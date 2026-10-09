ZenaTech stellt Stacklens™ vor – KI-gestützte intelligente Schutzbrille für Außendiensttechniker und Industriearbeiter

ZenaTech Inc. (NASDAQ: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) („ZenaTech“ oder das „Unternehmen“), ein Anbieter von Technologielösungen, der auf KI-gestützte Drohnen, Drone as a Service (DaaS), SaaS-Lösungen für Unternehmen sowie Quantencomputing-Lösungen spezialisiert ist, hat heute Stacklens™ vorgestellt – eine Produktlinie KI-gestützter intelligenter Schutzbrillen, die für Außendiensttechniker, Inspektoren und Industrieteams konzipiert wurde. Stacklens wurde konzipiert, um die Freihand-Kamera-, Audio- und KI-Funktionen von intelligenten Brillen für Endverbraucher in eine zertifizierte Schutzbrille zu bringen, die für den Einsatz vor Ort gebaut wurde. Ziel ist es, Technikern zu ermöglichen, Anweisungen einzusehen, einen Experten hinzuzuziehen und eine Inspektion zu dokumentieren, ohne dabei ihre Werkzeuge aus der Hand legen oder ihre Handschuhe ausziehen zu müssen. Stacklens wird von Tillerstack entwickelt, einer Tochtergesellschaft von ZenaTech und gehört zu deren KI-gestütztem SaaS-Ökosystem Zoo Office für Unternehmensproduktivität. Das Produkt befindet sich zurzeit in der Prototypen- und Testphase, wobei Pilotprojekte mit Kunden voraussichtlich 2027 beginnen sollen.

„Intelligente Brillen sind bei den Verbrauchern angekommen, aber die Menschen, die am meisten davon profitieren könnten, sind die Millionen von Technikern, die bei ihrer Arbeit beide Hände frei haben müssen und konkrete Antworten benötigen“, sagte Dr. Shaun Passley, CEO von ZenaTech. „Stacklens bringt einen KI-Experten, eine Kamera und einen direkten Draht zu einem erfahrenen Techniker direkt in eine Schutzbrille. Die Technologie ergänzt unsere Drohnendienstleistungen und Unternehmenssoftware auf natürliche Weise, und wir sehen darin eine vielversprechende neue Geschäftsmöglichkeit für ZenaTech.“

ZenaTech plant, Stacklens in drei Versionen auf den Markt zu bringen, die jeweils für unterschiedliche Einsatzumgebungen und Anwendungsfälle geeignet sind.

Stacklens wurde außerdem konzipiert, um sich mit dem erweiterten Drohnen- und Drone as a Service-Ökosystem von ZenaTech zu verbinden, wodurch es dem Feldpersonal eine natürliche Erweiterung der bestehenden KI- und Drohnentechnologie des Unternehmens für einen effizienteren Abschluss von Inspektions- oder Wartungsarbeiten und die Datenerfassung bietet.

Der globale Markt für intelligente Brillen wird laut MarketsandMarkets bis 2030 voraussichtlich etwa 4,1 Milliarden USD erreichen.

Details zur Preisbildung und zu Abonnements wurden noch nicht bekannt gegeben und das Unternehmen bemüht sich um die einschlägigen Sicherheitszertifizierungen. ZenaTech wird weitere Informationen bereitstellen, sobald zusätzliche Meilensteine bei der Entwicklung, der Zertifizierung und dem Pilotprogramm für Stacklens erreicht werden.

Über ZenaTech

ZenaTech, Inc. (NASDAQ: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) ist ein Technologieunternehmen, das auf autonome KI-Drohnenplattformen spezialisiert ist, um die Wirtschaft, Behörden und den Verteidigungssektor zu transformieren. Zu seinen Tochtergesellschaften gehören die Drohnenfertigung durch ZenaDrone, ein globales Drone-as-a-Service– (DaaS)-Geschäft sowie eine SaaS-Sparte für Unternehmen mit Softwaremarken. Das Unternehmen verfolgt eine auf Übernahmen ausgerichtete DaaS-Roll-up-Strategie zur Digitalisierung und Automatisierung traditioneller Dienstleistungsbranchen wie Landvermessungen und Inspektionen, um ein skalierbares, wiederkehrendes Umsatzwachstum auf Drohnenbasis zu erzielen. Mit einer betrieblichen Präsenz in Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten, Asien und Australien treibt ZenaTech KI-Drohnen für Anwendungen in der Landwirtschaft und Logistik sowie ISR-, Fracht- und Counter-UAS für die US-Verteidigung und NATO-Verbündete voran. Das Unternehmen investiert in Technologien der nächsten Generation, einschließlich Drohnenschwärmen, Quantencomputing und moderner KI-Autonomie, um durch seine Forschungs- und Entwicklungsinitiativen langfristige Möglichkeiten auf Schlüsselmärkten zu nutzen.

