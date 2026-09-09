ZMRN e.V.: Firmen-Golf-Cup Rhein-Neckar spielt 12.000 Euro für gemeinnützige Projekte ein

• ZMRN e.V. unterstützt sechs gemeinnützige Projekte in der Metropolregion Rhein-Neckar

• Insgesamt bereits rund 132.000 Euro für soziale Zwecke eingespielt

Gemeinsam golfen, netzwerken und Gutes tun: Unter diesem Motto fand am 8. September 2026 zum 15. Mal der Firmen-Golf-Cup Rhein-Neckar des Vereins Zukunft Metropolregion Rhein-Neckar (ZMRN e.V.) im Golfclub St. Leon-Rot statt. Rund 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer nutzten bei bestem Sommerwetter die Gelegenheit, sportlichen Ehrgeiz mit Austausch und Engagement für gemeinnützige Projekte in der Region zu verbinden. Neben dem Golfturnier sorgten ein Schnupperkurs sowie die gemeinsame Abendveranstaltung mit Grill-Barbecue und Siegerehrung für ein abwechslungsreiches Programm und einen gelungenen Ausklang.

12.000 Euro für gemeinnützige Projekte

Eine gute Tradition des Firmen-Golf-Cups ist die Unterstützung gemeinnütziger Initiativen in der Metropolregion Rhein-Neckar. Vor Ort stimmten die Teilnehmenden darüber ab, welche Projekte mit den insgesamt 12.000 Euro aus Startgebühren und Überschüssen des Turniers unterstützt werden.

Unterstützt werden mit jeweils 3.500 Euro das Projekt Schlaganfall-Akuttherapie (Mobile Stroke Unit) des Universitätsklinikums Mannheim sowie das Projekt „Dein Festmahl“ des Freundeskreis Rosengarten Mannheim e.V., 2.000 Euro gehen an den Kanu-Club Lampertheim 1952 e.V., 1000 Euro erhalten die Ballschule Heidelberg und der LSV Ladenburg. Jeweils 500 Euro gehen an den Förderverein Lern- und Gedenkstätte Güterbahnhof Worms e.V. sowie das Kurzfilmfestival GIRLS GO MOVIE.

Seit Beginn des Firmen-Golf-Cups wurden damit rund 132.000 Euro für gemeinnützige Projekte in der Metropolregion Rhein-Neckar eingespielt. „Unser Firmen-Golf-Cup findet in diesem Jahr bereits zum 15. Mal statt und ist damit zu einer festen Tradition geworden. Wir möchten damit regionale Einrichtungen und Initiativen unterstützen, die Verbundenheit zu unserer Region stärken und zugleich Raum für persönlichen Austausch und neue Kontakte schaffen,“ so Dr. Uwe Schroeder-Wildberg (MLP SE), Vorstandsvorsitzender des ZMRN e.V.

Kooperationspartner im Jubiläumsjahr:

Der Firmen-Golf-Cup Rhein-Neckar fand zum 15. Mal statt. Gastgeber war einmal mehr der Golfclub St. Leon-Rot, dessen Anlage zu den renommiertesten und schönsten Plätzen Deutschlands zählt. Unterstützt wurde wieder durch zahlreiche Partner, denen die Metropolregion Rhein-Neckar herzlich für ihr Engagement dankt: Baier GmbH, Bothe Immobilien eGbR, ECONO (Haas Media GmbH), E&Y Corporate Solutions GmbH & Co. KG, KRAUS Immobilien GmbH, Lieblang Dienstleistungsgruppe Management GmbH, m:con – mannheim:congress GmbH, Mercedes-Benz AG, ML-Sicherheitszentrale GmbH, Sparkasse Heidelberg, Starface GmbH, Südzucker AG, 1000 Satellites GmbH.

Weitere Infos:

Impressionen zum Event finden sich unter www.m-r-n.com/presse sowie auf dem LinkedIn-Kanal des ZMRN.

Der Verein Zukunft Metropolregion Rhein-Neckar wurde 1989 als Rhein-Neckar-Dreieck e.V. gegründet. Zweck ist die Förderung der Rhein-Neckar-Region. Hierzu initiiert und unterstützt der gemeinnützige Verein Projekte insbesondere in den Bereichen Bildung, Wissenschaft und Forschung, regionale Identität, Kultur und bürgerschaftliches Engagement sowie Sport. Zudem stärkt er das Miteinander der Akteure über fachliche, organisatorische und regionale Grenzen hinweg. Der 16-köpfige Vereinsvorstand unter Vorsitz von Dr. Uwe Schroeder-Wildberg (Vorstandsvorsitzender MLP SE) ist Plattform für den strategischen Dialog zwischen Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Verwaltung in der Metropolregion Rhein-Neckar. Derzeit zählt der Verein über 750 Mitglieder aus allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens. Die Geschäfte führen Kirsten Korte und Dr. Dennis Fanelsa. Infos: www.m-r-n.com/verein