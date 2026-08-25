ZenaTech ergänzt mit der Übernahme von ESM Software sein Enterprise-SaaS-Geschäftsportfolio um Strategieumsetzungs- und Compliance-Software mit Umsätzen von Kunden aus dem Regierungs-, Gesundheits- und Finanzdienstleistungsbereich

ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) („ZenaTech“) – ein Anbieter von Technologielösungen, der sich auf KI-gestützte Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), Enterprise-SaaS und Quantencomputing-Lösungen spezialisiert hat – gibt die Übernahme von ESM Software, einer in Boston ansässigen und auf Strategieumsetzung und Leistungsmanagement spezialisierten Softwarefirma, bekannt. ESM bedient Kunden aus dem Regierungs- und Bildungssektor, dem Gesundheitswesen, der Energieversorgung, dem Finanzdienstleistungssektor und dem Einzelhandel in den Vereinigten Staaten, aber auch in anderen Teilen der Welt wie Lateinamerika, Europa, Afrika und Australien. Seit ihrer Gründung im Jahr 1998 betreut die Firma mehr als 120.000 Nutzer und unterstützt Organisationen seit mehr als 25 Jahren dabei, strategische Pläne in messbare Ergebnisse umzusetzen. Der 13. Neuzugang zum SaaS-Portfolio im Bereich Markensoftware stärkt ZenaTechs wachsende Plattform und sorgt sowohl für wiederkehrende Umsätze als auch für langjährige Stammkundenbeziehungen.

„ESM stärkt unser Enterprise-SaaS-Geschäft und unser zukünftiges Zoo Office-Softwareangebot für mehr Produktivität zusätzlich, indem es eine starke Marktpräsenz und etablierte Kundenbeziehungen einbringt“, so Shaun Passley, Ph.D., CEO von ZenaTech. „Durch die Übernahme erweitern wir unser Softwareportfolio über rein operative Anwendungen hinaus und fügen Funktionen für die unternehmensweite Strategieumsetzung, Leistungsmanagement und Cybersecurity-Compliance ergänzend hinzu. Damit können wir unserem Wertversprechen für Kunden im Regierungssektor und anderen regulierten Bereichen noch besser nachkommen.“

ESM Software unterstützt mit seinen Strategieumsetzungs- und Leistungsmanagementlösungen Organisationen dabei, die strategische Planung in das operative Tagesgeschäft zu integrieren und so betriebliche Erfolge zu erzielen. Über die ESM-Plattform vereint das Unternehmen vier miteinander verbundene Produkte: ESM+Strategy für die Erstellung sowie das Tracking und Reporting von Strategieplänen und Scorecards; ESM+OKRs für das Management von Quartalszielen; ESM+Perform zur Verknüpfung der Mitarbeiterleistung mit den strategischen Zielen; und ESM+Cyber für das Management von Cybersicherheits-, Risiko- und Compliance-Programmen. Die Plattform unterstützt Organisationen dabei, Strategien abteilungsübergreifend zu entwickeln und zu kommunizieren, KPIs über Live-Dashboards und Reportings zu verfolgen sowie Fortschritte mit Hilfe dynamischer Strategiekarten zu visualisieren. Darüber hinaus werden komplexe Arbeitsprozesse vereinfacht, aussagekräftige Berichte für die Board-Ebene erstellt und Mitarbeiterziele mit den Prioritäten der Organisation verknüpft.

ZenaTech wird die Softwarekompetenzen von ESM voraussichtlich in die vor kurzem lancierte und derzeit in der Beta-Phase befindliche KI-gestützte Plattform für Unternehmensproduktivität, Zoo Office, einbinden. ZenaTech will mit der Entwicklung von Zoo Office ein eigenes Enterprise-SaaS-Ökosystem schaffen, das Produktivitätssteigerung, operative Tools, KI-Agenten-Funktionen und branchenspezifische Anwendungen in einer einzigen Plattform bündelt. Mit der Einbindung von ESM in das Zoo Office-Ökosystem will man einerseits das Angebot in den Bereichen Compliance und strategische Unternehmensführung erweitern und andererseits Kunden dabei unterstützen, ihre Softwareanwendungen stärker zu bündeln, fragmentierte Daten zu verknüpfen und die KI in ihren gesamten Betriebsabläufen effektiver einzusetzen.

