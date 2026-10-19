Weltraummissionen: Nukleartechnik liefert Energie jenseits der Sonne

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Anzeige/Werbung – Im Auftrag von Uranium Energy Corp. und IsoEnergy Ltd. SRC swiss resource capital AG unterhält mit beiden entgeltliche, erfolgsunabhängige IR-Beraterverträge. Autorin: Ingrid Heinritzi. Erstveröffentlichung: 19.10.2026, 16:10 Uhr Berlin/Zürich.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

auf langen Weltraummissionen ist eine verlässliche Energieversorgung entscheidend. Radioisotopengeneratoren liefern Strom aus Zerfallswärme, ohne Sonnenlicht zu benötigen. Die 1977 gestarteten Voyager-Sonden nutzen solche Systeme bis heute. Anders als Kernreaktoren beruhen sie nicht auf einer kontrollierten Kernspaltungskettenreaktion.

Mit wachsender Entfernung zur Sonne sinkt die verfügbare Strahlungsleistung. Nukleare Systeme können deshalb bei sonnenfernen Missionen Vorteile bieten, müssen aber nach Masse, Leistung, Sicherheit und Einsatzdauer bewertet werden. Eine generelle Gewichtsüberlegenheit gegenüber Solaranlagen lässt sich daraus nicht ableiten.

Historisch wurden auch Kernspaltungsreaktoren im Weltraum erprobt, etwa der amerikanische SNAP-10A im Jahr 1965 und spätere sowjetische Systeme. Für künftige Mondstationen werden Reaktorkonzepte untersucht; nuklearthermische Raketenantriebe befinden sich weiterhin in der Entwicklung. Eine unmittelbare Lieferbeziehung der hier vorgestellten Uranunternehmen zur Raumfahrt ist nicht belegt.

Uranium Energy steigert die Produktion

Uranium Energy Corp. – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/uranium-energy-corp/ – baut ihre US-Uranproduktion auf Basis des In-situ-Recovery-Verfahrens aus, bei dem Uran mittels Lösungen im Untergrund gewonnen wird. Im vierten Quartal des am 31. Juli 2026 beendeten Geschäftsjahres stammten 82.744 Pfund Uranmaterial aus Christensen Ranch und Burke Hollow.

Gegenüber dem Vorquartal stieg die ausgewiesene Menge um 157 Prozent; die unternehmenseigene Kennzahl der Gesamtkosten je Pfund sank um 33 Prozent auf 36,54 US-Dollar. UEC meldete zum Geschäftsjahresende 753 Millionen US-Dollar liquide Vermögenswerte ohne Schulden. Ein im Oktober gegründeter National Security Advisory Council soll geplante Uranumwandlungskapazitäten strategisch begleiten.

IsoEnergy erweitert die Exploration

IsoEnergy Ltd. – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/isoenergy-ltd/ – entwickelt Uranprojekte in Kanada und den USA. Ihr Larocque-East-Projekt im Athabasca-Becken beherbergt die Hurricane-Lagerstätte mit laut Unternehmen 48,6 Millionen Pfund angezeigten U?O?-Ressourcen bei 34,5 Prozent Gehalt.

Im Sommer 2026 absolvierte IsoEnergy 10.159 Bohrmeter in 26 Bohrungen. Bohrloch LE26-250 lieferte 43.160 radioaktive Zählereignisse pro Sekunde über 0,5 Meter; diese Bohrlochlänge ist keine bestätigte wahre Mächtigkeit und der Messwert kein Labor-Urangehalt. Im August entstand durch eine abgeschlossene Transaktion DISA Uranium Corporation, an der IsoEnergy beteiligt ist.

Fazit: Uranium Energy und IsoEnergy vor Meilensteinen

Die Raumfahrt verdeutlicht die technische Bandbreite nuklearer Anwendungen, während Uranunternehmen von einer eigenständigen industriellen Nachfrageentwicklung abhängen. Für UEC zählen Produktionsausbau und Umwandlungspläne, für IsoEnergy Analysen und weitere Projektfortschritte. Genehmigungen, Finanzierung und Umsetzung bleiben entscheidend. Uranaktien unterliegen erheblichen Betriebs-, Rohstoffpreis- und Verlustrisiken.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen: Uranium Energy https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/uranium-energy-corp/ und IsoEnergy https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/iso-energy-ltd.

Weiterführende Informationen bietet unser Uranreport: https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/uran-report-2026-03/

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz,

Ihr Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

Die Swiss Resource Capital AG auf einen Blick:

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Quellen: IAEA Raumfahrt: https://www.iaea.org/newscenter/news/nuclear-technologies-in-space-from-batteries-to-future-rockets