Exit-Stratege an Bord: Zodiac Gold (TSXV: ZAU / FSE: K19) ernennt Bergbauveteran Brett Richards zum Chairman. Richards führte zuletzt das liberianische 3,9-Mio.-Unzen-Projekt Dugbe (Pasofino Gold) erfolgreich zum Exit. Seine engen Behördenkontakte vor Ort verleihen Zodiac Gold entscheidenden Rückenwind für die anstehenden Verhandlungen u.a. über das Mineral Development Agreement (MDA).

Kurs auf erste Ressourcenschätzung: Operativ leitet die Personalie den Übergang des 2.316 km² großen Todi-Projekts in Liberia zur ersten Mineralressource ein. Auf drei Kernzielen bestätigten jüngste Bohrungen bereits hochgradiges Gold. Mit fortlaufendem Newsflow und einem Chairman mit bewiesenem Exit-Track-Record vor Ort schärft Zodiac Gold sein Profil für Rohstoffinvestoren deutlich.

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Zodiac Gold macht Erfolgs-Manager zum Chairman: Nächster Gold-Coup in Liberia?

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