„Die Partnerschaft mit ZenaTech ermöglicht uns von ESM, unser profundes Know-how in der strategischen Umsetzung und Compliance mit breiter aufgestellten Vertriebskapazitäten, operativen Ressourcen und strategischen Investitionen zu verbinden“, erklärt Kent Smack, CEO von ESM Software. „Gemeinsam können wir die Produktentwicklung beschleunigen, unseren Kunden mehr Wertschöpfung bieten und in neue Märkte expandieren. Die Zunahme des Bekanntheitsgrads und der Kundenbeziehungen von ZenaTech auf Regierungsebene sowie im Verteidigungs- und Infrastrukturbereich eröffnen zudem Chancen für die Markteinführung der Lösungen von ESM in Nordamerika, Europa, Australien und anderen internationalen Märkten.“

Über ZenaTech

ZenaTech, Inc. (NASDAQ: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) ist ein Technologieunternehmen, das auf KI-gestützte autonome Drohnenplattformen spezialisiert ist, um die Wirtschaft, Behörden und den Verteidigungssektor zu transformieren. Zu seinen Tochtergesellschaften gehören die Drohnenfertigung durch ZenaDrone, ein globales Drone-as-a-Service-(DaaS)-Geschäft sowie eine SaaS-Sparte für Unternehmen mit Softwaremarken. Das Unternehmen verfolgt eine auf Übernahmen ausgerichtete DaaS-Rollup-Strategie zur Digitalisierung und Automatisierung traditioneller Dienstleistungsbranchen, einschließlich Landvermessungen und Inspektionen, um ein skalierbares und wiederkehrendes Umsatzwachstum auf Drohnenbasis zu erzielen. Mit einer betrieblichen Präsenz in Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten, Asien und Australien treibt ZenaTech KI-Drohnen für die Landwirtschaft und die Logistik sowie für ISR-, Fracht- und Counter-UAS-Anwendungen für die US-Verteidigung und NATO-Verbündete voran. Das Unternehmen investiert in Technologien der nächsten Generation, einschließlich Drohnenschwärmen, Quantencomputing und fortschrittlicher KI-Autonomie, um durch seine Forschungs- und Entwicklungsinitiativen langfristige Möglichkeiten auf Schlüsselmärkten zu nutzen.

Ansprechpartner für weitere Informationen:

Für Unternehmen, Investoren und Medien:

Linda Montgomery

ZenaTech

312-241-1415

Für Investoren:

