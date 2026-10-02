Zum Cybersecurity Awareness Month 2026: Cybersecurity-Forschung– Wettlauf Gut gegen Böse

Damit Security-Hersteller gegenüber Cyberkriminellen die Nase vorn haben, investieren sie viel Zeit und Geld in Forschung. Auch die Angreifer betreiben Forschung, denn sie sehen das Internet als ihr Spielfeld und wollen den Abwehrsystemen auf PCs, Servern und in der Cloud überlegen sein. Sie prahlen dabei sogar in Darknet-Foren recht eitel mit ihren Fortschritten – Foren, in denen oft auch Security Experten mitlesen. Ein Expertenblick von der Seitenlinie.

Während zu Beginn der Computerzeit junge Hacker eher zeigen wollten, was sie alles können, sind Cyberangriffe seit Jahrzenten nichts anderes als ein riesiges Geschäft, bei dem es um viel Geld geht. Experten gehen aktuell von einer weltweiten Schadenssumme von 11 Billionen US-Dollar pro Jahr aus. Die Summe berechnet sich nicht nur aus der Beute, sondern auch aus dem verursachten Schaden, wie Produktionsstopps, Auftragsverluste und vieles mehr. Für Deutschland, Österreich und die Schweiz (DACH-Region) geht man von 230 Milliarden Dollar an Schaden aus. Die Blockchain-Analysten von Chainalysis tracken Zahlungen auf Krypto-Wallets. Sie beziffern die weltweit gezahlten Lösegelder bei Ransomware auf knapp 820 Millionen US-Dollar pro Jahr. […]

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AV-TEST ist ein unabhängiger Anbieter für Services im Bereich IT-Sicherheit und Anti-Viren-Forschung mit Fokussierung auf die Ermittlung und Analyse der neuesten Schadsoftware und deren Einsatz in umfassenden Vergleichstests.

Die Aktualität der Testdaten ermöglicht die reaktionsschnelle Analyse neuer Schädlinge, die Früherkennung von Trends im Viren-Bereich sowie die Untersuchung und Zertifizierung von IT-Sicherheitslösungen. Die Ergebnisse des AV-TEST Institutes stellen ein exklusives Informations-Fundament dar und dienen Herstellern zur Produktoptimierung, Fachmagazinen zur Ergebnis-Publikationen und Endkunden zur Orientierung bei der Produktauswahl.

Das Unternehmen AV-TEST agiert seit 2004 in Magdeburg und beschäftigt mehr als 30 Mitarbeiter mit profunder Fach- und Praxiserfahrung. Die Labore sind mit 500 Client- und Serversystemen ausgestattet, in denen mehr als 3.500 Terabyte an selbst ermittelten Testdaten schädlicher sowie ungefährlicher Informationen gespeichert und verarbeitet werden.