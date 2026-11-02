Yard Management und Behälterverwaltung digital verbinden

Der Betriebshof als koordinierter Prozess

Yard Management organisiert Fahrzeugbewegungen und Abfertigungsschritte auf dem Werks- oder Logistikhof. Die Prozesskette beginnt oft mit der Anlieferankündigung und reicht über Pforte, Stellplatz und Tor bis zur Be- oder Entladung und abschließenden Ausfahrt. Wer nur die Torbelegung plant, übersieht jedoch einen wichtigen Teil des Geschehens: Paletten, Kleinladungsträger, Gitterboxen und Spezialbehälter wechseln gleichzeitig ihren Besitzer oder Aufenthaltsort.

Ohne gemeinsame Datengrundlage können Lkw zwar planmäßig abgefertigt werden, während die benötigten Leerbehälter fehlen oder Rückgaben übersehen werden. Eine Verbindung von Hofsteuerung und Lademittelmanagement hilft, diese Abhängigkeiten im selben Ablauf zu berücksichtigen.

Welche Informationen an jedem Punkt benötigt werden

Beim Check-in werden beispielsweise Fahrzeug, Tour und mitgeführte Lademittel erfasst. Die Torzuweisung legt fest, wo die Abfertigung stattfinden soll. Während der Entladung dokumentiert das Personal Zugangsmengen, Auffälligkeiten oder den Tausch von Ladungsträgern. Vorübergehend abgestellte Behälter erhalten einen identifizierbaren Stellplatz und einen Status, etwa leer, beladen oder geprüft. Beim Check-out können die tatsächlich gebuchten Mengen mit den erwarteten Werten abgeglichen werden.

Barcode- oder QR-Kennzeichnungen vereinfachen diese Schritte. Wichtig ist, dass die Buchung dort erfolgt, wo die Bewegung stattfindet. Eine nachträglich gepflegte Tabelle zeigt sonst möglicherweise einen anderen Bestand als den tatsächlichen Hofzustand.

Anforderungen an die eingesetzte Software

Eine geeignete Yard-Lösung sollte die Pforte, den Hofdienst, die Rampen und das Lager mit einer gemeinsamen Übersicht versorgen. Benötigt werden Zeitfenster, Torbelegung, Fahrzeugstatus und dokumentierte Bewegungen. Auf MDE-Geräten oder Smartphones können Mitarbeitende die erforderlichen Kennungen scannen und Zustände erfassen. Einfache Prozessdialoge reduzieren den Schulungsaufwand und erleichtern die konsequente Nutzung.

Im Behälterbereich sind Stammdaten, Standorte, Umläufe und Partnerkonten relevant. Schnittstellen zu ERP, WMS oder Transportmanagement vermeiden doppelte Eingaben. Außerdem sollten Ausnahmen sichtbar werden: ein verspäteter Lkw, ein blockiertes Tor, ungewöhnlich lange abgestelltes Leergut oder ein Bestand unterhalb des erforderlichen Minimums. Welche automatischen Hinweise möglich sind, hängt von der gewählten Konfiguration ab.

COSYS im operativen Einsatz

COSYS verbindet nach dem beschriebenen Lösungsansatz den WebDesk als zentrale Übersicht mit mobiler Erfassung und Funktionen zur Lademittelverwaltung. Ein möglicher Einstieg ist ein klar definierter Ablauf von der Anmeldung des Fahrzeugs über Tor und Entladung bis zur abschließenden Bestands- und Ausfahrtsbuchung. Die eingesetzten Endgeräte können an die Arbeitsumgebung angepasst werden. Wichtiger als der Gerätetyp sind zuverlässige Kennungen und klare Verantwortlichkeiten.

Kennzahlen für Hof und Behälterkreislauf

Business-Intelligence-Auswertungen können Warte- und Abfertigungszeiten, Torauslastung und Fahrzeugdurchlaufzeiten gegenüberstellen. Für die Lademittelverwaltung sind Umlaufdauer, Fehlmengen, Schäden, Partnerbestände und offene Rückgaben besonders aufschlussreich. Zeigt die Auswertung beispielsweise regelmäßig eine hohe Torbelegung am Montagvormittag, lässt sich die Zeitfensterplanung anpassen. Bleiben Behälter an einer bestimmten Station lange stehen, sollten dort die Rücknahmeabläufe überprüft werden.

Engpässe im Hofalltag vorbeugen

Ein Betriebshof verändert sich im Tagesverlauf. Früh eintreffende Fahrzeuge können Stellflächen belegen, obwohl die vorgesehene Rampe noch besetzt ist. Gleichzeitig fehlt vielleicht ein benötigter Ladungsträgertyp an der Verladestelle. Mit einer verknüpften Übersicht lässt sich erkennen, ob sich das Problem aus der Fahrzeugplanung oder aus dem Behälterbestand ergibt.

Bei wiederkehrenden Engpässen sollten die Verantwortlichen nicht allein zusätzliche Tore einplanen. Manchmal reichen andere Annahmezeiten, eine geregelte Leergutrückführung oder die Verschiebung einzelner Transportaufträge. Eine Auswertung nach Wochentagen und Schichten zeigt, wann diese Maßnahmen sinnvoll sein könnten.

Zu berücksichtigen sind auch externe Partner. Speditionen und Lieferanten benötigen eindeutige Informationen über Anmeldung, zugewiesene Tore und dokumentierte Lademittelmengen. Wird eine Abweichung bereits beim Check-out festgestellt, lässt sie sich meist leichter klären als Wochen später beim Kontenabgleich. Deshalb sollten digitale Prozesse den physischen Abschluss auf dem Hof ausdrücklich einbeziehen.

Fazit

Hofprozesse und Behälterkreisläufe beeinflussen sich gegenseitig. Wer Fahrzeugstatus, Torabfertigung und Ladungsträgerbewegungen gemeinsam dokumentiert, kann Abweichungen schneller erkennen und Ressourcen besser planen. COSYS stellt dafür kombinierbare Bausteine aus zentraler Steuerung, mobiler Datenerfassung und Auswertung bereit.