Zum Cybersecurity Awareness Month 2026: Phishing: die weltweite Angriffsart Nr. 1

Täglich werden weltweit etwa 390 Milliarden E-Mails verschickt, wobei knapp die Hälfte zur Kategorie Spam gehört. Davon sollen geschätzt 3 bis 5 Prozent Phishing-E-Mails sein, also etwa bis zu 9 Milliarden – pro Tag. Sicher, viele davon sortieren zum Beispiel Mail-Provider oder Security-Lösungen schon vor der Zustellung aus und löschen sie. Kommt aber rechnerisch nur 1 Prozent bei den Empfängern an, sind das bereits 90 Millionen Phishing-Mails pro Tag.

Microsoft allein registrierte im ersten Quartal 2026 rund 8,3 Milliarden E-Mail-basierte Phishing-Bedrohungen. Auch die Experten von AV-TEST sammeln täglich Spam- und Phishing-Mails und werten sie auf ihrer Plattform AV-ATLAS in Echtzeit aus. Dort wird aber nicht die Gesamtanzahl gelistet, sondern die verschiedenen Exemplare pro 7-Tage-Woche erfasst. Von 10.000 erfassten Spam-Mails haben in der Regel über 60 Prozent einen gefährlichen Link und 30 Prozent einen gefährlichen Anhang. Der Rest ist nervige Werbung. […]

Weiterlesen

Die beigefügten Daten und Grafiken können ab sofort (d.h. ohne Embargo) für Übersichten, Statistiken und als Grundlage für eigene Tests verwendet werden, solange das „AV-TEST Institut“ als Quelle mit einem aktiven Link zur Webseite www.av-test.org angegeben ist.

Über das AV-TEST Institut

AV-TEST ist ein unabhängiger Anbieter für Services im Bereich IT-Sicherheit und Anti-Viren-Forschung mit Fokussierung auf die Ermittlung und Analyse der neuesten Schadsoftware und deren Einsatz in umfassenden Vergleichstests.

Die Aktualität der Testdaten ermöglicht die reaktionsschnelle Analyse neuer Schädlinge, die Früherkennung von Trends im Viren-Bereich sowie die Untersuchung und Zertifizierung von IT-Sicherheitslösungen. Die Ergebnisse des AV-TEST Institutes stellen ein exklusives Informations-Fundament dar und dienen Herstellern zur Produktoptimierung, Fachmagazinen zur Ergebnis-Publikationen und Endkunden zur Orientierung bei der Produktauswahl.

Das Unternehmen AV-TEST agiert seit 2004 in Magdeburg und beschäftigt mehr als 30 Mitarbeiter mit profunder Fach- und Praxiserfahrung. Die Labore sind mit 500 Client- und Serversystemen ausgestattet, in denen mehr als 3.500 Terabyte an selbst ermittelten Testdaten schädlicher sowie ungefährlicher Informationen gespeichert und verarbeitet werden.