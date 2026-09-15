Weniger als drei Prozent der Marketing E-Mails sind bereit für KI Consumer Agents und Smart Inboxes

E-Mail-Marketing steht vor einer neuen Qualitätsdimension: Inhalte müssen nicht nur zugestellt und korrekt dargestellt werden, sondern auch von KI-gestützten Posteingängen zuverlässig erkannt, eingeordnet und im jeweiligen Nutzungskontext verarbeitet werden können.

Das Elaine AI Inbox Lab hat 521.000 kommerzielle E-Mails von mehr als 6.000 europäischen Unternehmen aus 22 Branchen im Zeitraum von Q1 2022 bis Q2 2026 analysiert. Ein zentrales Ergebnis der Vorab-Auswertung: Nur 2,8 Prozent der im Jahr 2026 bewerteten E-Mail-Programme weisen einen AI-Readiness-Score größer als null auf. Der durchschnittliche Score liegt bei 1,6 von 100 Punkten.

Der Wert beschreibt die strukturelle Vorbereitung von E-Mail-Inhalten auf die Verarbeitung durch KI-gestützte Systeme. Die Ergebnisse zeigen, dass standardisierte, eindeutig strukturierte und für unterschiedliche Nutzungskontexte optimierte Inhalte bislang nur selten systematisch umgesetzt werden.

Gleichzeitig verbessert sich die technische Versandqualität deutlich: Der entsprechende Indikator steigt von 55,5 Punkten im Jahr 2022 auf 82,7 Punkte im Jahr 2026. Der nächste Entwicklungsschritt liegt damit nicht allein in der Zustellung, sondern in der Qualität, Zugänglichkeit und strukturellen Verarbeitbarkeit von Inhalten.

AI Readiness: Strukturelle Bereitschaft noch kaum vorhanden

Der durchschnittliche AI-Readiness-Score liegt 2026 bei nur 1,6 von 100 möglichen Punkten. Mehrere untersuchte Branchen – darunter Finance, Telekommunikation, Automotive, Healthcare und Insurance – erreichen einen Wert von exakt null. Zu den Vorreitern zählen E-Commerce mit 7,6 Punkten und die Reisebranche mit 6,8 Punkten. Das reflektiert den bereits höheren Stellenwert bei der Angebotskommunikation.

Technische Compliance: Deutlicher Aufwärtstrend

Im verwandten Bereich der technischen Versandqualität zeigt sich, wie sich die Bewertungen über die Zeit verbessern. Der Compliance-Indikator zeigt einen deutlichen Aufwärtstrend: von 55,5 Punkten (2022) auf 82,7 Punkte (2026). Der größte Jahressprung liegt zwischen 2024 und 2025 und beträgt 15,5 Punkte. Veränderte Anforderungen und regulatorischer Druck sind mögliche Treiber; so hatten u.a. die Certified Senders Alliance CSA, Google und Yahoo ihre Regeln für die Annahme von E-Mails in diesem Zeitraum verändert.

Barrierefreiheit: Hoher Nachholbedarf trotz neuer Anforderungen

Nach wie vor schwach ist der durchschnittliche Accessibility-Score mit 40,7 Punkten. Seit dem 28. Juni 2025 gelten in Deutschland die Anforderungen des Barrierefreiheitsstärkungsgesetzes, das den European Accessibility Act für bestimmte Produkte und Dienstleistungen umsetzt, darunter Angebote im elektronischen Geschäftsverkehr. Eine pauschale Pflicht für jede digitale Kommunikation folgt daraus zwar nicht – aber viele Unternehmen setzen diese Maßnahmen im Rahmen ihrer ESG Agenda um. Ein grundlegendes HTML-Attribut für die Spracherkennung durch Screenreader – das „Lang-Attribut“ – ist im Mittel jedoch nur bei rund einem Drittel (36,9 Prozent) der Nachrichten gesetzt.

Tracking & Privacy: Fortschritte bei weiterhin deutlichem Abstand zur Compliance

Der Tracking-&-Privacy-Score steigt über den betrachteten Zeitraum von 29,3 Punkten (2022) auf 45,4 Punkte (2026). Der Score betrachtet die technische Ausgestaltung von Messung und Privatsphäre in E-Mails.

Ein deutlicher Unterschied zeigt sich in der Finance-Branche: Sie erzielt 2026 einen hohen Compliance-Wert von 87,0 Punkten, aber einen niedrigen Tracking-&-Privacy-Wert von 35,7 Punkten.