Michael Mason

CORE IR

investors@zenatech.com

Safe Harbor-Erklärung

Diese Pressemitteilung und die zugehörigen Kommentare des Managements von ZenaTech, Inc. enthalten „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der US-Bundeswertpapiergesetze und der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen den Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Diese zukunftsgerichteten Informationen beziehen sich auf künftige Ereignisse oder die künftige Leistung von ZenaTech und spiegeln die Erwartungen und Prognosen des Managements in Bezug auf das Wachstum, die Betriebsergebnisse, die Leistung sowie die Geschäftsaussichten und -möglichkeiten von ZenaTech wider. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Überzeugungen des Managements wider und basieren auf Informationen, die dem Management derzeit zur Verfügung stehen. In einigen Fällen sind zukunftsgerichtete Informationen an Begriffen wie „können“, „werden“, „sollten“, „erwarten“, „planen“, „vorhersehen“, „anstreben“, „suchen“, „ist/sind wahrscheinlich“, „glauben“, „schätzen“, „vorhersagen“, „potenziell“, „fortsetzen“ oder der Verneinung dieser Begriffe oder an anderen vergleichbaren Begriffen zu erkennen, die zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen sollen. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in diesem Dokument gehören unter anderem die Erwartungen von ZenaTech in Bezug auf Umsätze, Ausgaben, Produktion, Betrieb, Kosten, Cashflow und künftiges Wachstum; Erwartungen in Bezug auf künftige Produktionskosten und -kapazitäten; die Fähigkeit von ZenaTech, Produkte wie derzeit geplant auf den Markt zu bringen, einschließlich seiner Drohnenprodukte wie ZenaDrone 1000, IQ Square, IQ Nano, IQ Quad, ZenaTech 2000, IQ Glider, IQ Sphere, IQ Aqua und Interceptor P-1; die Fähigkeit von ZenaTech, Produkte für Märkte wie derzeit vorgesehen zu entwickeln; den voraussichtlichen Barmittelbedarf von ZenaTech und den Bedarf an zusätzlichen Finanzmitteln; die Absicht von ZenaTech, das Geschäft und den Betrieb auszubauen, sowie das Ausführungsrisiko; Erwartungen in Bezug auf künftige Betriebe und Kosten; die Volatilität der Aktienkurse und die Marktbedingungen in den Branchen, in denen ZenaTech tätig ist; politische, wirtschaftliche, umweltbezogene, steuerliche, sicherheitsrelevante und andere Risiken, die mit der Tätigkeit in Wachstumsmärkten verbunden sind; regulatorische Risiken; ungünstige Publicity oder Verbraucherwahrnehmung; Schwierigkeiten bei der Vorhersage von Branchentrends; die Fähigkeit, Schlüsselpersonal einzustellen; die Wettbewerbsbedingungen der Branche und die Wettbewerbs- und Geschäftsstrategien von ZenaTech; ZenaTechs erwartete Geschäftsziele für die nächsten zwölf Monate; ZenaTechs Fähigkeit, zusätzliche Mittel durch den Verkauf von Eigen- oder Fremdkapital zu beschaffen; Investitionskapital und Marktanteile; die Fähigkeit, geplante Übernahmen abzuschließen; Veränderungen in den Zielmärkten; Marktunsicherheit; die Fähigkeit, zusätzliches Kapital zu beschaffen, auch durch die Notierung seiner Wertpapiere in verschiedenen Jurisdiktionen; Wachstumsmanagement (Pläne und Zeitplan für die Expansion); Patentverletzungen; Rechtsstreitigkeiten; geltende Gesetze, Vorschriften und alle Änderungen, die sich auf die Geschäftstätigkeit von ZenaTech auswirken, sowie andere damit verbundene Risiken und Unsicherheiten, die unter der Überschrift „Risk Factors“ auf Formblatt F-1 und Formblatt 20-F des Unternehmens bzw. in anderen Unterlagen, die es bei der United States Securities and Exchange Commission (die „SEC“) auf EDGAR über die Webseite der SEC, www.sec.gov, eingereicht hat, beschrieben sind. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben. Solche zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die nach bestem Wissen und Gewissen getroffene Einschätzung des Managements auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen wider. Zukunftsgerichtete Aussagen können nicht garantiert werden, und die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse können erheblich davon abweichen. Dementsprechend wird den Lesern empfohlen, sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen zu verlassen.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Fassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt, zusammengefasst oder redaktionell verdichtet sein. Die Erstellung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein. Obwohl der Text redaktionell geprüft wurde, können Fehler, Auslassungen, Übersetzungsungenauigkeiten oder Sinnverschiebungen nicht vollständig ausgeschlossen werden. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen. Die Haftung für Schäden aus der Nutzung dieser Übersetzung ist ausgeschlossen, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegen; maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf den relevanten Plattformen (z. B. www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au) oder auf der Website des Emittenten. Bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Übermittelt durch das IRW-Press News-Service der IR-WORLD.com Finanzkommunikation GmbH

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. des Research ist alleine der Ersteller der Nachricht verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.