X-CELL launcht Praxistraining „Künstliche Intelligenz erfolgreich anwenden“

Der Düsseldorfer Corporate Learning-Anbieter X-CELL AG erweitert sein Portfolio um das Training „Künstliche Intelligenz erfolgreich anwenden“. Das praxisorientierte E-Learning zeigt Mitarbeitenden Schritt für Schritt, wie sie passende KI-Tools auswählen, wirkungsvolle Prompts formulieren und KI erfolgreich in ihre tägliche Arbeit einbinden.

Die Anforderungen des EU AI Acts an die Schulung von Mitarbeitenden deckt X-CELL bereits mit dem Training „Künstliche Intelligenz: Chancen nutzen, Risiken minimieren“ ab. Das neue Praxistraining geht nun einen Schritt weiter und richtet den Fokus auf die konkrete Anwendung.

„Regulatorisches Wissen allein reicht auf Dauer nicht aus. KI ist ein echter Gamechanger“, betont Marco Bertelwick, Vorstandsmitglied der X-CELL AG. „Man sagt mittlerweile, dass ein Mensch seinen Arbeitsplatz nicht an eine KI verliert, sondern an einen Menschen, der KI nutzt. Genauso werden die Unternehmen verdrängt werden, deren Mitarbeitende KI nicht konsequent und in bestmöglicher Weise einsetzen.“

Anhand konkreter Arbeitssituationen zeigt das E-Learning, wie KI beim Recherchieren, Strukturieren, Formulieren, Analysieren und Visualisieren unterstützt. Das reicht von Chat-KI über integrierte KI-Funktionen bis hin zu KI-gestützten Automatisierungen und Agenten. Die Teilnehmenden lernen, wirkungsvolle Prompts zu erstellen, Ergebnisse gezielt zu verbessern und KI sinnvoll in bestehende Abläufe einzubinden. Sie erfahren außerdem, wie sie Fehler erkennen und sensible Daten schützen. Die Inhalte sind bewusst tool-unabhängig aufgebaut und werden anhand bekannter Anwendungen wie ChatGPT, Claude, Gemini und Copilot veranschaulicht.

Das rund 30-minütige E-Learning schließt mit einem Zertifikat ab und richtet sich an Mitarbeitende aller Hierarchiestufen, unabhängig von ihrer KI-Erfahrung. Es ist individuell anpassbar und lässt sich in jedes SCORM-fähige Learning Management System integrieren oder über die X-CELL Lernplattform AcademyMaker bereitstellen. Idealerweise wird es mit dem Training zum EU AI Act kombiniert.