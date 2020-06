YALCINAK Unternehmensgruppe

Im nordrheinwestfälischen Herten befindet sich die Unternehmensgruppe “YALCINAK“, bestehend aus der Yalcinak Schweißtechnik, dem Yalcinak Personalservice und der Yalcinak Schweißschule GmbH. Seit über 20 Jahren befasst sich das Unternehmen mit Schweißtechnik von der Planung bis zur Ausführung. Jahrelanges Know-how sowie ein hochqualifiziertes Team sorgen dafür, dass jedes Projekt zur vollsten Zufriedenheit des Kunden abgeschlossen wird. Als Fertigungsbetrieb von komplexen Bauteilen aus legiertem und unlegiertem Stahl bietet das Unternehmen in seiner zentral gelegenen Produktionsstätte Einzel- und Komplettlösungen aus einer Hand.

Dank der Expertise ist YALCINAK in der Lage, auch anspruchsvolle Aufträge termingerecht und wirtschaftlich zu realisieren.

Die Schwerpunkte der YALCINAK Unternehmensgruppe liegen vor allem

? im Anlagenbau

? im Stahl- und Maschinenbau

? im Rohrleitungsbau

? in der chemischen Industrie

? im Kraftwerksbau

? in Raffinerien

? in der Lebensmittelindustrie

YALCINAK fertigt und montiert maßgeschneiderte Stahlkonstruktionen nach den Vorgaben der Kunden mit allen gängigen Werkstoffen wie z.B. Feinkornbaustahl, Rost- und säure-beständiger Stahl sowie Aluminiumlegierungen und Nickelwerkstoffe. Ein außerordentlich hohes Qualitätsmanagement, höchste Sicherheit und das zukunftsorientierte Know-how der Mitarbeiter machen YALCINAK zu einem leistungsorienten Partner. Diese Werte und Prinzipien geben den Kunden die entsprechende Sicherheit, die sie zur Umsetzung ihrer Unternehmensziele benötigen.

Ein entsprechend leistungsstarker Maschinenpark rundet das Bild ab und ist die Grundvoraussetzung für zuverlässige und qualitativ hochwertige Ergebnisse.

Weiterbildung wichtiger denn je

Der heutige Arbeitsmarkt ist geprägt von laufenden Veränderungen und einem stetigen Wandel. Qualifikationen, die in der Ausbildung erworben werden, veralten und sind immer schneller nicht mehr aktuell. Sich weiterbilden ist daher notwendiger denn je.

Auf einer Fläche von 8.000 Quadratmetern befindet sich in Herten die 1500 Quadratmeter große Fertigungshalle mit der Schweißschule, welche für Montage- und Schweißarbeiten sowie für Schulungen genutzt wird.

Die zertifizierte Schweißschule YALCINAK GmbH ist nach der AZAV (Anerkennungs- und Zulassungsverordnung Weiterbildung – nach ? 2 AZAV) durch QUACERT zugelassen. Damit können Maßnahmen zur Förderung der beruflichen Weiterbildungen durchgeführt werden. Das Maßnahmeziel ist die Befähigung, als “Geprüfter Schweißer” mit gültiger Schweißer-prüfbescheinigung nach Maßnahmenende dem aktuellen Arbeitsmarkt zur Verfügung zu stehen. Die praxisnahen Vorbereitungen auf die Schweißerprüfung – auch mit der Möglichkeit der Wiederholungsprüfung- werden von der Schweißschule YALCINAK GmbH angeboten und durchgeführt.

Die Schulungen und Weiterbildungen der YALCINAK Schweißschule GmbH sorgen dafür, dass Sie immer auf der Höhe der Zeit bleiben. Dafür stehen 40 Ausbildungskabinen der Aus- und Weiterbildung zur Verfügung.

Die Ausstattung der Schweißarbeitsplätze entspricht den gültigen Arbeitsschutzrichtlinien. Dazu gehören schallschutzisolierte Schweißkabinen und eine moderne Absauganlage. Schweißstromquellen und Arbeitsgeräte befinden sich auf dem neuesten Stand der Technik.

Der Erfolg von YALCINAK–s Kunden steht immer im Mittelpunkt. Insbesondere sollen durch die Teilnahme an diesen Maßnahmen die Kompetenzen und Chancen der Kunden auf dem Arbeitsmarkt verbessert werden bzw. deren Integration in den Arbeitsmarkt ermöglicht und gefördert werden.

Zum Leitbild und der Qualitätspolitik von YALCINAK gehören:

? Schulung und Weiterbildung in modernen Werkstätten und Schulungsräumen mit aktueller Infrastruktur

? Persönliche Betreuung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Rahmen der Weiterbildungsmaßnahmen

? Angemessene Lerngruppengröße durch begrenzte Teilnehmerzahl

? Praxisorientierte Fortbildung, in der aktuelle Fragen aus der täglichen Praxis im Vordergrund stehen

? Qualifizierte und berufserfahrene Dozentinnen und Dozenten

? Regelmäßige fachliche und methodisch-didaktische Fortbildung der Dozentinnen und Dozenten

? Zusammenarbeit und Erfahrungsaustausch mit Akteuren der Wirtschaft und des Arbeitsmarktes

? Ständige Verbesserung der eigenen Geschäftsprozesse und Dienstleistungen sowie der Kompetenzen der Mitarbeiter/-innen

Wenn Sie mehr über die innovative Unternehmensgruppe YALCINAK oder zu den unterschiedlichsten Weiterbildungs- und Förderungsmöglichkeiten wissen möchten, dann besuchen Sie deren Webseite www.yalcinak.de oder lassen Sie sich gleich persönlich beraten unter +49 (0) 2366 181 170 oder senden Sie eine E-Mail an info@yalcinak.de.

Auch zu sehen ist das Unternehmen auf dem TV-Sender “WELT” in der Zeit vom 15. -20.6.2020 um ca. 19:55 Uhr – kurz vor den Nachrichten.