30 Jahre Pharmakon Software

Karlsruhe, 05.11.2026

Was 1996 während eines Informatikstudiums begann, hat sich in den vergangenen drei Jahrzehnten zu einem etablierten Softwareunternehmen entwickelt: Pharmakon Software feiert sein 30-jähriges

Bestehen. Das Karlsruher Unternehmen ist auf Customer-Relationship-Management-Systeme (CRM) fu?r die pharmazeutische Industrie spezialisiert. Dabei setzt Pharmakon bis heute auf kontinuierliche Weiterentwicklung und eine enge Zusammenarbeit mit seinen Kunden.

Von der Studienzeit zum eigenen Softwareunternehmen

Die Begeisterung fu?r Computer und Technologie und sein Wunsch Informatik zu studieren, begleitet

Pharmakon-Gru?nder und Geschäftsfu?hrer Holger Schönecker bereits seit seiner Schulzeit. Während

seines Studiums arbeitete er als Werkstudent in einem Pharmaunternehmen und war dort fu?r das

CRM-System zuständig. Hier kamen sein technisches Wissen und seine ersten Kontakte zur

Pharmabranche zusammen. Daraus entstand die Idee, selbst eine CRM-Lösung zu entwickeln und

diese weiteren Unternehmen der Pharmaindustrie zur Verfu?gung zu stellen.

1996 gru?ndete Holger Schönecker Pharmakon Software, zunächst noch während seines

Informatikstudiums. Mit zunehmender Größe der Projekte wuchs auch das Team. Was ihm das

Informatikstudium nicht vermitteln konnte, eignete sich Holger Schönecker mit großer Eigeninitiative

an. Neben der eigentlichen Softwareentwicklung kamen neue tägliche Herausforderungen der

Selbstständigkeit hinzu, wie Unternehmensfu?hrung, Finanzen, Personal und Marketing. Sein

Wissensdrang und die Begeisterung fu?r neue Möglichkeiten sind bis heute ein wichtiger Bestandteil sowohl von ihm als auch von der Unternehmensphilosophie von Pharmakon.

30 Jahre technologischer Wandel

Ein Blick auf die Anfänge zeigt, wie grundlegend sich technischen Möglichkeiten seit 1996 verändert

haben. Bereits zwei Jahre nach der Gru?ndung folgte mit dem PharmaPilot Pharmakons erste mobile CRM-Lösung fu?r den pharmazeutischen Außendienst. Auf dem damals verbreiteten PalmPilot konnten Außendienstmitarbeitende Informationen mobil erfassen und sogar elektronische Unterschriften nutzen.

In den 2000er-Jahren entwickelte sich die Technologie von klassischen Serveranwendungen

zunehmend hin zu webbasierten Lösungen.

Mit jeder neuen Gerätegeneration entstanden neue technische Anforderungen, aber auch zusätzliche

Möglichkeiten fu?r die Softwareentwicklung.

Pharmakon begleitet diese Veränderungen kontinuierlich weiter, heute umfasst die Produktwelt unter anderem das Pharma-CRM-System sowie die mobile Außendienstlösung PharmaPilot, die mittlerweile in der achten Generation verfu?gbar ist.

Dabei hat sich nicht nur die Technologie verändert. Auch die Erwartungen an Benutzerfreundlichkeit,

Flexibilität und effiziente Arbeitsabläufe sind deutlich gestiegen.

Gemeinsam mit den Kunden weiterentwickeln

Während sich die technischen Möglichkeiten in den vergangenen 30 Jahren grundlegend verändert

haben, ist der zentrale Bestandteil der Unternehmensphilosophie gleichgeblieben: Die enge Zusammenarbeit mit den Kunden.

Viele Ideen fu?r neue Funktionen und Weiterentwicklungen kommen direkt von den Anwendern im Außendienst. Durch kontinuierlichen Austausch kann Pharmakon Lösungen an den tatsächlichen Bedu?rfnissen der Pharmaunternehmen ausrichten und flexibel auf Veränderungen innerhalb der Branche reagieren.

