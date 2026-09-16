Zalaris bringt konforme, lokale Payroll auf HiBobs globale HR-Plattform

Zalaris, ein führender Anbieter von HR- und Payroll-Managed-Services, hat heute eine neue Integration angekündigt. Sie bringt die konforme, lokale Payroll-Expertise von Zalaris zu HiBob, der HR-Plattform hinter Bob. Die zertifizierte Integration verbindet HR-Daten aus HiBob direkt mit Zalaris PeopleHub. So erhalten gemeinsame Kunden eine präzise, konforme Payroll, ganz ohne doppelte Dateneingabe oder manuelle Prozesse.

Das spiegelt den plattformunabhängigen Ansatz von Zalaris für Payroll-Integrationen wider. Zalaris PeopleHub ist so konzipiert, dass es sich mit verschiedenen HR-Systemen verbinden lässt. HiBob wird damit neben Workday zum neuesten zertifizierten Partner. So erhalten noch mehr Unternehmen Zugang zur konformen, lokalen Payroll-Expertise von Zalaris, unabhängig von der genutzten HR-Plattform.

So funktioniert die Integration

Nach der Verbindung fließen zentrale Mitarbeitendendaten automatisch von HiBob in Zalaris PeopleHub, darunter Neueinstellungen, Austritte und Änderungen an Mitarbeitendendaten. Payroll-Compliance hängt von länderspezifischen Daten ab, die über Standard-HR-Felder hinausgehen, etwa gesetzliche Angaben und Bankdaten. Diese zusätzlichen Informationen werden direkt in Zalaris PeopleHub erfasst, über länderspezifische Formulare, die in allen Märkten mit Zalaris-Payroll-Services bereits im Einsatz sind. Mitarbeitende rufen ihre Gehaltsabrechnungen weiterhin über Zalaris PeopleHub / MyPayslip ab und nutzen dort auch das Payroll-Self-Service.

Warum das für HiBob-Kunden wichtig ist

Weniger manuelle Dateneingabe: Aktualisierungen der Mitarbeitendendaten fließen automatisch von HiBob zu Zalaris. Die Pflege doppelter Datensätze in zwei Systemen entfällt.

Lokale Compliance inklusive: Länderspezifische Payroll-Regeln und gesetzliche Vorgaben übernimmt das lokale Payroll-Team von Zalaris in jedem Markt.

Eine integrierte Erfahrung: Mitarbeitende greifen zentral auf Gehaltsabrechnungen und Payroll-Support zu, unabhängig vom HR-System ihres Arbeitgebers.

Raum zum Wachsen: Die Integration ist auf weitere Datenflüsse ausgelegt. Geplant ist etwa die Rückführung von Payroll-Daten wie Gehaltsabrechnungen zu HiBob.

„Mit der Verbindung von Zalaris PeopleHub und HiBob erleichtern wir wachsenden, international tätigen Unternehmen den Zugang zu konformer, lokaler Payroll, ohne dass sie ihr HR-Management verändern müssen“, sagt Øyvind Reiten, EVP Group Commercial and Sales bei Zalaris. „Das gehört zu unserem Anspruch, ein Payroll-Partner zu sein, der mit den Systemen arbeitet, die unsere Kunden bereits nutzen, an jedem Standort.“

„Unsere Kunden brauchen Flexibilität, wenn sie in neue Märkte expandieren. Die Partnerschaft mit Zalaris ermöglicht es ihnen, die moderne HR-Plattform von HiBob mit den lokalen Payroll-Fähigkeiten von Zalaris zu kombinieren. So entsteht eine einfachere, stärker vernetzte Employee Experience über ihre internationalen Standorte hinweg“, sagt Fabian Schmid, Director of Partnerships bei HiBob.

Seit mehr als zwei Jahrzehnten unterstützen wir unsere Kunden bei der Transformation ihrer HR- & Payroll-Prozesse und schaffen Freiräume, damit mehr Zeit für das eigentliche Kerngeschäft bleibt. Zalaris ist ein führender Anbieter von Human Capital Management (HCM)-Lösungen in Europa. Mit einem Jahresumsatz von über 100 Millionen Euro betreuen wir monatlich mehr als 1,5 Millionen Mitarbeitende. Wir schärfen den Blick fürs Wesentliche: Konsolidierte Daten im richtigen Detailgrad, die Ihre Geschäftsprozesse schlank und effizient halten. Wir haben die Wirtschaftlichkeit unserer Kunden im Fokus: Flexible Reporting- und Analyseprozesse helfen, Trends zu deuten und die richtigen Entscheidungen zu treffen. Unser Motto: Simplify work life. Achieve more.

Weitere Informationen:?www.zalaris.de