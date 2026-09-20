Wie viel Wärme erzeugt ein Ethanolkamin? WELCON rechnet nach

Giesen, 20. September 2026 – Ein Ethanolkamin wird häufig vor allem wegen seines Flammenbildes gekauft. Doch wer vor einem Bioethanol-Kamin sitzt, stellt schnell fest: Die Flamme erzeugt deutlich spürbare Wärme.

Aber wie viel genau?

Sind es einige hundert Watt oder mehrere Kilowatt? Kann ein Ethanolkamin einen Raum erwärmen? Wie hängt die Wärmeleistung vom Verbrauch ab? Und warum sollte eine Ethanol-Feuerstelle trotz der entstehenden Wärme nicht als Ersatz für eine reguläre Heizung betrachtet werden?

Der Wellness- und Wohnspezialist WELCON erklärt die wichtigsten Fakten und zeigt anhand konkreter Rechenbeispiele, wie sich die Wärmeleistung eines Ethanolkamins abschätzen lässt.

Erzeugt ein Ethanolkamin wirklich Wärme?

Ja.

Ein Ethanolkamin erzeugt nicht nur ein dekoratives Flammenbild. Bioethanol ist ein Brennstoff, dessen chemisch gespeicherte Energie bei der Verbrennung größtenteils als Wärme freigesetzt wird.

Anders als bei einem klassischen Kamin mit Schornstein werden die warmen Verbrennungsgase eines schornsteinlosen Ethanolkamins nicht über einen Kaminzug nach draußen geleitet.

Die beim Verbrennen entstehende Wärme wird deshalb zu einem großen Teil direkt an den Aufstellraum abgegeben.

Das erklärt, warum bereits ein vergleichsweise kleiner Brenner in unmittelbarer Umgebung deutlich spürbare Wärme erzeugen kann.

Wie viel Energie steckt in einem Liter Bioethanol?

Als Orientierungswert kann für Ethanol mit einem unteren Heizwert von ungefähr 5,9 Kilowattstunden pro Liter gerechnet werden.

Das bedeutet:

Wird ein Liter Ethanol vollständig verbrannt, werden theoretisch ungefähr 5,9 kWh Energie freigesetzt.

Für die Leistung eines Ethanolkamins ist allerdings nicht die Tankgröße entscheidend, sondern die Menge des Brennstoffs, die innerhalb einer bestimmten Zeit verbrannt wird.

Ein großer Tank bedeutet zunächst nur, dass mehr Brennstoff bevorratet werden kann.

Wie berechnet man die Wärmeleistung eines Ethanolkamins?

Eine überschlägige Berechnung ist einfach:

Verbrauch in Litern pro Stunde × etwa 5,9 kWh pro Liter = theoretisch freigesetzte Wärmeleistung in kW.

Ein Beispiel:

Verbraucht ein Ethanolkamin 0,25 Liter Bioethanol pro Stunde, ergibt sich:

0,25 l/h × 5,9 kWh/l = rund 1,48 kW

Der Brenner setzt damit rechnerisch ungefähr 1,5 kW thermische Leistung frei.

„Viele Menschen unterschätzen die Energiemenge, die in Bioethanol steckt“, erklärt ein Sprecher des Unternehmens. „Eine echte Flamme ist nicht nur ein optischer Effekt. Bei der Verbrennung wird tatsächlich eine relevante Wärmemenge freigesetzt.“

Wie viel Wärme erzeugt ein Ethanolkamin bei unterschiedlichem Verbrauch?

Als grobe rechnerische Orientierung ergeben sich folgende Werte:

• 0,10 Liter pro Stunde: rund 0,6 kW

• 0,15 Liter pro Stunde: rund 0,9 kW

• 0,20 Liter pro Stunde: rund 1,2 kW

• 0,25 Liter pro Stunde: rund 1,5 kW

• 0,30 Liter pro Stunde: rund 1,8 kW

• 0,40 Liter pro Stunde: rund 2,4 kW

• 0,50 Liter pro Stunde: rund 3,0 kW

Dabei handelt es sich um rechnerische Größen auf Basis des Energiegehalts des Brennstoffs und nicht um eine garantierte Heizleistung eines bestimmten Kaminmodells.

