1. Preis: viality gewinnt „Auf IT gebaut“-Award in Berlin

Der Virtual-Reality-Raumkonfigurator für die Bauwirtschaft ermöglicht erstmals durch eine besondere Hardware-Lösung, nicht nur die visuelle Komponente von Baumaterialien abzubilden, sondern auch ein haptisches Erlebnis zu simulieren.

Konkret können durch die Lösung Baustoffe betrachtet werden, beispielsweise Bodenbelägen in einer virtuellen Wohnung. Die hohe Bildqualität der Brille und der Materialscans, kombiniert mit den präzisen Lichtberechnungen in der Anwendung, unterstützen den Entscheidungsprozess beim Planen. Zudem ist es kosten- und ressourcenschonend, wodurch die Anwendung einen Beitrag zur Nachhaltigkeit liefert.

Die Lösung des Teams ist bereits beim Handwerks-Start-Up Myster in Dortmund im Einsatz: „Mit dem VR-Raumkonfigurator ist es uns möglich beliebig viele Bodenbelagsmaterialien auf einer sehr kleinen Gewerbefläche beeindruckend zu präsentieren.“, so Mirco Grübel, Gründer der Myster GmbH. „Durch den Einsatz von VR ist es Myster möglich kostensparend und zugleich ansprechend sein Portfolio zu präsentieren. Mit der Haptik-Implementierung heben wir die immersive Erfahrung auf das nächste Level.“, so Markus Rall, CEO von viality.

Über den Award

Seit dem Jahr 2002 verleiht das RKW Kompetenzzentrum für Digitalisierung den „Auf IT gebaut – Bauberufe mit Zukunft“ Award für digitale Lösungen im Prob-Tech Bereich. Vergeben unter der Schirmherrschaft des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie zählt er zu den renommiertesten Preisen der Branche. Er wird durch Sozialpartnerschaften und Unternehmen aus der Bauwirtschaft mitgetragen und gefördert.

Elisabeth Winkelmeier-Becker, Parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesminister für Wirtschaft und Energie, prämierte die besten Arbeiten rund um die Digitalisierung der Bauwirtschaft. „Was das BMWi am Preis „Auf IT gebaut“ so schätzt: Der Wettbewerb trägt zur Nachwuchsförderung und Fachkräftesicherung bei. Er steigert die Attraktivität der Bauwirtschaft. Und: Der Preis wirbt für digitale Lösungen am Bau, die deshalb so wichtig sind, weil nur sie kostensenkend auf das Bauen wirken“, so Winkelmeier-Becker.

