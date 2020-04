Wer hat uns 1945 befreit? – Interviews mit Kriegsveteranen und Analysen

In seinen Ausführungen thematisiert der Autor, wie die Geschichte der Befreiung Deutschlands von den Nationalsozialisten zunehmend verfälscht wird. Heruntergespielt und teilweise verleugnet wird vor allem die Rolle sowjetischer Soldaten. So verdrängen insbesondere die deutschen Medien die Tatsache, dass im Zweiten Weltkrieg 27 Millionen Sowjetbürger starben und über die Hälfte der 5,7 Millionen sowjetischen Kriegsgefangenen an Hunger und Krankheit ihr Leben ließen. Zudem waren 8,7 Millionen sowjetischer Zwangsarbeiter in der deutschen Kriegswirtschaft tätig.

Um ehemaligen sowjetischen Soldaten und Zwangsarbeitern eine Stimme zu geben, beschloss der Autor, zum 75. Jahrestag des Kriegsendes Interviews mit Überlebenden zu führen. Die meisten der ergänzenden Analysen zum Kriegsgeschehen wurden bereits in Zeitungen oder auf Internetportalen veröffentlicht. In seinem neuen Buch möchte Ulrich Heyden seinen Lesern aber ein umfassendes Bild darüber geben, wie die einfachen Menschen in der Sowjetunion den Krieg erlebt haben und was sie heute denken und fühlen.

Der Autor Ulrich Heyden wurde in Hamburg geboren und lebt seit 1992 in Moskau. Von hier berichtet er für die Wochenzeitung “der Freitag” aus Russland und anderen Staaten der ehemaligen Sowjetunion. Im Laufe seiner Karriere war er zudem als Russlandexperte für andere deutschsprachige Medien tätig.

“Wer hat uns 1945 befreit?” von Ulrich Heyden ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-03521-8 zu bestellen. Der tredition Verlag hat es sich zum wichtigsten Ziel gesetzt, jungen und unbekannten Autoren die Veröffentlichung eigener Bücher zu ermöglichen, aber auch Verlagen und Verlegern eine Kooperation anzubieten. tredition veröffentlicht Bücher in allen Medientypen, vertreibt im gesamten Buchhandel und vermarktet Bücher seit Oktober 2012 auch aktiv.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de