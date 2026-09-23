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Pressemitteilung

why do birds entwickelt Audio Branding für die BKW

Berlin, September 2026

Mit ihrem neuen Markenauftritt erhält die BKW erstmals eine eigene akustische Markenidentität. Entwickelt wurde der neue Corporate Sound von der Berliner Audio-Branding-Agentur why do birds.

Die BKW ist ein international tätiges Energie- und Infrastrukturunternehmen mit Sitz in Bern in der Schweiz und bietet integrierte Gesamtlösungen in den Bereichen Energie, Gebäude und Infrastruktur an. Mit dem Marken-Relaunch soll die Marke künftig nicht nur sichtbar, sondern auch hörbar sein. Ziel war eine akustische Identität, die den Markenauftritt über alle Anwendungen hinweg ergänzt, Wiedererkennung schafft und die Werte der BKW emotional erlebbar macht.

Ausgangspunkt der Entwicklung war die Markenstrategie der BKW. Gemeinsam mit dem Team der BKW entwickelte why do birds eine maßgeschneiderte Klangwelt, die Zukunftsorientierung, Dynamik und Tatkraft vermittelt und gleichzeitig die regionale Verwurzelung des Unternehmens widerspiegelt. Herzstück des Systems sind ein prägnantes Soundlogo und eine Markenmusik. Zudem entstanden bereits Event-Sounds und Filmvertonungen. Die musikalische DNA der BKW lässt sich zukünftig auch flexibel für weitere Anwendungen adaptieren.

Eine besondere Rolle übernimmt dabei die Hang Drum – ein von zwei Bernern entwickeltes Instrument. Ihr charakteristischer Klang zieht sich wie ein roter Faden durch die Komposition und verbindet die internationale Ausrichtung der Marke mit ihren Berner Wurzeln.

Der Corporate Sound wurde als modulares Audio-System entwickelt. Neben dem Soundlogo umfasst er Markenmusik in unterschiedlichen Längen und Varianten, die sich flexibel für Videos, Veranstaltungen, Präsentationen oder Telefonie einsetzen lässt. So entsteht über sämtliche Touchpoints hinweg ein konsistenter akustischer Markenauftritt.

Alexander Wodrich, Managing Director von why do birds:

„Ein guter Brand Sound muss heute deutlich mehr leisten als ein Soundlogo. Er muss sich flexibel an unterschiedlichste Anwendungen anpassen und dabei immer eindeutig nach der Marke klingen. Für die BKW haben wir deshalb ein modulares Audio-System entwickelt, das Wiedererkennbarkeit schafft und gleichzeitig den unterschiedlichen Kommunikationssituationen gerecht wird.“

Ina Bernhardt, Senior Corporate Brand Managerin bei BKW ergänzt:

„Unser Anspruch war von Anfang an, nicht einfach ein Soundlogo zu entwickeln, sondern eine akustische Identität als Teil unseres Markensystems. Beim Launch wurde für mich spürbar, wie selbstverständlich der Sound das neue Markenerlebnis ergänzt – und der BKW damit eine zusätzliche emotionale Dimension gibt.“

Wie der neue Corporate Sound der BKW klingt, zeigt das beigefügte audiovisuelle Logo, in dem Soundlogo und Logoanimation zusammenkommen.

https://vimeo.com/1229454149

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Weitere Informationen erhalten Sie unter hello@whydobirds.de

Über why do birds:

why do birds ist eine der weltweit führenden Audio-Branding-Agenturen mit Sitz in Berlin. Rund 25 Mitarbeitende aus den Bereichen Strategie, Beratung, Musikproduktion, Motion- und Service-Design entwickeln auditive Markenerlebnisse für Kunden wie Deutsche Bahn, Siemens, LBS, Ferrari, UBS, Gore-Tex, AOK oder Hyundai.

Kontakt:

why do birds, Alexander Wodrich, Managing Director

T: +49.30.555 78 33 71, E: wodrich@whydobirds.de

www.whydobirds.de