Woran erkennt man eine gute Tanzschule in München?

Unterhaching. Der Markt für Tanzunterricht ist groß, gerade im Münchner Raum. Für Interessierte ist die Auswahl selten leicht. Zwischen einmaligen Workshops, laufenden VHS-Kursen und etablierten Tanzschulen unterscheiden sich Konzept, Qualität und Preis erheblich. Damit die Entscheidung leichter fällt, hat die ADTV-Tanzschule Tanzhaus emotion in Unterhaching fünf Merkmale zusammengestellt, die bei der Auswahl helfen.

Fünf Merkmale einer seriösen Tanzschule

– ADTV-Zertifizierung: der Allgemeine Deutsche Tanzlehrerverband setzt Standards für Ausbildung, Weiterbildung und Qualität. Wer bei einer ADTV-Tanzschule tanzt, kann von einheitlichen Kriterien ausgehen.

– Kontinuierliche Weiterbildung: gute Tanzlehrkräfte lernen selbst laufend dazu. Aktuelle Choreografien, neue Musik und Weiterentwicklungen im Unterrichtsstil gehören zum Berufsbild.

– Flexibles Kurssystem: starre Zwolferblöcke gehören zunehmend der Vergangenheit an. Ein flexibles System, das freie Terminwahl erlaubt, sagt viel über das Verständnis der Schule für moderne Lebensrealitäten aus.

– Breite des Angebots: Standard, Latein, Gesellschaftstanz, Trendtänze und Solotänze unter einem Dach zeigen, dass die Schule inhaltlich breit aufgestellt ist und Teilnehmende über Jahre begleiten kann.

– Atmosphäre und Community: Tanzen ist nicht nur Bewegung, sondern auch Gemeinschaft. Eine familienfreundliche Location, regelmäßige Partys und ein einladender Umgang sind starke Indikatoren.

Wie das Tanzhaus emotion diese Merkmale abbildet

Das Tanzhaus emotion ist seit 2006 ADTV-zertifiziert. Alle Tanzlehrende durchlaufen die verbandsinterne Ausbildung und bilden sich regelmäßig weiter. Das flexible Kurssystem gehört zu den Merkmalen, die die Schule schon früh eingeführt hat. Das Angebot umfasst Standard, Latein, Discofox, West Coast Swing, Salsa, Bachata, Boogie Woogie, Line Dance sowie eigene Kinder- und Jugendprogramme.

Eine hauseigene Bar und regelmäßige Tanzpartys sorgen dafür, dass die Community weit über den Kursraum hinaus lebt. Familien aus München, Unterhaching, Ottobrunn, Neubiberg, Oberhaching, Grünwald und dem gesamten Münchner Süden schätzen die langfristige Perspektive der Schule.

Weitere Informationen unter www.tanzhausemotion.de sowie im Grund- & Aufbaukurs WTP.