Über ZenaDrone

ZenaDrone, eine Tochtergesellschaft von ZenaTech, entwickelt und produziert KI-gestützte, multifunktionale autonome Drohnenlösungen, die maschinelles Lernen, prädiktive Analysen und moderne Computertechnologien für Anwendungen in den Bereichen Behörden, Verteidigung und Industrie integrieren. Dies beinhaltet multifunktionale Drohnen für Vermessungs-, Inspektions-, Logistik-, Sicherheits- und Verteidigungsanwendungen. Das in der Entwicklung befindliche Produktportfolio umfasst die ZenaDrone 1000 für ISR-Verteidigungszwecke und Spezialfracht, die IQ Nano für die Bestandsverwaltung und Sicherheit in Innenräumen, die IQ Square für Inspektionen und Wartungsarbeiten im Außenbereich, die IQ Quad für die Landvermessung, die IQ Aqua für Unterwasseranwendungen und die IQ Octo für die Präzisionslandwirtschaft. ZenaDrone betreibt drei weltweite Produktionsstätten in Arizona, Dubai und Taiwan und treibt die Entwicklung von maritimen Counter-UAS-Abfangdrohnen sowie integrierter Verteidigungssysteme voran.

Ansprechpartner für weitere Informationen:

Für Unternehmen, Investoren und Medien:

Linda Montgomery

ZenaTech

312-241-1415

Für Investoren:

Michael Mason

CORE IR

investors@zenatech.com

Safe Harbor-Erklärung

Diese Pressemitteilung und die zugehörigen Kommentare des Managements von ZenaTech, Inc. enthalten „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der US-Bundeswertpapiergesetze und der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen den Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Diese zukunftsgerichteten Informationen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder die zukünftige Geschäftsentwicklung von ZenaTech und spiegeln die Erwartungen und Prognosen des Managements hinsichtlich des Wachstums, der Ertragslage, der Geschäftsentwicklung sowie der Geschäftsaussichten und -chancen von ZenaTech wider, einschließlich Aussagen zur Entwicklung, zu den Funktionen, zur Zertifizierung, zur Verfügbarkeit, zur Preisgestaltung und zur Marktakzeptanz von Stacklens. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Überzeugungen des Managements wider und basieren auf Informationen, die dem Management derzeit zur Verfügung stehen. In einigen Fällen sind zukunftsgerichtete Informationen an Begriffen wie „können“, „werden“, „sollten“, „erwarten“, „planen“, „vorhersehen“, „anstreben“, „suchen“, „ist/sind wahrscheinlich“, „glauben“, „schätzen“, „vorhersagen“, „potenziell“, „fortsetzen“ oder der Verneinung dieser Begriffe oder an anderen vergleichbaren Begriffen zu erkennen, die zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen sollen. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in diesem Dokument zählen unter anderem die Erwartungen von ZenaTech hinsichtlich seiner Umsätze, Aufwendungen, Produktion, operativen Betriebs, Kosten, Cashflows und seines künftigen Wachstums; die Fähigkeit von ZenaTech, Produkte wie derzeit geplant auf den Markt zu bringen, einschließlich neuer Produktlinien wie Stacklens; den von ZenaTech erwarteten Liquiditätsbedarf und den Bedarf an zusätzlicher Finanzierung; die Absicht von ZenaTech, das Geschäft auszubauen, sowie die damit verbundenen Betriebsrisiken und operativen Risiken; die Volatilität der Aktienkurse und der Marktbedingungen in den Branchen, in denen ZenaTech tätig ist; regulatorische Risiken, einschließlich des Ausgangs von Sicherheitszertifizierungsverfahren; die Wettbewerbsbedingungen der Branche; die Fähigkeit, geplante Akquisitionen abzuschließen; Marktunsicherheiten; sowie geltende Gesetze, Vorschriften und etwaige Änderungen, die sich auf die Geschäftstätigkeit von ZenaTech auswirken. Leser sollten sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen, die nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung Gültigkeit haben, und ZenaTech übernimmt keine Verpflichtung, diese zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

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