Ein besonderes Beispiel fu?r diese Zusammenarbeit ist das Customer Advisory Board (CAB). Das

Kundengremium wurde 2004 auf Initiative der Kunden ins Leben gerufen, die sich eine stärkere

Beteiligung an der Produktentwicklung wu?nschten.

Seither findet das CAB jährlich statt. Vertreter verschiedener Kundenunternehmen kommen dabei mit Pharmakon Team zusammen, um Erfahrungen auszutauschen, Anforderungen zu diskutieren und

gemeinsam u?ber zuku?nftige Entwicklungen zu sprechen.

Das Konzept hat sich u?ber die Jahre bewährt und ist zu einem festen Bestandteil der

Unternehmensentwicklung geworden, das zeigen auch zahlreiche langjährigen Kundenbeziehungen.

Nachwuchsförderung

Pharmakon investiert seit vielen Jahren in die Ausbildung und Förderung junger Fachkräfte.

Als Ausbildungsbetrieb bietet das Unternehmen IHK-Ausbildungsplätze sowie duale Studienmöglichkeiten in den Bereichen Informatik und Informationstechnik in Zusammenarbeit mit

dualen Hochschulen in Karlsruhe und Mannheim.

Daru?ber hinaus begleitet Pharmakon regelmäßig Bachelor- und Masterarbeiten. Einige ehemalige

Studierende und Auszubildende sind auch bis heute Teil des Teams.

Der Blick in die Zukunft

Nach 30 Jahren Softwareentwicklung steht die Branche erneut vor einem tiefgreifenden

technologischen Wandel. Insbesondere ku?nstliche Intelligenz eröffnet neue Möglichkeiten, sowohl fu?r

CRM-Systeme als auch fu?r die Arbeitsweise in Unternehmen. Pharmakon beschäftigt sich bereits seit Jahren intensiv mit diesen Innovationen, erforscht deren Einsatzmöglichkeiten und entwickelt gemeinsam mit den Kunden erste Ansätze und Anwendungen.

„Hier ist natu?rlich nicht abzusehen, was alles passieren wird. Es gibt so viele neue Möglichkeiten.

Einige davon haben wir bereits im diesjährigen Customer Advisory Board vorgestellt“, erklärt Holger

Schönecker. Dabei steht fu?r ihn nicht allein die technische Machbarkeit im Vordergrund: „Hier ist es natu?rlich wichtig, zusammen mit den Kunden zu schauen, was Sinn macht und nicht nur, was technisch möglich ist.“

Mit dieser Haltung blickt das Pharmakon-Team offen und zuversichtlich in die Zukunft. Neue

Technologien werden beobachtet, ausprobiert und auf ihren tatsächlichen Nutzen gepru?ft.

Denn trotz aller Veränderungen bleibt eines bestehen: Im Mittelpunkt stehen die Menschen, die

täglich mit der Software arbeiten.

Ein Grund, Danke zu sagen

Das 30-jährige Firmenjubiläum ist fu?r Pharmakon nicht nur ein Anlass, auf technische Entwicklungen

und unternehmerische Meilensteine zuru?ckzublicken, sondern vor allem auch, den Menschen zu danken, die diesen Weg begleitet haben. Dazu gehören die Mitarbeitenden, die mit ihrem Wissen und Engagement zur Entwicklung des

Unternehmens beitragen, ebenso wie die Kunden und Partner, mit denen Pharmakon teilweise

bereits seit vielen Jahren zusammenarbeitet.

Mit Stolz auf das bisher Erreichte und Offenheit fu?r kommende Entwicklungen blickt das Karlsruher

Unternehmen auf die nächsten Jahre.

30 Jahre Pharmakon Software – Gemeinsam Zukunft gestalten.