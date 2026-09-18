Zitterwahlen für Merz

Dieser Wahlsonntag kann vieles bringen, was die Republik noch nicht erlebt hat. Eine Linke als Wahlsiegerin bei der Abgeordnetenhaus-Wahl in Berlin, wo Kandidatin Elif Eralp knapp führt, ist nicht ausgeschlossen. Wenn die CDU das Rote Rathaus verlieren sollte, wäre das ein weiterer Tiefschlag für die Partei von Merz – und für ihn. Man müsste ihm keine Träne nachweinen, zu oft hat er sich im Ton gegen die eigene Bevölkerung vergriffen und zu technokratisch seine Reformpläne aufgesetzt. Doch gelöst wäre mit einem Ende der Ära Merz nichts. Eher schon mit Wahlsiegen von Manuela Schwesig und Elif Eralp – die auf Länderebene soziale Alternativen zur schwarz-roten Bundespolitik entwickeln könnten.

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