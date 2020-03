Weltenbummlerin Rebecca oder Hochzeitsredner Pat: Wer ist Publikumsliebling und sichert sich Nominierungsschutz bei “Big Brother – Die Entscheidung” am Montag, 2. März 2020, um 20:15 Uhr live in SAT.1

Zittern vor dem Bildschirm im Glashaus: Welche Bewohner

landen auf den letzten drei Plätzen bei den Bewertungen der Zuschauer und sind

automatisch nominiert, und wer belegt die Pole Position und bleibt sicher im

Haus? Zuletzt lagen Weltenbummlerin Rebecca und Hochzeitsredner Pat vorn. “Big

Brother – Die Entscheidung” mit Moderator Jochen Schropp lüftet das Geheimnnis –

am Montag, 2. März 2020, um 20:15 Uhr live in SAT.1.

Big Brother zeigt sich hart: Die drei Schlusslichter aus dem Ranking in der

SAT.1-App bleiben nicht die einzigen Nominierten – es gibt zusätzlich eine

offene Nominierungsrunde!

Big Brother zeigt sich aber auch herzlich: Als kleine Aufmunterung schickt er

Grußbotschaften von Promis ins Haus. Silvia Wollny, Gewinnerin von “Promi Big

Brother” 2018, ganz schnörkellos: “Kämpft, kämpft, kämpft, jeder einzelne Tag

zählt!” Iris Klein gibt Gina einen persönlichen Tipp: “Lächle mal, dann gehört

die Welt dir!” Und Bastian Yotta hat gut lachen, wenn er direkt vom Strand in

L.A. fordert: “Stay strong, healthy and full of energy!”

Um “Full of energy” zu sein, wäre ein bisschen mehr zu essen sicher hilfreich:

Im Spiel “Stammhalter” können sich die Bewohner freie Auswahl bei der

Lebensmittelbestellung sichern. Dafür müssen sie sich möglichst lange auf einem

rotierenden Baumstamm halten. Verlieren sie das Spiel, gibt–s wieder nur eine

Basisration… Außerdem erzählen Mareike und Maria, wie es ihnen nach dem Auszug

ergangen ist.

“Big Brother – Die Entscheidung” mit Jochen Schropp am Montag, 2. März 2020, um

20:15 Uhr live in SAT.1 und auf Joyn

Im Anschluss empfangen Melissa Khalaj und Jochen Bendel die Schwester und die

beste Freundin von Michelle zum Talk in “Big Brother – Die Late Night Show” auf

sixx.

“Big Brother”:

– Montags, 20:15 Uhr live und ab 11. Februar Mo-Fr, 19:00 Uhr in

SAT.1 und auf Joyn – Montags, nach der SAT.1-Live-Show “Big Brother –

Die Late Night Show”, live auf sixx und auf Joyn – Die Wiederholung

der Tageszusammenfassung Mo-Fr, 10:00 Uhr in SAT.1

Hashtag zur Show: #BigBrother2020

Auf glomex, dem Videomarktplatz der ProSiebenSat.1-Gruppe, stehen Ihnen

kostenfrei alle Highlight-Videos zu #BigBrother2020 und zu vielen weiteren Shows

zum Einbinden bereit: https://www.glomex.com/de/

Weitere Presse-Infos finden Sie außerdem unter http://presse.sat1.de/bigbrother

Pressekontakt:

ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH

Kommunikation/PR Simon Walter

Tel. +49 [89] 9507-1125

Simon.Walter@ProSiebenSat1.com

www.presse.sat1.de (http://www.presse.sat1.de)

www.p7s1-pr.de (http://www.p7s1-pr.de)

Bildredaktion:

Clarissa Schreiner Tel. +49 [89] 9507-1191

Clarissa.Schreiner@ProSiebenSat1.com

Weiteres Material: www.presseportal.de

(https://www.presseportal.de/pm/6708/4534420)

OTS: SAT.1

Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell