Xryma Plc meldet solide Ergebnisse für H1 2026 und positioniert die Gruppe für ihre nächste Wachstumsphase

Xryma Plc („Group“, „Xryma“), eine Banktech-Gruppe, die reguliertes grenzüberschreitendes Open Banking, internationales Transaktionsbanking sowie Echtzeit-Zahlungsdienste in der EU und im Vereinigten Königreich anbietet und zugleich unabhängig Banksoftware und -technologie für Drittbanken und Finanzinstitute bereitstellt, gab heute ihre geprüften Finanzergebnisse für H1 2026 für die sechs Monate zum 30. Juni 2026 bekannt.

„Das erste Halbjahr 2026 lag weiterhin klar innerhalb der strategischen Investitionsphase, die wir unseren Aktionären dargelegt hatten. Wir haben uns bewusst dafür entschieden, der Infrastruktur und den neuen Möglichkeiten, die für die nächste Wachstumsphase von Xryma erforderlich sind, Priorität einzuräumen und dabei die kurzfristigen Auswirkungen auf die Kundenerlöse und die Profitabilität in Kauf zu nehmen“, sagte Ajay Treon, Group Chief Financial Officer & Executive Director, Xryma Plc.

„Entscheidend ist, dass sich diese Investitionen nun in konkreten Ergebnissen niederschlagen. Wir haben unsere Integration in das Eurosystem T2 im Juni abgeschlossen, bei TIPS, PaidBy® und XrymaCoin weitere Fortschritte erzielt, während Technology Services (wie im Prospekt definiert) das starke Wachstum fortsetzte und der Umsatz um 77 % stieg. Unsere SaaS- und Banking-Platform-Aktivitäten sorgen neben höherwertiger Beratung, kundenspezifischer Entwicklung und Anpassungsleistungen für stabile wiederkehrende Einnahmen.

Wir haben dies erreicht und sind dabei profitabel geblieben sowie finanziell stark aufgestellt. H1 2026 schlossen wir mit einem Nettovermögen von 59,4 Mio. € und Barmitteln von 50,9 Mio. € ab. Da sich die wesentliche Aufbauphase unseres strategischen Investitionsprogramms dem Abschluss nähert, verlagert sich unser Fokus nun auf Aktivierung, Kommerzialisierung und Wachstum. Wir erwarten erste Anzeichen dieser kommerziellen Dynamik im vierten Quartal 2026. Ab 2027 dürften sich die Vorteile der von uns getätigten Investitionen durch Umsatzwachstum und operative Skaleneffekte zunehmend bemerkbar machen.“

Highlights H1 2026

Das strategische Investitionsprogramm nähert sich dem Abschluss, wobei sich der Fokus der Gruppe schrittweise von Investitionen und Aufbau hin zu Aktivierung, Kommerzialisierung und Wachstum verlagert.

Kundenerlöse von 16,9 Mio. €, verglichen mit 27,7 Mio. € in H1 2025. Dies spiegelt die erwarteten kurzfristigen Auswirkungen der Priorisierung strategischer Investitionen sowie die Verschiebung bestimmter ergänzender Verbesserungen bestehender Produkte und Dienstleistungen wider.

Der Umsatz von Technology Services stieg um 77 % auf 1,65 Mio. €, verglichen mit 0,93 Mio. € in H1 2025. Unterstützt wurde das Wachstum durch wiederkehrende Einnahmen aus SaaS und der Banking Platform sowie durch höherwertige Beratung, kundenspezifische Entwicklung und Anpassungsleistungen.

Die Gruppe blieb während der gesamten Investitionsphase profitabel und meldete einen Gewinn nach Steuern von 0,03 Mio. €, verglichen mit 12,3 Mio. € in H1 2025.

Die starke Finanzposition wurde aufrechterhalten: Zum 30. Juni 2026 beliefen sich das Nettovermögen auf 59,4 Mio. € und die Barmittel und Barmitteläquivalente auf 50,9 Mio. €. Gleichzeitig erfüllte die Gruppe weiterhin die geltenden regulatorischen Eigenkapitalanforderungen.

Wichtige strategische Meilensteine wurden erreicht, darunter der Abschluss der direkten Integration in das Eurosystem T2 im Juni 2026 nach erfolgreicher Mitteilung der Teilnahme im Oktober 2025 sowie weitere Fortschritte bei TIPS, PaidBy® Mastercard und XrymaCoin.

Die aktive Kapitalallokation wurde fortgesetzt. Dazu gehörten die vorzeitige Beendigung und Rückzahlung der restrukturierten NSX-Darlehensfazilitäten sowie erhöhte Investitionen in BeEmotion AI. Gleichzeitig wurden Fortschritte bei der Fertigstellung der KYC-Initiative mit BeEmotion erzielt.

Für das vierte Quartal 2026 wird eine erneute kommerzielle Dynamik erwartet. Die Vorteile des strategischen Investitionsprogramms sollen sich ab 2027 durch Umsatzwachstum und operative Skaleneffekte bemerkbar machen.

Nikogiannis Karantzis, Group Managing Director & Chief Executive Officer, Xryma Plc sagte: „Unser Engagement, unseren bestehenden Kunden herausragende Produkte und Dienstleistungen zu bieten, bleibt unverändert. Wir sind entschlossen, unseren Kundenstamm zu erweitern und die Umsätze in H2 2026 zu steigern, nachdem 2025 und in H1 2026 umfassende Infrastruktur-Upgrades vorgenommen wurden. Dieses Upgrade-Programm hat zwar unsere kurzfristige Entwicklung beeinträchtigt, wir sind jedoch der Auffassung, dass Xryma dadurch besser positioniert sein wird, um die Umsätze mittel- bis langfristig zu steigern und aufgrund unserer einzigartigen Positionierung im Markt bessere Margen zu erzielen.

Wir freuen uns außerdem, bekannt gegeben zu haben, dass der Prospekt des Unternehmens am 14. Juli 2026 von der zuständigen Behörde, der Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC), genehmigt wurde. Wir werden unsere Pläne für eine Börsennotierung weiter vorantreiben, um unseren bestehenden Aktionären Liquidität zu bieten, den Zugang zu den Kapitalmärkten zu erweitern und die langfristigen Wachstumsambitionen der Gruppe zu unterstützen.“

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https://www.xryma.com/hubfs/Xryma/results/2026H1.pdf?utm_campaign=53875719-H1%202026&utm_source=PR&utm_medium=newswire

Über Xryma Plc

Xryma Plc ist eine regulierte europäische Banktech-Gruppe, die über ihre Tochtergesellschaft Probanx® Banktechnologie entwickelt und digitale Zahlungsdienste betreibt, die auf einer direkten Abwicklung über Zentralbanken basieren. Xryma gehört zu den ersten Nichtbanken, die für eine direkte Anbindung an die T2-RTGS- und TIPS-Plattformen des Eurosystems zugelassen wurden. Das Unternehmen verfügt sowohl in der EU als auch im Vereinigten Königreich über Zulassungen als Electronic Money Institution (EMI) und bietet Firmenkonten in mehreren Währungen an. Der Open-Banking-Dienst PaidBy® von Xryma bietet Händlern einen der weltweit ersten grenzüberschreitenden Account-to-Account-Dienst mit dynamischer Währungsumrechnung, sofortigen lokalen Zahlungen und Abwicklung am nächsten Geschäftstag in wichtigen und exotischen Währungen. Xryma ist außerdem Emittent des geplanten E-Geld-Tokens XrymaCoin (XREUR).

Medienkontakt: Media@xryma.com

QUELLE Xryma Plc

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