Weltspartag: Mit diesen Tages- und Festgeldkonten lohnt sich das Sparen (FOTO)

– Ohne Kaufkraftverlust: Verbraucher erzielen mit Festgeld bis zu 339 Euro p. a. – Bestes Festgeldkonto im europäischen Ausland bietet Effektivzinsen von 1,13 Prozent – Mit Tagesgeldkonto aus Deutschland erhalten Verbraucher bis zu 0,65 Prozent effektiv

Am 30. Oktober ist Weltspartag. Dieser Aktionstag soll seit 1924 den Spargedanken fördern. Für Verbraucher lohnen sich in diesem Jahr Tages- und Festgeldkonten zum Sparen. Legen sie 30.000 Euro auf einem europäischen Festgeldkonto inklusive Eröffnungsbonus an, lässt sich ein Ertrag in Höhe von 339 Euro pro Jahr ohne Kaufkraftverlust erzielen. Denn aktuell liegt die Inflation im negativen Bereich. *

“Verbraucher erzielen mit ihrer Festgeldanlage aufgrund der negativen Inflation echte Erträge” , sagt Rainer Gerhard, Geschäftsführer Karten und Konten bei CHECK24. “Die Ersparnisse sind zudem in voller Höhe abgesichert.”

Einlagen innerhalb der Europäischen Union sind bis zu einem Anlagebetrag von 100.000 Euro pro Bank über den Einlagensicherungsfonds des jeweiligen Mitgliedstaates geschützt.

Bestverzinstes Tagesgeldkonto aus Deutschland bietet Rendite von bis zu 0,65 Prozent

Mit einem Tagesgeldkonto aus Deutschland erhalten Verbraucher derzeit dank Eröffnungsbonus einen Effektivzins von bis zu 0,65 Prozent. Innerhalb von 120 Tagen sind bei einem Anlagebetrag von 30.000 Euro Erträge in Höhe von 65 Euro möglich.

“Tagesgeld ist eine sehr flexible Anlage, mit der Sparer auch kurzfristig auf das Geld zurückgreifen können. Trotzdem erwirtschaften sie einen realen Ertrag” , sagt Rainer Gerhard.

Digitaler Abschluss und einfache Verwaltung – bei Verbraucherfragen beraten CHECK24-Experten

Der Tages- und Festgeldvergleich von CHECK24 umfasst neben deutschen Geldinstituten auch Banken im europäischen Ausland. Der Abschluss bei nationalen und internationalen Anlagebanken ist volldigital über VideoIdent möglich. Mit dem CHECK24 Anlagekonto und dem CHECK24-Kontomanager verwalten Kunden ihre Geldanlagen einfach und übersichtlich.

*Quelle: Statistisches Bundesamt; https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2020/10/PD20_402_611.html [18.10.2020]

