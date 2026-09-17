Zalaris nominiert für zwei renommierte Reward Strategy Awards

Zalaris, ein führender Anbieter von HR- und Payroll-Lösungen, gibt mit Stolz bekannt, in zwei Kategorien der Reward Strategy Awards 2026 unter den Finalisten zu stehen. Die Auszeichnung würdigt Exzellenz, Innovation und herausragende Leistungen in den Bereichen Payroll, HR, Reward und Mitarbeitendenbenefits.

Zalaris ist in folgenden Kategorien als Finalist nominiert:

Payroll & HR Technology Provider of the Year

Team Excellence Award – Global Payroll

Die Reward Strategy Awards zählen zu den angesehensten Auszeichnungen der HR-, Payroll-, Reward- und Benefits-Branche und würdigen Organisationen und Teams, die Innovation, operative Exzellenz und messbaren Mehrwert für Kunden und Mitarbeitende gleichermaßen unter Beweis stellen.

Die Nominierung sowohl in einer Technologie- als auch in einer Team-Kategorie unterstreicht das kontinuierliche Investment von Zalaris in moderne Payroll- und HR-Lösungen, bei gleichzeitig herausragenden Servicestandards in komplexen, mehrländer-übergreifenden Payroll-Umgebungen. Die Anerkennung spiegelt sowohl die Stärke der Technologieplattform des Unternehmens wider als auch die Expertise seiner globalen Payroll-Fachleute, die Organisationen dabei unterstützen, Prozesse zu vereinfachen, Compliance zu sichern und die Erfahrung ihrer Belegschaft über internationale Märkte hinweg zu verbessern.

Die Nominierung als Payroll & HR Technology Provider of the Year würdigt die innovativen HR- und Payroll-Lösungen von Zalaris, die Organisationen dabei helfen, Prozesse zu straffen und die Erfahrung ihrer Belegschaft zu verbessern.

Die Nominierung für den Team Excellence Award – Global Payroll würdigt den Einsatz und die Kompetenz des globalen Payroll-Teams von Zalaris bei der Erbringung präziser, compliance-konformer und effizienter Services über internationale Märkte hinweg.

Stephen Burr, EVP & Managing Director UK & Ireland bei Zalaris, kommentiert:

„Wir freuen uns sehr über die Nominierung sowohl für Payroll & HR Technology Provider of the Year als auch für den Team Excellence Award – Global Payroll. Diese Nominierungen spiegeln die Stärke unserer Technologie, den Einsatz unserer Mitarbeitenden und unser Engagement wider, Organisationen bei der Vereinfachung zunehmend komplexer HR- und Payroll-Operations zu unterstützen.“

„Sowohl in einer Technologie- als auch in einer Service-Kategorie ausgezeichnet zu werden, bedeutet uns besonders viel, denn es zeigt den Wert unseres End-to-End-Ansatzes. Wir sind unglaublich stolz auf unsere Teams und dankbar für das Vertrauen, das uns unsere Kunden Tag für Tag entgegenbringen. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit unseren Kolleg:innen aus der Branche zu feiern.“

Die Gewinner:innen werden bei der Preisverleihung der Reward Strategy Awards später in diesem Jahr bekannt gegeben, bei der führende Organisationen und Fachleute aus der gesamten HR-, Payroll-, Reward- und Benefits-Community zusammenkommen, um Exzellenz in der Branche zu feiern.

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Stephen Burr, Executive Vice President, Zalaris UK & Ireland

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