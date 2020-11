Zum bundesweiten Vorlesetag am 20. November Vom Vorlesen und Einschlafen – Ein Thema, das alle Familien beschäftigt – mit Lösungsvorschlag (AUDIO)

Anmoderation: Der Tag war lang genug und nun hoffen viele Eltern inständig, dass ihr Kleines endlich einschläft, aber das ist oft alles andere als einfach. Marco Chwalek hat sich für uns nach einer Lösung umgesehen:

Sprecher: Wenn ich mit dem Begriff “frühkindliche Leseförderung” um die Ecke komme, haben Sie wahrscheinlich etwas anderes erwartet. Das ist aber der Lösungsvorschlag fürs leichtere Einschlafen, rät das Apothekenmagazin Baby und Familie. Wie es helfen kann, leichter in den Schlaf zu finden und warum das Vorlesen auch aus vielerlei anderen Gründen so wichtig für kleine Kinder ist, erklärt uns Chefredakteurin Stefanie Becker:

O-Ton Stefanie Becker: 22 Sekunden

“Studien zeigen, dass das Vorlesen einen sehr positiven Einfluss auf die Entwicklung von Kindern hat. Denn Kinder, denen vorgelesen wird, die haben später auch mehr Spaß am Selbstlesen und im Schnitt auch bessere Noten. Und außerdem gewinnen die Kleinen Freude am Umgang mit Büchern, wenn sie den Geschichten zuhören oder in den Bilderbüchern blättern.”

Sprecher: Bilderbücher werden zu vielen Themen angeboten. Warum lieben die kleinen Kinder so häufig Bücher, die sich ums Einschlafen drehen?

O-Ton Stefanie Becker: 17 Sekunden

“Die Kleinen, die finden einfach Anknüpfungspunk?te zum eigenen Erleben, denn das Einschlafen, das ist ein Thema das Familie doch sehr beschäftigt. Und in den Bil?derbüchern, da werden Einschlafszenen liebevoll und oft auch mit Humor aufgegrif?fen und so können sich die Kinder mit den Geschichten identifizieren.”

Sprecher: Das hört sich so einfach und harmonisch an. Aber können Bücher wirklich helfen, Kinder in den Schlaf zu begleiten?

O-Ton Stefanie Becker: 20 Sekunden

“Die Nähe und Geborgenheit, die Kinder beim Vorlesen erleben, die entspannt sie und hilft ihnen, auch zur Ruhe zu kommen. Und außerdem lieben Kinder Rituale und dazu gehört auch das abendliche Vorlesen. Und Bilderbücher und Bücher zum Thema Schlafen, die sind ideal dafür, um den Tag gemeinsam zu beenden.”

Abmoderation: Gemeinsam mit der Stiftung Lesen hat Baby und Familie zehn wunderbare Kinderbücher rund ums Einschlafen und Müdesein ausgewählt.

