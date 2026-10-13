WiseMo aktualisiert Remote Control Software für Windows und macOS

Der dänische Softwareentwickler WiseMo hat Updates für seine plattformübergreifenden Fernwartungs- und Remote-Control-Lösungen veröffentlicht.

Der Windows Guest bietet in der Build-Version 26-274 folgende Verbesserungen:

Ein neues Aufnahme-Menü ist sowohl in der Remote-Control-Toolbar, als auch im Vollbild-Werkzeug verfügbar. Aufnahmen können nun jederzeit während einer aktiven Verbindung gestartet, pausiert und fortgesetzt werden, ohne die Verbindung zu trennen. Mehrere individuelle Aufnahmen im MP4 Format lassen sich innerhalb derselben Verbindung erstellen. Der automatische Start einer Aufnahme beim Beginn einer Sitzung ist weiterhin unterstützt.

Die neuen Aufnahme-Aktionen sind pro Benutzer konfigurierbar, wobei in neuen Konfigurationen die Aufzeichnungsaktionen standardmäßig zugelassen sind. Bei bestehenden Konfigurationen, in denen diese Einstellung nicht vorhanden ist, werden Aufzeichnungsaktionen deaktiviert, wenn der Gast so konfiguriert ist, dass alle Sitzungen automatisch aufgezeichnet werden.

Verbessert wurden die Benachrichtigungen und das Verhalten der Benutzeroberfläche im Zusammenhang mit der Authentifizierung, einschließlich einer übersichtlicheren Handhabung ungültiger myCloud-Anmeldedaten, gesperrter Benutzerkonten und abgebrochener Aufforderungen zur Zwei-Faktor-Authentifizierung.

Die Inventarisierung erkennt nun auch macOS 27 Golden Gate und Android 17.

Auch der Windows Host wurde auf Build 26-274 aktualisiert und kommt mit folgenden Optimierungen:

Verbesserte Bildschirmübertragungsleistung, wenn die Bildqualität so konfiguriert ist, dass die progressive Bildschirmübertragung verwendet wird (Standardeinstellung).

Die Windows-Transparenzeffekte werden abgeschaltet (sofern aktiviert), um die Bildschirmübertragungsleistung zu verbessern. Diese Optimierung wird durch die im Gast konfigurierte Aero-Einstellung gesteuert (Standard).

Die Fernbedienung des entfernten Arbeitsplatzes ohne aktiven Monitor wird durch eine alternative Fallback-Methode zur Erfassung des Remote-Desktops optimiert.

Parallel zu den neuen Windows-Versionen hat WiseMo auch den Host für macOS auf Build 26-260 aktualisiert. Das Update wartet mit einer verbesserten Geschwindigkeit bei der Übertragung der Zwischenablage auf und protokolliert nun auch die Betriebssystemversion im Support-Log.

Die Softwaresuite von WiseMo unterstützt IT-Experten, Support-Teams und Unternehmen dabei aus der Ferne auf Computer, Server, Mobilgeräte sowie eingebettete Systeme zugreifen und technische Unterstützung zu leisten.

Die Lösungen funktionieren betriebssystemübergreifend auf Windows (PC und Server), macOS, Linux, Android, iOS (iPhone/iPad) sowie auf älteren oder industriellen Systemen wie Windows Mobile und Windows CE.

Mit WiseMo Remote Control können Verbindungen sowohl internetbasiert über die eigene Cloud-Lösung myCloud (Ende-zu-Ende-verschlüsselt) als auch komplett offline im lokalen Firmennetzwerk (LAN/WAN) ohne Internetverbindung aufgebaut werden. WiseMo setzt dabei auf hohe Sicherheitsstandards wie Multi-Faktor-Authentifizierung, umfassende Verschlüsselung und zentrale Rechteverwaltung.

Für den schnellen Ad-hoc-Support bietet das Unternehmen mit WiseMo OnDemand ein installationsfreies Modul für Windows und macOS an, das eine explizite Zustimmung des Anwenders erfordert.

Mehr auf https://www.wisemo.de

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