Werbespezialist Adference veröffentlicht ersten deutschsprachigen Podcast zu Amazon Werbung

“Amazon Advertising wächst und die zunehmende Komplexität der Plattform stellt Vendoren und Seller immer wieder vor völlig neue Herausforderungen im Bereich Werbung”, so Podcast-Co-Host und Adference Co-CEO Dr. Florian Nottorf. Hilfestellungen in deutscher Sprache konkret zu Amazon Advertising haben Seller und Vendoren bislang vergeblich gesucht.

Der Amazon Advertising Drittanbieter Adference schließt mit dem Podcast “Vitamin A – Deine Dosis Amazon PPC” eine große Lücke am deutschsprachigen Podcast-Markt:

Amazon Advertising hat in den letzten Jahren massiv an Bedeutung gewonnen. Viele Amazon Händler stehen damit vor einer neuen Situation. Erst in den letzten Jahren hat Amazon begonnen, die Werbemöglichkeiten für die Händler des Marktplatzes weiter Richtung Self-Service auszubauen. “Viele Seller oder Vendoren betreten mit Werbeschaltungen Neuland, andere sind schon seit Jahren dabei und haben selbst Expertenstatus. In Vitamin A wollen mit jedem ins Gespräch kommen, der Anzeigen auf Amazon schaltet”, so Nottorf. “Wir möchten Vendoren und Sellern dabei helfen, bessere und effizientere Amazon PPC Kampagnen zu schalten.”

Neben Nottorf sitzt Head of Customer Success Management und Adference Product Owner Mareike Geidies in der bisweilen virtuellen Podcast-Kabine – alle bisherigen Folgen mussten aufgrund der Versammlungsbeschränkungen remote aufgenommen werden. “Als Anbieter einer Amazon PPC Technologie haben wir Glück und haben einen guten Draht zum Amazon Team, das sich um die PPC Agenturen und Tools kümmert. Im Hinblick auf Updates der Amazon Werbedienste sind wir also stets bestens informiert – auch über solche Neuigkeiten und Trends möchten wir in Vitamin A sprechen”, ergänzt Geidies.

Beim Technologie-Spezialisten beschäftigen sich die beiden seit Jahren mit den Amazon Werbekonten von Kunden, werten ihre Entwicklung aus, sprechen Empfehlungen aus und sehen welche Schritte in der Optimierung Kampagnen richtig erfolgreich machen können. Nottorfs Geschichte mit Pay-Per-Click Anzeigen geht lange zurück: “Ich und die Mitgründer von Adference haben 2010 als Forscher an der Universität im Bereich Statistik begonnen, smarte Algorithmen für die PPC-Optimierung von Google Ads zu entwickeln und sind seit 2017 in Amazon PPC aktiv.”

Der Podcast richtet sich an werbetreibende Seller, Vendoren, und Experten der Amazon Agenturen.

Über Vitamin A – Deine Dosis Amazon PPC

Vitamin A ist das wöchentliche Amazon Advertising Update für jeden Seller und Vendor: Der erste deutschsprachige Podcast über Amazon Advertising Trends, Neuigkeiten, Tipps & Tricks für bessere Amazon PPC Kampagnen. Deine Dosis Amazon PPC verabreichen dir die beiden leidenschaftlichen PPC-Heads Florian Nottorf (Adference Co-CEO) und Mareike Geidies (Adference Product Owner & Head of Customer Success Management). Sie sagen: Werbung ist ein lebenswichtiger Baustein eines gesunden Amazon Accounts. Vitamin A ist Amazon Advertising Wissen in Vitamin-Form, denn es soll jedem Händler ins Blut übergehen.

Spotify:

https://open.spotify.com/show/2tcHfzfHUw3iofrO16QYB1

Apple Podcast: https://podcasts.apple.com/de/podcast/vitamin-a-deine-dosis-amazon-ppc/id1510808466

Website:

https://www.adference.com/vitamin-a

Hochauflösendes Bildmaterial sowie die Logo-Datei stehen unter folgendem Link zum Download bereit

https://drive.google.com/drive/folders/1BWBfMceChz5PE3GtfBw_dC2RQLeF2IlL?usp=sharing