Wolfram-Aktien explodieren! Wo kann man jetzt noch einsteigen?

Anzeige / Eigenwerbung

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Wolfram ist einer der Rohstoffe, den viele Anleger kaum auf dem Schirm haben – und genau das könnte ein Fehler sein. Denn das Metall steckt in Bohrern, Fräsen und vor allem in Waffensystemen.

Gleichzeitig kommen 79 % der weltweiten Minenproduktion aus China, bei der APT-Raffination liegt Chinas Anteil sogar bei 85 %.

Und jetzt wird es brisant: Seit Februar 2025 verlangt Peking Exportgenehmigungen, während die USA ab dem 1. Januar 2027 in Rüstungsprodukten kein Wolfram mehr akzeptieren wollen, das irgendwo in der Lieferkette durch China, Russland, Iran oder Nordkorea gelaufen ist.

Mit anderen Worten: Der Westen braucht neue Wolfram-Quellen – und zwar schnell.

Genau diese explosive Wolfram-Story zeigt das neue Rohstoff Insider-Video.

Im zweiten Teil wird es für Anleger dann konkret: Dort geht es um Blue Moon Metals. Das Unternehmen verfügt über mehrere Projekte in den USA und Norwegen und rückt damit genau in einem Moment in den Fokus, in dem kritische Metalle im Westen strategisch immer wichtiger werden. Gleichzeitig steht Blue Moon nach einem Short Report unter besonderer Beobachtung – und genau diese Kritikpunkte werden im Video eingeordnet.

Die spannende Frage lautet dabei nicht nur, ob Blue Moon liefern kann – sondern auch: Wenn der Westen diese Metalle dringend braucht, wie entscheidend ist es dann wirklich, ob eine Mine 2027 oder erst 2028 anläuft?

Zudem: Im kostenlosen Rohstoff Insider Telegram-Kanal bestimmen Sie nicht nur aktiv mit, welche Aktien, Rohstoffwerte und Markttrends als Nächstes auf den Prüfstand kommen, sondern bekommen auch noch Bonusmaterial (auch vom Rohstoff-König) zu einigen Videos. Stimmen Sie über kommende Analysen ab, schlagen Sie eigene Werte vor und stellen Sie Ihre Wunschaktien zur Analyse.

Hier geht s zur kostenlosen Telegram-Gruppe.

China dominiert. Die USA reagieren. Der Westen sucht neue Lieferketten.

Warum Wolfram jetzt zu einem der spannendsten kritischen Rohstoffe ist – und welche Chancen und Risiken bei Wolfram-Aktien wirklich zählen -, zeigt das neue Rohstoff Insider-Video.

Viele Grüße

Ihr

Rohstoff Insider-Team

Disclaimer und Haftungsausschluss

Werbung / Eigenwerbung: Dieser Beitrag dient ausschließlich der Bewerbung des Videoformats „Rohstoff Insider“ und der Weiterleitung zu dem verlinkten Video sowie zum Rohstoff Insider Telegram-Kanal. Die Inhalte dienen ausschließlich allgemeinen Informations- und Marketingzwecken. Sie stellen weder eine individuelle Anlageberatung noch eine Finanzanalyse noch eine Aufforderung, ein Angebot oder eine Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halten bestimmter Wertpapiere, Rohstoffe, Wolfram, Minenwerte, ETFs oder sonstiger Finanzinstrumente dar. Investitionen in Rohstoffe, kritische Metalle, Minenaktien, Projektentwickler und andere Finanzinstrumente sind mit erheblichen Risiken verbunden. Kurse können stark schwanken; ein teilweiser oder vollständiger Verlust des eingesetzten Kapitals ist möglich. Einschätzungen und Szenarien können sich jederzeit ändern.