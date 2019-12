Wie gut ist Ihre Bonitätsanalyse bei Emittenten? Seminare in Berlin

Zielgruppe:

> Vorstände, Geschäftsführer und Führungskräfte bei Banken, Finanzdienstleistern, Versicherungen

und Pensionsfonds, Leasing und Factoring

> Führungskräfte und Spezialisten aus den Bereichen Kredit-Marktfolge, Depot A, Treasury, und

Risikocontrolling

Seminarprogramm:

Kreditentscheidungsprozess: Erstvotum und lfd. Bonitätsüberwachung

> MaBail-in: Neue BaFin-Mindestanforderungen zum Bail-in

> Haftungskaskade des § 46f KWG und BaFin Merkblatt 04/2019 zur insolvenzrechtlichen Behandlung der Bankverbindlichkeiten

> Senior Non-Preferred: Regelungen, die bei dieser neuen Asset Klasse zwingend zu beachten sind

– MREL/TLAC & Co.: Anforderungen an das Kreditvotum

– HoldCo und OpCo – auf was kommt es an!

– UK Ring-Fencing: Kreditanalyse bei UK-Emittenten

> Votierung und Limiteinräumung bei Handelsgeschäften: Umsetzung der MaRisk BTO 1.2 Tz 4

Kreditvotum für Publikums-, Spezialfonds und Direct Lending Fonds prüfungssicher erstellen

> Die wichtigsten Kennzahlen für Kreditanalysten

– Abgrenzung von fremdgesteuerten und selbstgesteuerten Spezialfonds

– Investitionen in Publikumsfonds

– Geschlossene und offene Immobilienfonds

> Direct Lending Fonds prüfungssicher votieren

Kreditüberwachung und Risikofrüherkennung

> MaRisk BTO 1.2: Anforderungen an die Prozesse für die Kreditanalyse im Depot A

> Umsetzung der MaRisk BTO 1.3 zur Früherkennung von Risiken:

– Laufende Bonitätsüberwachung und Kreditprolongation

– Aufbau einer Spreadanalyse in der Kredit-Marktfolge

> Maßgebliche Kennzahlen für die Asset Klassen Banken, Länder, Agencies, Unternehmensanleihen und Schuldscheindarlehen

