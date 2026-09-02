Wird diese Firma der neue Wolfram-Lieferant für die USA?!

…hinter der Neubewertung?

– Anzeige/Werbung – Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Blue Moon Metals Inc. Bezahlte Beziehung: SRC Swiss Resource Capital AG erhält eine nicht erfolgsabhängige Vergütung für IR-, Kommunikations- und Marketingdienstleistungen

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Blue Moon Metals Inc. (WKN: A413T9) richtet seinen Fokus nach eigener Aussage nun auf die schnellstmögliche Wiederinbetriebnahme seiner Wolframmine, die zu den ersten reaktivierten Wolframminen des Westens zählen könnte. Warum sich dafür gerade jetzt neue Finanzierungswege öffnen könnten, zeigt ein Blick auf die Rohstoffpolitik der USA und der EU.

Rohstoffpolitik wird zur Industriepolitik. Die USA und die EU führen Wolfram, Germanium, Gallium und Kupfer auf ihren aktuellen Listen kritischer beziehungsweise strategischer Rohstoffe. Entwickler mit Projekten in etablierten Bergbauregionen, vorhandener Infrastruktur und belastbaren Genehmigungswegen treffen damit auf ein politisch relevantes Marktfenster – vorausgesetzt, Finanzierung, Technik und Baufortschritt halten mit.

Blue Moon Metals Inc. (WKN: A413T9) bündelt fünf Brownfield-Projekte in Norwegen und den USA. Im Mittelpunkt stehen das studiengestützte Kupferprojekt Nussir (Norwegen), die historische Wolframmine Springer (USA) und die Germanium-Gallium-Kupfer-Option Apex (USA).

Die Projekte Blue Moon und NSG sowie der geplante Erwerb weiterer US-Liegenschaften schaffen zusätzliche Optionen. Zum 30. Juni 2026 verfügte das Unternehmen über 159,13 Mio. CAD liquide Mittel.

Die Investmentthese ist damit klar: Blue Moon verfügt über Kapital und mehrere unabhängige…

Lesen Sie hier gerne weiter.

Glück auf und viele Grüße,

Ihr

Marc Ollinger

SRC swiss resource capital AG

Redaktionelle Einordnung: Wertungen, Ziele und Szenarien sind als solche kenntlich gemacht. Tatsachenangaben beruhen auf den im Quellenblock genannten Primärquellen. Aussagen eines Shortsellers und Stellungnahmen im Anhörungsverfahren sind Positionen Dritter, keine behördlichen Entscheidungen. Unternehmensplanungen sind keine Zusagen; tatsächliche Entwicklungen können wesentlich abweichen.

Die Swiss Resource Capital AG auf einen Blick:

? Unsere Homepage: https://www.resource-capital.ch/de/

? Interessante und exklusive Videos und Interviews : https://www.rohstoff-tv.com/, https://www.commodity-tv.com/ und https://www.youtube.com/@SwissResourceCapitalAG

? Alle kostenlosen Rohstoff-Reports: https://www.rohstoff-reports.com/

? Anmeldung zu unseren Roadshows: https://www.european-roadshows.com/de/

? SRC Mining Special Situations Zertifikat: http://www.wikifolio.com/de/ch/w/wf0srcplus

Primärquellen und Research-Grundlagen

Redaktionsstand: 1. September 2026. Maßgeblich sind die vollständigen Originaldokumente, technischen Berichte und Emittentenfilings. Die nachfolgenden Links sind eine Auswahl der wesentlichen Grundlagen:

USGS – Finale US-Liste kritischer Mineralien 2025

Europäische Kommission – Kritische und strategische Rohstoffe / CRMA

Blue Moon – Nussir-Machbarkeitsstudie (16.04.2026)

Blue Moon – Investitionsentscheidung und Finanzierungsankündigung (27.04.2026)

Blue Moon – Abschluss der Bought-Deal-Angebote (06.05.2026)

Blue Moon – Klarstellung zu Nussir (13.08.2026)

Norwegisches Klima- und Umweltministerium – Antwort an ESA (03.07.2026)

Blue Moon – Springer-Genehmigungen (20.08.2026)

Blue Moon – Springer-Projektseite und historische Schätzung

Blue Moon – Apex-Probe und Projektupdate (29.06.2026)

Blue Moon – geplanter Erwerb von 33 Projekten (11.08.2026)

Blue Moon – Blue-Moon-Projektseite und PEA-Zusammenfassung

Blue Moon – ungeprüfter Q2-Zwischenabschluss / SEC

Blue Moon – Unternehmenspräsentation August 2026

Haywood Securities – Radar Flash (21.08.2026)

Maxim Group – Equity Research (17.08.2026)

BC Securities Commission – Promotional Communications

Wichtige regulatorische Hinweise, Interessenkonflikte und Haftungsausschluss

Entgeltliche Veröffentlichung / Interessenkonflikt

Dieser Beitrag wurde von einem freien Journalisten erstellt und durch die Swiss Resource Capital AG (SRC) im Rahmen der IR-Arbeit für Blue Moon Metals Inc. verbreitet. SRC erhält eine vertraglich vereinbarte, nicht von Aktienkurs, Transaktionserfolg, Produktionsbeginn oder wirtschaftlichem Ergebnis abhängige Vergütung für IR-, Kommunikations- und Marketingdienstleistungen. Auftraggeber und SRC haben daher wirtschaftliches Interesse an einer positiven Darstellung; dies kann Auswahl und Gewichtung beeinflussen.

