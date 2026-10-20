Zukunft anstiften: Von der Forschungsförderung zur Nachwuchsförderung

Mit dem Bundesfinale von „Jugend forscht“ 2027 in Würzburg setzen die Vogel Stiftung Dr. Eckernkamp und die Wittenstein Stiftung ihre gemeinsame Idee konsequent fort.

Das gemeinsame Engagement der Vogel Stiftung Dr. Eckernkamp und der Wittenstein Stiftung für Wissenschaft und Nachwuchsförderung in der Region erreicht einen neuen Höhepunkt: Beim Bundesfinale von „Jugend forscht“ 2027 steht die Wittenstein Stiftung als Partner-Institution an der Seite der Vogel Stiftung Dr. Eckernkamp, die das Bundesfinale als Bundespate und Veranstalter nach Würzburg holt.

Nachwuchsförderung ist Forschungsförderung

Dass beide Stiftungen bei diesem bundesweit bekanntesten Nachwuchswettbewerb gemeinsam Verantwortung übernehmen, ist kein Zufall. Beide Institutionen verbindet eine langjährige Partnerschaft in der Förderung von Wissenschaft und Forschung. Gemeinsam mit dem Universitätsbund Würzburg verleihen sie seit mehreren Jahren den Förderpreis für Forschung und Transfer, der jährlich mit insgesamt 150.000 Euro dotiert ist.

Mit dem Engagement für „Jugend forscht“ wird diese Zusammenarbeit nun von der Forschungsförderung auf die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses ausgeweitet. Beide Stiftungen verbindet die Überzeugung, dass gute Bildung die Grundlage für gute Forschung schafft und MINT-Kompetenzen eine wichtige Voraussetzung für die Zukunft von Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft sind.

„Unternehmen suchen heute mehr denn je junge Menschen, die mit Begeisterung und neuen Ideen die Zukunft gestalten. Durch gelungene Nachwuchsförderung können Inventionen zu Innovationen am Standort Deutschland werden“, sagt Prof. Dr. Gunther Schunk von der Vogel Stiftung Dr. Eckernkamp.

Auch für die Wittenstein Stiftung ist die Förderung des Nachwuchses eng mit der Zukunftsfähigkeit der Region verbunden. „Wir müssen die jungen Menschen befähigen und begeistern, ihre eigene Zukunft positiv gestalten zu wollen und auch zu können. Gestalten, nicht nur erwarten und ertragen!“, so Dr. Manfred Wittenstein, Kuratoriumsvorsitzender der Wittenstein Stiftung.

Ein starkes Signal für die Region

Mit dem Bundesfinale von „Jugend forscht“ wird die Region Ende Mai 2027 zum Treffpunkt der besten Nachwuchsforscherinnen und -forscher Deutschlands. Hochkarätige Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft werden in Würzburg erwartet. Für mehrere Tage rückt damit auch die Bildungs- und Wissensregion bundesweit in den Fokus.

Würzburg ist mit der Julius-Maximilians-Universität, der Technischen Hochschule Würzburg-Schweinfurt und der Hochschule für Musik Würzburg eine Wissenschaftsstadt mit überregionaler Ausstrahlung. Zugleich ist der Main-Tauber-Kreis Standort international tätiger und innovationsstarker Unternehmen. Das Bundesfinale bietet damit eine Bühne für die besondere Verbindung von Wissenschaft, Bildung und innovativer Wirtschaft in der Region.

Die Wittenstein Stiftung engagiert sich seit Jahren in besonderem Maße auch für Forschung und MINT-Bildung an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg. Die Vogel Stiftung Dr. Eckernkamp fördert im Raum Würzburg Projekte in den vier Aktivitätsfeldern Bildung, Wissenschaft, Gesundheitswesen und Kultur.

Würzburg wird erneut Gastgeber von „Jugend forscht“

Für Würzburg ist das Bundesfinale zugleich eine Rückkehr. Bereits 1991 war die

Stadt Gastgeber des Wettbewerbs – damals beim ersten gesamtdeutschen

Wettbewerb nach der Wiedervereinigung.

Mehr als drei Jahrzehnte später kommt „Jugend forscht“ erneut nach Würzburg. Diesmal steht dabei nicht nur der Wettbewerb selbst im Mittelpunkt, sondern auch die Region, die ihn empfängt: eine Wissenschaftsstadt mit drei Hochschulen, ein innovationsstarker Wirtschaftsraum und zwei Stiftungen, die ihr langjähriges Engagement für Forschung nun um die gezielte Förderung der nächsten Generation erweitern.

Die Vogel Stiftung Dr. Eckernkamp wurde im Jahr 2000 von dem Würzburger Verleger Dr. Kurt Eckernkamp und seiner Frau Nina Eckernkamp-Vogel gegründet. Die Stiftung fokussiert in ihrer Förderung auf vier Aktivitätsfelder: Bildung, Wissenschaft, Gesundheitswesen und Kultur. Die Teilhabe am Leben – über alle Generationen hinweg – steht im Mittelpunkt des Handelns der Stiftung. Für ihre Unterstützung von Forschungsprojekten wurde die Stiftung 2020 mit dem Gütesiegel „Innovativ durch Forschung“ vom Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft ausgezeichnet. Die Stiftung verfolgt ausschließlich gemeinnützige Ziele und ist dem Unternehmen Vogel Communications Group als Mitgesellschafterin verbunden.

Die Wittenstein Stiftung wurde im Jahr 2021 von Dr. Manfred Wittenstein gegründet und verfolgt als gemeinnützige Stiftung die Förderung von Bildung, Erziehung, Wissenschaft und Forschung. Im Mittelpunkt ihrer Arbeit steht die Auseinandersetzung mit den Wechselwirkungen von Mensch, Technik, Natur und Gesellschaft. Dabei beschäftigt sie sich insbesondere mit den ökonomischen, technologischen, gesellschaftlichen und ökologischen Voraussetzungen für den Erhalt der Lebensgrundlagen künftiger Generationen. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Stärkung des Verständnisses für die Bedeutung unternehmerischen Handelns und gesellschaftlicher Verantwortung.

Jugend forscht ist ein deutschlandweiter Nachwuchswettbewerb in Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT) – gefördert von Bund, Ländern, stern, Wirtschaft, Wissenschaft und Schulen.