Der tatsächliche Brennstoffverbrauch hängt unter anderem von Brennerkonstruktion, Brennereinstellung, Brennstoff und Betriebsbedingungen ab.

Praxisbeispiel: 3,5-Liter-Brenner mit bis zu 14 Stunden Brenndauer

Wie sich Verbrauch und Wärmeleistung miteinander verbinden lassen, zeigt ein Beispiel aus dem WELCON-Sortiment.

Der Bioethanol-Kamin Göteborg verfügt über eine Brennkammer mit 3,5 Litern Fassungsvermögen. Bei einer möglichen Brenndauer von bis zu etwa 14 Stunden ergibt sich rechnerisch:

3,5 Liter ÷ 14 Stunden = 0,25 Liter pro Stunde.

Multipliziert mit einem Energiegehalt von rund 5,9 kWh pro Liter ergibt sich:

0,25 × 5,9 = rund 1,48 kW.

Unter diesen Annahmen werden somit rechnerisch etwa 1,5 kW thermische Leistung freigesetzt.

Die tatsächliche Brenndauer und damit die Leistung können je nach Betriebsbedingungen variieren.

Sind 1,5 kW viel?

1,5 kW sind als Wärmeleistung durchaus relevant.

Zum Vergleich: Kleine elektrische Heizgeräte arbeiten häufig in einem Leistungsbereich von etwa 1 bis 2 kW.

Der Vergleich zeigt, warum die Wärme eines Ethanolkamins in einem Raum deutlich wahrgenommen werden kann.

Allerdings darf daraus nicht der Schluss gezogen werden, dass ein Ethanolkamin und ein elektrisches Heizgerät hinsichtlich Nutzung, Regelbarkeit und Raumluft gleichzusetzen sind.

Ein elektrischer Heizkörper erzeugt im Raum keine Verbrennungsprodukte. Beim Ethanolkamin findet dagegen eine echte Verbrennung statt.

Kann ein Ethanolkamin einen Raum erwärmen?

Ja, ein Ethanolkamin kann zur Erwärmung eines Raumes beitragen.

Wie stark die Raumtemperatur tatsächlich steigt, lässt sich jedoch nicht allein aus der Leistung des Brenners ableiten.

Entscheidend sind beispielsweise:

• Raumgröße

• Raumhöhe

• Dämmstandard des Gebäudes

• Außentemperatur

• Ausgangstemperatur im Raum

• Fensterflächen

• Luftaustausch

• Brenndauer

• Leistung beziehungsweise Verbrauch des Brenners

Ein Ethanolkamin mit rechnerisch 1,5 kW Wärmefreisetzung wirkt in einem kleinen, gut gedämmten Raum anders als in einem großen offenen Wohnbereich.

Deshalb wäre eine Aussage wie „1,5 kW erhöhen die Raumtemperatur um fünf Grad“ unseriös. Ohne die konkreten Raumbedingungen lässt sich eine solche Temperatursteigerung nicht vorhersagen.

Warum fühlt sich ein Ethanolkamin so warm an?

Dafür sind mehrere Formen der Wärmeübertragung verantwortlich.

Die Flamme und erwärmte Bauteile geben Wärmestrahlung ab. Gleichzeitig erwärmt die Verbrennung die umgebende Luft, die aufsteigt und sich im Raum verteilt.

Wer in der Nähe des Kamins sitzt, nimmt insbesondere die direkte Wärme entsprechend deutlich wahr.

Das subjektive Wärmegefühl in unmittelbarer Nähe kann deshalb stärker sein, als es die Veränderung der durchschnittlichen Raumtemperatur vermuten lässt.

Hat ein Ethanolkamin einen hohen Wirkungsgrad?

Bei einem klassischen Kaminofen geht ein Teil der erzeugten Wärme zusammen mit den heißen Abgasen durch den Schornstein verloren.

Bei einer schornsteinlosen Ethanol-Feuerstelle gibt es diesen klassischen Abgasverlust nach außen nicht. Ein großer Teil der freigesetzten Energie verbleibt daher zunächst im Aufstellraum.

Trotzdem sollte daraus nicht mit einer pauschalen Wirkungsgradzahl geworben werden.