Charakter: Werbung/Marketingkommunikation; keine unabhängige Finanzanalyse, persönliche Anlage-, Finanz- oder Steuerberatung, kein Prospekt und weder Angebot noch Aufforderung zum Erwerb oder Verkauf. Persönliche Verhältnisse werden nicht berücksichtigt. Maßgeblich sind die vollständigen Emittentenunterlagen auf SEDAR+ und EDGAR; unabhängiger fachlicher Rat kann erforderlich sein.

Herausgeber und verantwortlich ist SRC. Es erfolgte kein fachlicher oder redaktioneller Managementcheck durch Blue Moon. Keine genannte Behörde oder Börse hat den Beitrag geprüft, genehmigt oder bestätigt.

Beteiligungen: Zum Redaktionsschluss hält der freie Journalist keine Blue-Moon-Aktien, Optionen, Warrants, Derivate oder Short-Positionen. Mitarbeitende beziehungsweise nahestehende Personen der SRC halten zusammen weniger als 0,5 % der ausstehenden Aktien, dort bestehen keine Optionen, Warrants, Derivate oder Shorts. Eigene Käufe oder Verkäufe sind möglich. SRC betreibt kein Market Making und erbringt für Blue Moon keine Investmentbanking-Leistungen.

Grundlage/Aktualität: Öffentliche Emittentenmeldungen, technische Berichte, Finanzfilings, Regierungs- und Behördeninformationen, Unternehmenspräsentationen, Researchberichte und die genannte Shortseller-Veröffentlichung; redaktionell geprüft, aber möglicherweise unvollständig, fehlerhaft oder überholt. Maßgeblich sind Originalquellen und aktuelle Pflichtveröffentlichungen. Keine laufende Aktualisierungspflicht; Wiederveröffentlichungen erfordern eine neue Prüfung.

Technik: Ressourcen sind keine Reserven; abgeleitete Ressourcen besitzen geringere Sicherheit. Die Springer-Schätzung von 2012 ist historisch; für Apex liegt keine aktuelle NI-43-101-Ressource oder -Reserve vor. Selektive Proben, einzelne Bohrabschnitte und historische Produktion sind nicht zwingend repräsentativ. CuEq hängt von Preis-, Gewinnungs- und Payability-Annahmen ab. Technische Angaben wurden von den in den Unternehmensmeldungen genannten qualifizierten Personen geprüft; SRC ist keine qualifizierte Person nach NI 43-101.

Zukunftsaussagen: Angaben zu Finanzierung, Genehmigungen, behördlichen Prüfungen, Bau, Produktion, Kosten, Cashflows, Ressourcen, Studien, Transaktionen, Zeitplänen, Metallpreisen, Abnahme, DSO, Verarbeitung und Kurszielen beruhen auf Annahmen und können wesentlich abweichen. Risiken umfassen unter anderem fehlende oder teure Finanzierung, Verwässerung, Schulden und Streams, Kostenüberschreitungen, Verzögerungen, technische und geologische Abweichungen, Metallpreis-, Währungs-, Lieferketten-, Genehmigungs-, Umwelt-, Rechts-, Akzeptanz-, Personal- und Ausführungsrisiken. Bestehende Genehmigungen können überprüft, geändert, angefochten oder widerrufen werden. „plant“, „soll“, „erwartet“, „könnte“, „würde“, „Ziel“ und „Potenzial“ sind keine Zusagen.

Research/Kursziele: Ratings, Kursziele, NAV-, DCF- und Cashflow-Modelle sind Meinungen zum jeweiligen Reportdatum, abhängig von Annahmen und jederzeit änderbar. Haywood und Maxim weisen die genannten Investmentbanking-, Market-Making- beziehungsweise Reisekostenkonflikte aus. SRC hat die Modelle nicht auditiert; geprüft wurden nur die arithmetischen Kurszielabstände.

Shortseller-Veröffentlichungen: Viceroy Research bezeichnet seine Aussagen als Meinungen und legt offen, unmittelbar oder mittelbar Positionen halten sowie von einem Kursrückgang profitieren zu können. Die im Beitrag wiedergegebenen Vorwürfe und rechtlichen Bewertungen sind keine behördlichen oder gerichtlichen Feststellungen. SRC hat weder Viceroys Berechnungen noch dessen rechtliche Schlussfolgerungen unabhängig auditiert; maßgeblich sind die vollständigen Behördenunterlagen und gerichtlichen Entscheidungen.

Anlagerisiko: Aktien von Explorations- und Entwicklungsunternehmen sind hochspekulativ, volatil und teils illiquide. Ein teilweiser oder vollständiger Kapitalverlust ist möglich. Vergangene Entwicklungen und historische Projektdaten erlauben keine verlässlichen Zukunftsschlüsse; Peer-Vergleiche sind nur eingeschränkt aussagekräftig.

Verbreitung: Nur an Personen, denen der Beitrag rechtmäßig zugänglich gemacht werden darf. Empfänger sind für die Einhaltung anwendbarer Vorschriften verantwortlich.

Einsatz KI-gestützter Systeme: KI-gestützte Hilfsmittel können für Struktur, Sprache und Konsistenz eingesetzt worden sein. Aussagen, Zahlen, Quellen und Rechtshinweise wurden redaktionell geprüft; die Verantwortung verbleibt bei SRC.

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