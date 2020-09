Zwölf Sprachtalente siegen beim Bundeswettbewerb Fremdsprachen

Die Sieger des Bundeswettbewerbs Fremdsprachen stehen fest: Es sind zwölf Schülerinnen und Schüler, die die Expertenjury von ihrem Können am besten überzeugten. Bei dem Wettbewerb, den das bundesweite Talentförderzentrum Bildung & Begabung jedes Jahr ausrichtet, gab es außerdem 14 zweite und elf dritte Plätze. Das Wettbewerbsfinale fand in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie ausschließlich digital statt.

Beim diesjährigen Durchlauf des Bundeswettbewerbs Fremdsprachen in der Kategorie SOLO Plus erreichten die folgenden zwölf Schülerinnen und Schüler den ersten Platz: David Conrad (Rostock), Sophie Endner (Trier), Lukas Franz (Schweinfurt), Monika Hartmann (München), Mariela Havenstein (Neubiberberg/Bayern), Fiona Kalberg (Voerde/NRW), Justine Laus (Trier), Vinzenz Löffel (Augsburg), Carolin Miehle (Biberach/Baden-Württemberg), Vivien Schilbach (Garching/Bayern), Johanna Tanneberger (Berlin), Ferdinand von Heinz (München).

Insgesamt waren 335 Schüler aus ganz Deutschland und von deutschen Auslandsschulen zu dem Wettbewerb angetreten. Voraussetzung war, dass sie die Klassen 10 bis 13 besuchen und mit mindestens zwei Fremdsprachen ins Rennen gehen. Die besten 47 Teilnehmer standen im Finale, das in diesem Jahr zum ersten Mal nicht als Präsenzveranstaltung, sondern aufgrund der Corona-bedingten Kontaktbeschränkungen digital stattfand. Die Jugendlichen mussten ihre sprachlichen Fähigkeiten in Einzelgesprächen und Gruppendiskussionen in je zwei Wettbewerbssprachen unter Beweis stellen. Als Sprachen waren Chinesisch, Englisch, Französisch, Italienisch, Latein, Polnisch, Russisch, Spanisch und Altgriechisch vertreten.

NRW-Schul- und Bildungsministerin Yvonne Gebauer gratulierte allen Teilnehmern sowie den Gewinnern per Videobotschaft zu den hervorragenden Leistungen: “Den Gewinnerinnen und Gewinnern des Bundeswettbewerbs Fremdsprachen gratuliere ich herzlich zu ihrem Engagement, ihrer Ausdauer und ihrer Neugier. Denn diese Eigenschaften, die beim Erlernen von Fremdsprachen besonders gefordert sind, haben sie in hohem Maße unter Beweis gestellt. Kenntnisse in einer Fremdsprache und das Sprechen einer weiteren Sprache sind in jeder Hinsicht ein Gewinn, es erweitert die eigene Perspektive und es ist ein Gewinn für uns als Gesellschaft, da jede und jeder so zur Verständigung in einer immer globaleren Welt beiträgt.”

Die Bundessieger werden in die Förderung der Studienstiftung des deutschen Volkes aufgenommen. Weitere Gewinne sind Sach- und Geldpreise.

Über den Bundeswettbewerb Fremdsprachen

Der Bundeswettbewerb Fremdsprachen gehört zu den traditionsreichsten Schülerwettbewerben in Deutschland. Der Leistungswettbewerb fördert junge Sprachtalente und möchte Neugier auf fremde Sprachen und Kulturen wecken. Die Anmeldephase für den Wettbewerbslauf 2020/2021 läuft noch bis zum 6. Oktober 2020. Zur Auswahl stehen die Kategorien SOLO (Klasse 8 bis 13) und TEAM (Klasse 6 bis 10). Ausgerichtet wird der Wettbewerb von Bildung & Begabung, dem Talentförderzentrum des Bundes und der Länder.

http://www.bundeswettbewerb-fremdsprachen.de

Über Bildung & Begabung

Bildung & Begabung ist das Talentförderzentrum des Bundes und der Länder. Seine Wettbewerbe und Akademien helfen Jugendlichen, ihre Stärken zu entfalten – unabhängig davon, auf welche Schule sie gehen oder aus welcher Kultur sie stammen. Außerdem unterstützt Bildung & Begabung Lehrer, Eltern und Schüler mit umfangreichen Informations- und Vernetzungsangeboten wie der Fachtagung “Perspektive Begabung” oder dem Online-Portal www.begabungslotse.de. (http://www.begabungslotse.de/) Bildung & Begabung ist eine Tochter des Stifterverbandes. Förderer sind das Bundesministerium für Bildung und Forschung und die Kultusministerkonferenz. Schirmherr ist der Bundespräsident.

http://www.bildung-und-begabung.de

Pressekontakt:

Matthias Bunk, Tel. 0228/95915-61

E-Mail: mailto:presse@bildung-und-begabung.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/82114/4711978

OTS: Bildung & Begabung gemeinnützige GmbH

Original-Content von: Bildung & Begabung gemeinnützige GmbH, übermittelt durch news aktuell