Denn für einen sicheren Betrieb ist Frischluftzufuhr erforderlich. Durch Lüften kann wiederum erwärmte Raumluft nach außen gelangen.

Für Verbraucher ist deshalb die Aussage sinnvoller: Ein schornsteinloser Ethanolkamin gibt einen großen Teil seiner Verbrennungswärme direkt an den Raum ab.

Kann ein Ethanolkamin eine Heizung ersetzen?

Nein, dafür sollte eine Ethanol-Feuerstelle nicht vorgesehen werden.

Ein Ethanolkamin kann spürbare zusätzliche Wärme erzeugen, ist aber keine reguläre Gebäudeheizung.

Der wesentliche Grund liegt nicht darin, dass Bioethanol zu wenig Energie liefern würde. Vielmehr findet die Verbrennung bei schornsteinlosen Geräten direkt im Raum statt.

Dabei entstehen Verbrennungsprodukte, die nicht über einen Schornstein nach außen geführt werden.

Ein Ethanolkamin sollte deshalb als dekorative Feuerstelle mit zusätzlicher Wärmeabgabe und nicht als Ersatz für eine Heizungsanlage betrachtet werden.

Muss man beim Ethanolkamin lüften?

Ja.

Bei der Verbrennung wird Sauerstoff verbraucht. Gleichzeitig entstehen unter anderem Kohlendioxid und Wasserdampf. Unter realen Bedingungen können außerdem weitere Verbrennungsprodukte auftreten.

Ausreichende Frischluftzufuhr ist deshalb wichtig.

Die Vorgaben des jeweiligen Herstellers zu Raumgröße, Lüftung, Brennstoff und Betrieb müssen beachtet werden.

Das führt zu einem wichtigen Unterschied gegenüber einem Elektroheizgerät: Beide können beispielsweise 1,5 kW Wärmeleistung in einen Raum einbringen, aber nur beim Ethanolkamin findet gleichzeitig eine Verbrennung im Raum statt.

Wie viel CO? entsteht beim Verbrennen von Bioethanol?

Auch diese Frage lässt sich chemisch abschätzen.

Bei vollständiger Verbrennung von reinem Ethanol entstehen Kohlendioxid und Wasser. Rechnerisch entstehen dabei in der Größenordnung von etwa 1,5 Kilogramm CO? pro Liter reinem Ethanol.

Bei handelsüblichem Bioethanol hängt der konkrete Wert unter anderem von dessen Zusammensetzung und Ethanolgehalt ab.

Die Aussage, eine Bioethanol-Flamme erzeuge während des Betriebs kein CO?, ist daher falsch.

Davon getrennt zu betrachten ist die Frage nach der Klimabilanz des Brennstoffs über Herstellung, Rohstoffe, Transport und gesamten Lebenszyklus.

Erzeugt ein größerer Brenner automatisch mehr Wärme?

Nicht unbedingt.

Entscheidend ist nicht allein, wie viele Liter in den Brenner passen, sondern wie viel Ethanol pro Stunde tatsächlich verbrannt wird.

Ein Brenner mit 3 Litern Tankvolumen kann beispielsweise langsam über viele Stunden verbrennen. Ein anderer Brenner mit ähnlichem Fassungsvermögen kann einen höheren stündlichen Verbrauch besitzen und entsprechend mehr Wärme pro Zeiteinheit freisetzen.

Für einen Vergleich ist deshalb die Angabe „Liter pro Stunde“ beziehungsweise die Kombination aus Tankvolumen und realistischer Brenndauer besonders interessant.

Bedeutet eine größere Flamme automatisch mehr Heizleistung?

Tendenziell geht ein höherer Brennstoffverbrauch mit einer höheren freigesetzten Wärmeleistung einher.

Das sichtbare Flammenbild allein ist jedoch kein präzises Messinstrument.

Brennerkonstruktion, Brennstoff und Betriebsbedingungen beeinflussen Form und Größe der Flamme.

Wer die Wärme verschiedener Ethanol-Feuerstellen vergleichen möchte, sollte deshalb technische Angaben zum Brennstoffverbrauch heranziehen.

Was kostet die Wärme eines Ethanolkamins?

