Wochenrückblick KW 37-2026! Das Geld wird wieder teurer!

Die Botschaft dieser Börsenwoche ist klar: Das Geld wird wieder teurer. Steigende Energiepreise, anziehende Inflation und hohe Anleiherenditen zwingen die Notenbanken zurück in den Kampfmodus.

Die EZB erhöhte ihren Leitzins um 25 Basispunkte auf 2,50 %, und nach den jüngsten US-Inflationsdaten spricht vieles dafür, dass die Federal Reserve kommende Woche nachzieht.

Bemerkenswert bleibt, wie widerstandsfähig die Aktienmärkte reagieren. Trotz wachsender Zinssorgen kam keine Panik auf – ein Zeichen dafür, dass ein Teil der geldpolitischen Straffung bereits eingepreist ist.

Öl bringt die Inflationsgefahr zurück!

Der größte externe Belastungsfaktor bleibt der Nahe Osten. Die anhaltenden Spannungen und Störungen wichtiger Transportwege trieben die Ölpreise wieder über 100,- USD je Barrel. Brent erreichte im Wochenverlauf fast 110,- USD und beendete die Woche bei rund 104,60 USD. Auch WTI schloss oberhalb der Marke von 100,- USD.

Das Problem…

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Quellen:Marketscreener.com, onvista.de, Reuters.de, eigener Research, Bildquellen: tradingeconomics.com, onvista.de, MinerDeck, Intro Bild: KI generiert

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