„Unternehmen müssen sich auf KI-Assistenten einstellen – oder unsichtbar werden“

„KI-Assistenten verändern, wie Menschen Informationen in ihrem Posteingang finden, verstehen und nutzen. Wer sich nicht rechtzeitig aufstellt, wird unsichtbar. Für Unternehmen bedeutet das: E-Mails müssen künftig nicht nur zuverlässig zugestellt werden, sondern relevante Inhalte müssen auch eindeutig, zugänglich und vertrauenswürdig strukturiert werden“, sagt Stefan von Lieven, CEO von Elaine. „AI-Readiness ist damit keine isolierte technische Zusatzanforderung. Sie ist Teil einer ganzheitlichen Marketingarchitektur, in der Daten, Inhalte, Systeme und Governance zusammenspielen.“

„Mit Elaine.io unterstützen wir Unternehmen dabei, diese Qualität systematisch aufzubauen, von der Analyse einzelner Nachrichten bis zur Integration in bestehende Customer-Engagement-Prozesse. Für uns bedeutet das: AI-First by Design.“

Die strategische Lösung muss systematisch integriert sein

Die AI First Customer Engagement Plattform Elaine.io übersetzt die aktuelle Herausforderung in einen praktischen Arbeitsprozess. Mit dem Elaine AI Inboxlab prüfen Unternehmen Nachrichten unter anderem auf KI-Lesbarkeit, Barrierefreiheit und die Qualität zentraler Inhaltselemente. Konkrete Empfehlungen und KI-gestützte Optimierung unterstützen den nachhaltigen Ausbau von Relevanz, Sichtbarkeit und das Training kundenseitiger AI-Inboxes.

Mit diesen AI-First-Messages können Unternehmen Inhalte gezielt für Smart Inboxes und KI-Assistenten aufbereiten. So lassen sich relevante Informationen – etwa zu Events, Buchungen, Angeboten, Rechnungen, Produktverfügbarkeiten oder Loyalty-Kommunikation – von Assistenzsystemen leichter erkennen, zusammenfassen, priorisieren und in Nutzer-Workflows übernehmen.

Customer Engagement für die AI-First Era

Als Customer-Engagement-Plattform unterstützt Elaine.io Unternehmen dabei, Daten und Systeme zu vernetzen, Customer Journeys zu automatisieren, personalisierte Kommunikation über mehrere Kanäle auszuspielen und deren Wirkung datenbasiert zu verbessern. Die Plattform lässt sich in bestehende Martech-Stacks integrieren und wird in Deutschland entwickelt und betrieben. Datenschutz, Sicherheit und Governance sind dabei von Beginn an mitgedacht. Elaine.io ist nach ISO/IEC 27001 und ISO/IEC 27018 zertifiziert.

Die Studie „AI Readiness im E-Mail Marketing“ liefert handfeste Erkenntnisse für die Zukunft des E-Mail-Marketings – und erscheint in Kürze. Wer sie nicht verpassen möchte, kann sich ab sofort für den kostenlosen Download registrieren: Studie: AI Readiness im E-Mail Marketing

Über die Studie

Die Studie „AI Readiness im E-Mail-Marketing“ wurde von der Elaine Technologies GmbH, einem Unternehmen der Entirely-Gruppe, auf Basis von 521.000 kommerziellen E-Mails von über 6.000 Absender-Unternehmen aus 22 Branchen (primär DACH und Benelux) im Zeitraum Q1 2022 bis Q2 2026 anhand fünf Kerndimensionen ausgewertet. Alle Unternehmensdaten wurden aggregiert ausgewertet; eine Einzelnennung erfolgt nicht.

Elaine – Jeden Tag mit besserem Marketing glänzen!

Elaine ist eine leistungsstarke Customer Engagement Plattform, mit der Unternehmen personalisiertes und automatisiertes Omnichannel-Marketing effizient umsetzen können. Sie ermöglicht es, Kundenerlebnisse gezielt zu optimieren, den Kundenwert nachhaltig zu steigern und gleichzeitig die Kosten für Akquise und Marketingprozesse zu senken. So trägt Elaine entscheidend dazu bei, messbare Ergebnisse zu erzielen und eine herausragende Customer Experience zu schaffen.

Mit fortschrittlichen Fähigkeiten wie KI-gesteuertem multivariatem Testing und Micro-App E-Mails befähigt Elaine Unternehmen, sich in einem wettbewerbsintensiven Markt zu behaupten und zu wachsen. Zu den Elaine Kunden zählen Unternehmen wie BMW, PAYBACK, REWE, dm, ING, AmericanExpress & CosmosDirekt.

Elaine ist vom TÜV Rheinland unternehmensweit nach dem internationalen Standard für IT- und Datensicherheit ISO/IEC 27001 zertifiziert und ISO/IEC 27018 compliant. Als einer der ersten Martech Plattformen ist Elaine Scope 3 klimaneutral.

Die ELAINE technologies GmbH wurde 2005 als artegic AG gegründet und ist seit 2022 Teil von Entirely by DuMont. Entirely ist mit mehr als 500 Beschäftigten an sieben Standorten eine Gruppe Marketing-Technologie-Unternehmen, die mit einem innovativen Best of Breed Ansatz Unternehmen bei der Erreichung von Marketing-Exzellenz unterstützen.