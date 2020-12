3 Tipps zum Marketing – Sie können es sich nicht leisten, etwas zu verpassen

2020, fast 21 und immer noch bestimmt Corona Leben und GeschÃ?ft. Wir sind im Umbruch. Die Arbeitswelt ist in wenigen Jahren kaum noch wieder zuerkennen. Das geht auch auf der Nachfrageseite nicht spurlos vorbei. Selbst ein lokaler Holzlieferant, ein kleiner Imbiss um die Ecke oder der Blumenladen neben dem Einkaufsladen sollte im Internet prÃ?sent sein.

Ein Marketing-Mix muss her. Ein Spagat zwischen Jung und Alt. Wussten Sie, dass das gar nicht so schwer ist? Forscher haben herausgefunden, dass die Baby-Boomer Generation mit der Generation Z viele Werte gemeinsam hat. Sie kÃ?nnen das nutzen: BroschÃ?ren etwa als Postkarte aufgemacht direkt in den heimischen Briefkasten werden wieder geschÃ?tzt.

Allerdings um dann Ihre Internetseite zu besuchen und meistens nicht direkt, um in den Laden zu kommen.

Deshalb sollten Sie direkt an diesen 3 Marketing Essentials arbeiten:

Ein Schnelldurchlauf

1. Google MyBusiness Account einrichten und pflegen

Hier finden Kunden aktuelle BeitrÃ?ge von Ihnen, Sie stellen sicher, dass Ihr Unternehmensprofil unverkennbar als erstes angezeigt wird. Sie erscheinen in Google Maps – eine Navigation ist mÃ?glich und Sie werden bei generellen Suchen in der NÃ?he nach Ihrer Branche vorgeschlagen. Kurieren Sie Ihre Rezensionen. Antworten Sie auf die Bewertungen. Sorgen Sie fÃ?r eine ordentliche Benennung von Bildmaterial – Google Lense ist auf dem Vormarsch.

Arbeiten Sie mit den Fragen die Google zu Ihrem „Thema“ vorschlÃ?gt. Menschen gehen kaum noch auf Homepages – Voicesearch nimmt zu. Erst, wenn die Antworten Ã?berzeugen, geht es vielleicht weiter zu Ihnen.

Erleichtern Sie die Customer Journey – lassen Sie direkt buchen oder bestellen. Produkte sollten auÃ?erdem bei Google Shopping gelistet sein. Auch uns Media Marketing LTD kÃ?nnen Sie direkt kontaktieren.

2. Kundendaten – E-Mail-Adresse/ Post-Adresse – aufbauen und sinnvoll nutzen

Laden Sie sich Ihre E-Mail listen von Drittanbietern herunter – mit allen

Zusatzinformation. Legen Sie sich eine eigene Datei an und pflegen Sie diese

sorgfÃ?ltig. Ã?berlegen Sie, was fÃ?r Ihr Business Sinn macht, um bestmÃ?glich fÃ?r Ihre Stammkunden da zu sein – Postkarten zum Geburtstag, Gewinnspiele, Couponaktionen? Via BroschÃ?ren oder eher Ã?ber Newsletter? Media Marketing LTD hat Erfahrung auf dem Gebiet.

Falls sie noch keine solche Liste haben, legen Sie sich eine an.

Wir Media Marketing LTD helfen Ihnen beim WIE gerne weiter.

3. Avatar/Buyer Persona erstellen: WER und WO sind Ihre Kunden zu finden?

Mit dieser Aufgabe mÃ?chten wir Media Marketing LTD Sie ungern alleine stehen lassen. Sprechen Sie uns gerne an.

Wenn Sie diese Essentials richtig angehen, kÃ?nnen Sie in der Corona-Krise Ihre Stammkunden halten und sogar neue Kunden dazu gewinnen – sollten Sie aktuell geschlossen haben, zÃ?gern Sie nicht vor der Idee zurÃ?ck, Gutscheine zu verkaufen. Sie benÃ?tigen gerade dann keinen Imageboost, Sie benÃ?tigen Cashflow.

Das fÃ?hrt zum eigentlich wichtigsten Tipp am Ende:

Machen Sie sich zwingend Ihr Marketing-Ziel deutlich. Nur so kÃ?nnen Sie es messbar gestalten und verhindern, irgendwann alle Ressourcen im Marketing-Dschungel zu verlieren – ohne Outcome. Wir Media Marketing LTD bringen Sie sicher durch den Dschungel.