Auch die Betriebskosten lassen sich aus dem Verbrauch ableiten.

Bei einem Verbrauch von 0,25 Litern pro Stunde ergeben sich beispielsweise:

Bei 3 Euro pro Liter Bioethanol:

0,25 × 3 Euro = 0,75 Euro pro Stunde.

Bei 4 Euro pro Liter:

0,25 × 4 Euro = 1,00 Euro pro Stunde.

Damit lässt sich der laufende Brennstoffverbrauch eines bestimmten Kamins relativ einfach kalkulieren.

Ein Vergleich mit anderen Heizsystemen allein anhand dieser Kosten wäre jedoch irreführend, da ein Ethanolkamin in erster Linie eine Feuerstelle für Atmosphäre und zusätzliche Wärme und keine klassische Heizungsanlage ist.

Wie viel Wärme braucht ein Ethanolkamin überhaupt?

Diese Frage sollte eigentlich umgekehrt gestellt werden.

Bei einem Ethanolkamin sollte nicht möglichst hohe Wärmeleistung das wichtigste Kaufkriterium sein.

Ein größerer Brennstoffverbrauch bedeutet zwar mehr freigesetzte Wärme, gleichzeitig werden aber auch mehr Sauerstoff verbraucht und mehr Verbrennungsprodukte freigesetzt.

Die Leistung muss deshalb zum vorgesehenen Raum, zur Konstruktion des Kamins und zu den Herstellerangaben passen.

„Bei Bioethanol gilt nicht: je größer die Flamme, desto besser“, erklärt ein Sprecher des Unternehmens. „Das Ziel ist ein stimmiges Verhältnis zwischen Flammenbild, Brenndauer, Wärme und den Bedingungen im Aufstellraum.“

Wie warm wird es vor einem Ethanolkamin?

Eine allgemeingültige Temperaturangabe ist nicht möglich.

Direkt in der Nähe der Flamme und oberhalb des Brenners entstehen hohe Temperaturen. Deshalb müssen die vorgeschriebenen Sicherheitsabstände zu Möbeln, Vorhängen und anderen brennbaren Materialien eingehalten werden.

Für die Raumtemperatur sind dagegen Raumvolumen, Dämmung, Lüftung, Ausgangstemperatur und Betriebsdauer entscheidend.

Deshalb sollte ein Ethanolkamin niemals danach ausgewählt werden, ob er einen Raum angeblich um eine bestimmte Zahl von Grad erwärmt.

Wie viel Wärme erzeugt ein Ethanolkamin nun wirklich?

Die kurze Antwort:

Bei einem angenommenen Energiegehalt von rund 5,9 kWh pro Liter Ethanol setzt ein Brenner mit 0,25 Litern Verbrauch pro Stunde rechnerisch ungefähr 1,5 kW thermische Leistung frei.

Bei 0,5 Litern pro Stunde wären es rechnerisch knapp 3 kW.

Damit ist die Wärme eines Ethanolkamins keineswegs nur ein Nebeneffekt.

WELCON-Geschäftsführer Stefan Iburg ordnet den praktischen Nutzen dennoch klar ein: Die Wärme ist ein angenehmer Zusatz zum echten Flammenbild, sollte aber nicht der Anlass sein, einen Ethanolkamin als Ersatz für eine reguläre Heizung einzusetzen.

Fazit: Ein Ethanolkamin ist mehr als nur Dekoration

Ein Ethanolkamin erzeugt echte Flammen – und damit echte Wärme.

Schon bei einem Verbrauch von rund 0,25 Litern Bioethanol pro Stunde werden rechnerisch ungefähr 1,5 kW thermische Leistung freigesetzt. Das erklärt, warum die Wärme insbesondere in der Nähe des Kamins deutlich spürbar ist.

Wie stark sich dadurch ein kompletter Raum erwärmt, hängt jedoch von zahlreichen Faktoren ab und lässt sich nicht pauschal angeben.

Die wichtigste Einordnung lautet deshalb:

Ein Ethanolkamin ist eine dekorative Feuerstelle mit relevanter zusätzlicher Wärmeabgabe – aber kein Ersatz für eine reguläre Raumheizung.