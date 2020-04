Werner Schwab wird Senior Advisor für Boyden

Werner Schwab verabschiedet sich nach 16 Jahren aus dem aktiven Executive Search-Geschäft bei Boyden, steht aber auch in Zukunft der internationalen Personalberatung beratend zur Seite.

Kathleen Dunton, Managing Partner von Boyden Deutschland, freut sich, dass Werner Schwab der Organisation erhalten bleibt. ?Wir freuen uns sehr, dass sich Werner Schwab dazu entschlossen hat, auch nach seinem aktiven Berufsleben unserem Unternehmen als Senior Advisor zur Seite zu stehen. Damit bleibt sein langjährig gewachsenes und tiefes Branchen-Know-how, sein Urteilsvermögen und sein berufliches Netzwerk der Boyden-Familie erhalten ? auch zum Wohle unserer Kunden. Ich möchte mich an dieser Stelle für die vielen Jahre der guten Zusammenarbeit und seinen Beitrag zum Geschäftserfolg von Boyden bedanken.?

Werner Schwab verfügt über 25 Jahre Erfahrung im Executive Search und tiefgreifende Branchenkenntnisse, darunter insbesondere in der Industrie sowie der Automobil- und Technologie-Branche. 2004 trat er bei Boyden als Managing Partner ein und wurde von Medien als einer der einflussreichsten deutschen Personalberater bezeichnet. Sein Fokus lag seitdem auf der Suche und Besetzung von Geschäftsführern und Vorständen sowie spezialisierten Führungskräften. Ab sofort unterstützt Schwab Boyden als Senior Advisor bei der Weiterentwicklung des Unternehmens.

?Ich freue mich, dass ich auch nach meiner aktiven Zeit als Executive Search Berater meinen Partnerinnen und Partnern von Boyden unterstützend zur Seite stehen kann?, sagt Werner Schwab.

In Deutschland ist Boyden mit 26 Partnern in Büros in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg und München auf allen für die deutsche Wirtschaft wichtigen Märkten vertreten.