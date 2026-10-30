Weniger Lademittelschwund im Baustoffhandel:Übergaben konsequent dokumentieren

Warum Ladungsträger für Baustoffhändler besonders wertvoll sind

Ziegel, Mörtelsäcke, Pflastersteine, Dämmmaterial und Sanitärartikel stellen unterschiedliche Anforderungen an Lagerung und Transport. Für ihren sicheren Warenfluss werden neben Euro- und Einwegpaletten auch Gitterboxen, Langgutgestelle, Container, Kleinladungsträger und speziell entwickelte Mehrwegbehälter benötigt. Diese Hilfsmittel schützen Produkte, vereinfachen das Zusammenstellen von Aufträgen und erleichtern das Laden und Entladen.

Die Wege der Ladungsträger sind oft komplexer als die der Ware. Sie gelangen vom Wareneingang über Lager und Kommissionierung zum Fahrzeug, zur Baustelle, zum Kunden oder in eine andere Niederlassung. Am Zielort werden sie sofort getauscht, zunächst behalten oder zu einem späteren Termin abgeholt. Deshalb reicht die Information über die ausgelieferte Ware nicht aus: Auch Menge, Art, Aufenthaltsort und Rückgabestatus der Lademittel müssen bekannt sein.

Wo Schwund typischerweise seinen Anfang nimmt

Verluste entstehen häufig aus mehreren kleinen Dokumentationslücken. So wird eine Palette bei einer kurzfristigen Verladung mitgegeben, ohne separat gebucht zu werden. Ein Fahrer vermerkt eine Rücknahme, die anschließend nicht ins Konto gelangt. Oder ein Transportdienstleister übergibt Behälter an den Empfänger, ohne dass die Zuständigkeit weitergeführt wird.

Andere Auslöser sind falsch zugeordnete Kundenkonten, fehlende Nachweise zu Beschädigungen und ausbleibende Rückforderungen. Besonders fehleranfällig sind Abläufe, bei denen Papierbelege, Tabellen und Warenwirtschaft nachträglich miteinander abgeglichen werden müssen. Bleibt offen, welche Partei welche Lademittel übernommen hat, wird eine spätere Klärung aufwendig.

Das Problem betrifft nicht nur den Kaufpreis verlorener Behälter. Fehlende Gestelle oder Paletten können die Versandvorbereitung verzögern. Zusätzliche Arbeitszeit für Nachfragen, Reklamationen und Kontenbereinigungen erhöht die Belastung weiter.

Beispiel: Welcher Aufwand kann entstehen?

Für ein rein rechnerisches Szenario werden 4.000 Mehrweg-Lademittel angenommen. Liegt die jährliche Verlustquote bei acht Prozent, fehlen 320 Einheiten. Bei durchschnittlich 45 Euro Ersatzwert ergibt das 14.400 Euro für Neubeschaffungen.

Hinzu kommen im Beispiel 120 Stunden für Recherchen und Abstimmungen. Mit einem internen Stundensatz von 35 Euro entspricht dies weiteren 4.200 Euro. Insgesamt ergibt sich eine jährliche Belastung von 18.600 Euro. Kosten durch Terminverschiebungen, Mietlösungen, Eiltransporte oder entgangenes Geschäft sind noch nicht eingerechnet. Die Werte dienen der Veranschaulichung und sind keine allgemeine Branchenprognose.

Vom Verladepunkt bis zum Rücklauf: Was digital erfasst wird

Eine wirksame Lademittelkontrolle beginnt bei jedem physischen Wechsel. Beim Ausgeben, Tauschen, Umlagern oder Zurücknehmen sollten Art, Anzahl, Zeitpunkt und Geschäftspartner festgehalten werden. Für etikettierte Behälter eignet sich ein Scan; bei unmarkierten Einheiten kann die Buchung mengenbasiert erfolgen. Der jeweilige Zustand sollte bei Bedarf als Kommentar oder Foto ergänzt werden.

Damit lassen sich beispielsweise Übergaben vom Händler an den Frachtführer und anschließend an den Kunden getrennt nachvollziehen. Eine Kontenführung über mehrere Beteiligte unterstützt die Zuordnung von offenen Ansprüchen. Auch vereinbarte Rückgabefristen werden erst mit einer entsprechenden Dokumentation kontrollierbar.

Welche Aufgaben COSYS dabei übernehmen kann

Nach Darstellung von COSYS erfasst die Lademittelverwaltungssoftware Übergaben und Bestandsänderungen mobil auf Smartphones oder MDE-Geräten. Die Daten werden einem zentralen Backend zugeführt. Im COSYS WebDesk können Verantwortliche Bestände, Salden, Standorte und Buchungsverläufe nachprüfen sowie offene Rückgaben auswerten.

Für Schadensfälle lassen sich nach Anbieterangaben Zustandsinformationen, Fotos und Notizen hinterlegen. Forecast- und Bestandsauswertungen dienen dazu, Engpässe früher zu erkennen. COSYS beschreibt darüber hinaus Möglichkeiten zur Abrechnung von Pfand, Miete und zusätzlichen Leistungen sowie eine webbasierte Konteneinsicht für Geschäftspartner. Dadurch können auch Kunden oder Lieferanten den dokumentierten Stand ihrer Lademittel überprüfen.

Fazit

Weniger Schwund im Baustoffhandel beginnt nicht beim Einkauf neuer Paletten, sondern bei eindeutigen Übergaben und einer systematischen Rückführung. Werden Buchungen ohne Zeitverzug erfasst und mit nachvollziehbaren Konten sowie Schadensnachweisen verbunden, lassen sich Streitfälle und ungeklärte Außenbestände begrenzen. Digitale Werkzeuge wie COSYS können diese Abläufe unterstützen und damit die Verfügbarkeit wichtiger Ladungsträger verbessern.

Die COSYS Ident GmbH mit Sitz in Grasdorf bei Hildesheim entwickelt seit 1982 Lösungen zur Digitalisierung und Optimierung von Logistik- und Geschäftsprozessen. Als mittelständischer Spezialist für Auto-ID, mobile Datenerfassung und Intralogistik bietet COSYS heute eine integrierte Plattform für die Digitalisierung von Waren-, Material- und Informationsflüssen. Das Portfolio umfasst unter anderem Lagerverwaltung, Bestandsführung, Lademittel- und Behältermanagement, Transport- und Werkslogistik, Inhouse-Logistik, Paketmanagement, Inventur, Asset Management und Business Intelligence. Mobile Apps, WebDesk sowie Cloud- und On-Premises-Lösungen verbinden operative Prozesse mit zentraler Verwaltung, Analyse und Optimierung. KI, Task Management, Process Mining und eigenes MDM erweitern die Plattform um intelligente Automatisierungs-, Analyse- und Verwaltungsfunktionen. COSYS begleitet Unternehmen von der Prozessanalyse und Konzeption über die Implementierung und Integration bis hin zu Support und langfristiger Betreuung. Ergänzend stehen passende MDE-Hardware, Auto-ID-Technologien, Reparaturservice und WLAN-Funkvermessung zur Verfügung.