zur Dokumentation: https://youtu.be/…

Mott gehört zu den weltweit führenden Herstellern von mobilen Bühnenelementen und Eventmobiliar. Die mobilen Podeste, Tribünen und Bühnen des mittelständischen Familienunternehmens kommen nicht nur in der Event- und Veranstaltungsbranche zum Einsatz – bei Konzerten, Shows oder Präsentationen –, sondern ebenso in Bildungseinrichtungen, der Gastronomie und Industriebetrieben.

Das Sortiment reicht von mobilen Bühnen und Podesten inklusive passenden Bodenbelägen über mobile Terrassen und Tribünen bis hin zu Stühlen, Klapp- und Stehtischen und anderem Zubehör. Die Mott Mobile Systeme GmbH & Co. KG sorgt mit ihren Produkten für den besonderen Auftritt ihrer Kunden und gibt ihren Ideen eine Plattform.