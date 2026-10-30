Werbung, die weiterwächst: machsbunt nimmt Werbeartikel mit Saatgut ins Sortiment auf

„Wir haben alles eingebaut. Außer die Kräuter.“ Dieser Spruch steht auf Karten mit Kressesamen, die ein Küchenstudio nach dem Einbau einer neuen Küche den Kunden auf die Arbeitsplatte stellt. Möglich machen das die Werbeartikel mit Saatgut, die der Onlineshop machsbunt jetzt ins Sortiment aufgenommen hat: bedruckbare Karten und Papierumschläge mit Blumen-, Kräuter- oder Baumsamen, bereits erhältlich ab 10 Stück.

Wie einfallsreich sich die neuen Artikel einsetzen lassen, zeigen Beispiele aus der Praxis. Das Küchenstudio gibt seinen Kunden mit dem Spruch ein Augenzwinkern zur fertigen Küche mit. Ein Hotel hat das Rezept seines Signature-Cocktails mit Basilikum auf die Tüte drucken lassen und Basilikumsamen hineingegeben, als Gastgeschenk beim Check-out, das den Cocktail mit dem Aufenthalt verbindet. Ein Autohaus legt nach Service und Reifenwechsel eine Karte mit Vergissmeinnicht-Samen bei, als freundliche Erinnerung, die Reifen nach 100 Kilometern noch einmal nachzuziehen.

Die Möglichkeiten sind vielfältig, denn auch Saatgut außerhalb des Standardsortiments kann bestellt werden. So lässt sich jedes Werbemittel individuell zuschneiden. Die Samen können zu den Firmenfarben passen, etwa Mohn zu einem kräftigen Rot oder Kornblumen zu einem klaren Blau, oder zur Branche: Ein Photovoltaik-Hersteller könnte Sonnenblumen verschenken. Zum Jahresende bietet sich der Tannenbaum (Rotfichte) für Weihnachtskarten an, mit einem Spruch wie „Unser Weihnachtsgeschenk hat noch Wachstumspotenzial.“

Der Gedanke dahinter: Werbung bleibt eher hängen, wenn sie zum Anlass passt, eine kleine Geschichte erzählt und einen Nutzen hat. Das Saatgut ist dabei der Aufhänger für Ideen, die überraschen, ohne aufdringlich zu sein. Und wer die Samen aussät, wird später noch einmal an den Absender erinnert.

„Die Idee, mit Blumen- und Kräutersaaten zu werben, hat uns schon immer begeistert“, sagt Dominik Kuttenberger, Geschäftsführer von machsbunt. „Mit Samen kann man blühende Botschaften verschenken. Beim Vergissmeinnicht steckt das Wortspiel schon im Samen, das Küchenstudio verabschiedet seine Kunden mit einem Augenzwinkern, und wer will, bringt sogar seine Firmenfarben zum Blühen. Die Möglichkeiten sind schier unendlich, und genau das macht diese Werbemittel so reizvoll.“

Zur Auswahl stehen Karten und Papierumschläge, die im 4c-Digitaldruck vollständig mit dem Design des Kunden bedruckt werden. Für zusätzliche Farben oder Druckklischees fallen keine Mehrkosten an. Im Standardsortiment gibt es 14 Saatgutsorten, alle Artikel sind von 10 bis 10.000 Stück erhältlich. Wegen der niedrigen Mindestmenge kommen neben Unternehmen auch Endkunden in Frage, etwa für Hochzeiten, wo sich die Karten unter anderem als Dankeskarte eignen. Weitere Einsatzmöglichkeiten sind zum Beispiel Vereinsfeiern, Schulveranstaltungen und Kulturveranstaltungen.

Die Saatgut-Werbeartikel im Überblick

Karten: Postkarte in DIN A6, Klappkarte in DIN A6 oder DIN A7, Karte in Herzform

Papierumschläge: Kraftpapier, Graspapier oder weißes Recyclingpapier, vollständig bedruckt, im Inneren eine Siegelrandtüte mit Saatgut

Saatgut: 14 Sorten im Standardsortiment, darunter Blumensamen wie Wildblumen, bunte Blumenwiese, Bienenschmaus, Vergissmeinnicht und Mohn, Kräutersamen wie Petersilie, Kresse, Rucola und Basilikum sowie Tannenbaum (Rotfichte). Weitere Sorten können bestellt werden.

Menge: 10 bis 10.000 Stück

Druck: 4c-Digitaldruck, kein Mehrpreis für zusätzliche Farben oder Klischees

Lieferzeit: 15 bis 20 Werktage, Expressaufträge sind möglich

Qualität des Saatguts: keine invasiven Arten, Herkunft Europa und Drittstaaten, Prüfung auf Reinheit und Keimfähigkeit im Labor durch den Saatgut-Hersteller