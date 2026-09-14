Zusammenschluss zur Single Pair Ethernet Association e.V.

Die Industrienetzwerke Single Pair Ethernet System Alliance e.V. und das SPE Industrial Partner Network e.V. haben sich zu einem gemeinsamen Verein zusammengeschlossen. Der Zusammenschluss bzw. die Gründung des neuen Vereins wurde am 2. und 3. Juni 2026 im Rahmen außerordentlicher Mitgliederversammlungen offiziell beschlossen und notariell festgeschrieben. Der neue Verein wurde konstitutiv am 20.08.2026 registriert und trägt den Namen Single Pair Ethernet Association e.V..

Mit diesem Schritt vereinen die beiden bislang eigenständigen Netzwerke ihre Kompetenzen, Aktivitäten und Mitglieder unter einem gemeinsamen Dach. Ziel ist es, die Weiterentwicklung, Standardisierung und weltweite Verbreitung von Single Pair Ethernet (SPE) noch gezielter und wirkungsvoller voranzutreiben.

Der Zusammenschluss bündelt Expertise, stärkt die internationale Sichtbarkeit und schafft eine starke gemeinsame Plattform für Industrie, Anwender und Forschung. Die vereinte

Stärke ermöglicht eine engere Verzahnung technischer Inhalte, von Marktaktivitäten und internationalen Initiativen sowie deren schnellere und effizientere Umsetzung.

Erste internationale Auftritte des neuen Vereins auf folgenden Fachmessen

IMTS (International Manufacturing Technology Show)

Chicago / USA – 14. – 19.09.2026

IAS (Industrial Automation Show)

Shanghai / China – 12. – 16.10.2026

SPS Smart Production Solutions

Nürnberg / Deutschland – 24. – 26.11.2026

Parallel startet die Arbeit an einer neuen gemeinsamen Website der Single Pair Ethernet Association. Diese wird weiterhin über die etablierten und bekannten Webadressen erreichbar sein:

www.singlepairethernet.com und http://www.single-pair-ethernet.com

Mit der Gründung der Single Pair Ethernet Association beginnt ein neues Kapitel der Zusammenarbeit. Gemeinsam werden die Mitglieder SPE künftig noch konsequenter als Schlüsseltechno-logie für industrielle Kommunikation, Automatisierung und IIoT vorantreiben – schneller, internationaler und mit klarer gemeinsamer Stimme.

Im Rahmen der außerordentlichen Mitgliederversammlungen wurden die bestehenden Mit-glieder der beiden vorherigen Netzwerke in den neuen Verein überführt, um das etablierte Know-how und die vielfältigen Erfahrungen uneingeschränkt in die Arbeit der Single Pair Ethernet Association einfließen zu lassen.

Die bislang eigenständigen Arbeitsgruppen werden in das neue Vereinsumfeld integriert und führen ihre Projekte und Initiativen mit vereinter Kompetenz weiter. Dank der gebündelten Expertise profitieren die Arbeitsgruppen von einer stärkeren Vernetzung, zusätzlichen Ressourcen und neuen Impulsen. Dies schafft optimale Voraussetzungen, um die Entwicklung und Umsetzung gemeinsamer Ziele noch effizienter und wirkungsvoller zu gestalten.

Single Pair Ethernet Association e.V.

Die Single Pair Ethernet Association ist ein globales, offenes Netzwerk führender Technologieunternehmen sowie Partner aus Forschung und Wissenschaft aus unterschiedlichen Branchen und Anwendungsbereichen. Gemeinsam bündelt es Know-how und Expertise, um die Weiterentwicklung und Verbreitung von Single Pair Ethernet (SPE) voranzutreiben. Durch branchenübergreifende Zusammenarbeit, die Förderung internationaler Standards und praxisnaher Lösungen unterstützt die Association die breite Etablierung von SPE als zukunftsweisende Technologie für eine vernetzte Welt.