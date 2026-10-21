Wenn der Sonderfall zum Normalfall wird: Die unterschätzte Herausforderung im Eventmanagement

2.000 Akkreditierungen in rund 90 Minuten: Beim Rheinland-Pfalz-Fest HEIMAT26 in Berlin zeigt sich, wie professionelles Teilnehmermanagement auch große Veranstaltungen effizient unterstützt.

Berlin, 21. Oktober 2026. 2.000 Gäste zu akkreditieren, ist eine logistische Aufgabe. Wirklich anspruchsvoll wird es jedoch, wenn individuelle Anforderungen hinzukommen: VIPs mit besonderen Zugangsrechten, Begleitpersonen, kurzfristige Nachmeldungen oder Änderungen im Veranstaltungsprogramm. Was einzeln betrachtet überschaubar erscheint, kann in der Summe erheblichen organisatorischen Aufwand verursachen.

Große Veranstaltungen brauchen mehr als eine Gästeliste

Ein Blick auf das Rheinland-Pfalz-Fest HEIMAT26 zeigt die Dimensionen professioneller Veranstaltungsorganisation. Am 10. September 2026 wurde die Landesvertretung Rheinland-Pfalz am Potsdamer Platz erneut zum Treffpunkt für Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Sport, Kultur und Gesellschaft.

Im Mittelpunkt des Landesfestes standen Sport und Ehrenamt. Während die Gäste bei Musik und regionalen Spezialitäten miteinander ins Gespräch kamen, mussten im Hintergrund zahlreiche organisatorische Abläufe ineinandergreifen.

Die Landesvertretung Rheinland-Pfalz setzt für ihr Veranstaltungsmanagement auf die Software astendo eventXperience. Beim Landesfest HEIMAT26 betreute die astendo GmbH erneut die Akkreditierung vor Ort.

An acht Check-in-Stationen wurden rund 2.000 Gäste innerhalb von etwa eineinhalb Stunden mit eventXperience akkreditiert. Das entspricht durchschnittlich mehr als 20 Akkreditierungen pro Minute über alle Stationen hinweg.

Ein Praxisbeispiel dafür, wie digitale Teilnehmerverwaltung auch bei hohem Besucheraufkommen einen zügigen Einlass unterstützen kann.

Die eigentliche Komplexität steckt in den Ausnahmen

Die Zahl der Teilnehmenden allein sagt wenig über den organisatorischen Aufwand aus. Entscheidender ist häufig, wie unterschiedlich ihre Anforderungen sind.

Ein typisches Beispiel: Ein eingeladener VIP bringt eine Begleitperson mit, für die eine gesonderte Zutrittsberechtigung erforderlich ist. Kurz vor Veranstaltungsbeginn ändert sich die Begleitung. Nun müssen Teilnehmerdaten angepasst, Berechtigungen überprüft und gegebenenfalls Empfangspersonal oder Veranstaltungsleitung informiert werden.

Ähnliche Herausforderungen entstehen bei kurzfristigen Anmeldungen, besonderen Teilnahmebedingungen oder Änderungen einzelner Programmpunkte.

Schwierig wird es vor allem dann, wenn solche Informationen über mehrere Excel-Dateien, E-Mails und persönliche Notizen verteilt sind. Jede Änderung löst weitere Abstimmungen aus. Und am Einlass bleibt oft wenig Zeit, unterschiedliche Informationsstände abzugleichen.

Sonderfälle lassen sich vorbereiten

Viele individuelle Anforderungen sind keineswegs überraschend. VIP-Betreuung, Begleitpersonen, unterschiedliche Teilnehmergruppen oder besondere Zugangsrechte gehören bei zahlreichen Veranstaltungen zum Alltag.

Deshalb sollten diese Fälle bereits bei der Planung berücksichtigt werden. Dazu gehören klar definierte Teilnehmergruppen, strukturierte Anmeldeprozesse, eindeutige Zuständigkeiten und eine zentrale Pflege der Informationen.

Ebenso wichtig ist die Frage, welche Angaben das Check-in-Team tatsächlich benötigt. Nicht jede Information muss für alle Mitarbeitenden sichtbar sein. Ein durchdachtes Berechtigungskonzept erleichtert die Arbeit und unterstützt zugleich den Schutz personenbezogener Daten.

Professionelles Eventmanagement bedeutet deshalb nicht, jede Ausnahme einzeln zu improvisieren, sondern wiederkehrende Sonderfälle als Bestandteil des regulären Prozesses zu organisieren.

Digitale Akkreditierung braucht aktuelle Informationen

Hier setzt die Eventmanagement-Plattform eventXperience der astendo GmbH an. Sie verbindet Veranstaltungs- und Teilnehmermanagement und ermöglicht es, unterschiedliche Teilnehmergruppen, Anmeldeverfahren und Berechtigungen strukturiert abzubilden.

Zentrale Teilnehmerdaten schaffen eine gemeinsame Informationsgrundlage für die beteiligten Teams. Änderungen können dort berücksichtigt werden, wo sie für die weitere Organisation relevant sind.

Mit der Landesvertretung Rheinland-Pfalz nutzt eine öffentliche Institution eventXperience für ihr Veranstaltungsmanagement. Die Akkreditierung beim Landesfest HEIMAT26 verdeutlicht, wie sich auch große Besucherzahlen innerhalb eines engen Zeitfensters digital erfassen und organisieren lassen.

Damit solche Abläufe funktionieren, kommt es jedoch nicht allein auf die Geschwindigkeit am Einlass an. Entscheidend sind die Vorbereitung, die Qualität der Teilnehmerdaten und klar definierte Prozesse für unterschiedliche Anforderungen.

Gute Organisation zeigt sich besonders dann, wenn etwas anders läuft

Veranstaltungen leben von Menschen. Und Menschen halten sich nicht immer an standardisierte Abläufe. Sie kommen später, ändern ihre Teilnahme, bringen Begleitung mit oder benötigen individuelle Unterstützung.

Darauf müssen Veranstalter vorbereitet sein.

Die entscheidende Frage lautet deshalb nicht nur, wie viele Gäste eine Software verwalten kann. Sondern auch, wie gut sie unterschiedliche Anforderungen, Änderungen und Berechtigungen in die Veranstaltungsorganisation integriert.

Denn die Qualität eines Eventprozesses zeigt sich nicht allein bei 2.000 regulären Anmeldungen. Sondern vor allem dann, wenn ein Gast nicht ins Standardschema passt.