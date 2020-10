Zusammenarbeit mit Microsoft for Startups: Das Digitalunternehmen videoboost sichert sich einen Platz in Microsofts Startup-Programm

Förderprogramm für Startups

Das Förderprogramm richtet sich an ausgewählte innovative B2B-Startups mit softwarebasierten Produkten oder Diensten, denen Microsoft durch Unterstützung im technologischen und geschäftlichen Bereich ein schnelles Wachstum ermöglichen möchte.

Im Bewerbungsprozess mit Pitch und persönlichem Videocall beeindruckte videoboost den Technologie-Konzern mit der eigenentwickelten Videoproduktions-Plattform. Diese bündelt sämtliche Produktionsprozesse und die gesamte Projektkommunikation in einem Kanal, was den Kunden maximale Transparenz und ein einfaches Management des Videoprojekts gewährleistet.

Technischer Support & wertvolles Netzwerk

Die Plattform gepaart mit videoboosts innovativen Services haben Microsoft davon überzeugt, dass videoboost in den nächsten Jahren die Art und Weise der Videoproduktionen von Unternehmen nachhaltig verändern wird.

Videoboost greift nun auf umfangreiche Microsoft-Angebote und die neuesten Tools zu und erhält Zugang zum Netzwerk und den Kunden von Microsoft.

Zusammenarbeit in Zeiten der Pandemie

Auch die Events für das Programm zum Netzwerken und Austauschen können aktuell aufgrund von Covid-19 nicht stattfinden. Umso relevanter wird das Medium Video in der Kommunikation von Unternehmen. Daher stellt sich videoboost mit der Cloud-Infrastruktur von Microsoft auch für eine deutlich höhere Auslastung zukunftssicher auf.

Voller Zuversicht in die Zukunft

Videoboosts Geschäftsführer Clemens Groche ist überzeugt, dass Microsofts Tech-Know-How und Netzwerk videoboost zu einem weiteren Wachstumsschub verhelfen wird. Beide Unternehmen ziehen an einem Strang, damit sich videoboost weiter am Markt etabliert. ?Microsoft ist eine der klassischen Erfolgsgeschichten, bei der die Gründer aus der Garage einen Weltkonzern aufgebaut haben. Jetzt möchte Microsoft erfolgversprechenden Startups helfen, ihre eigenen Erfolgsgeschichten zu schreiben. Es ist eine tolle Bestätigung für uns, dass Microsoft videoboost dafür ausgewählt hat und mit modernster Technologie fördert?, so Groche.