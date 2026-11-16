Mit 3D-SUITE EX 11.0.9 steht eine neue Version der Software für CAD-Datenkonvertierung und Qualitätssicherung bereit. Das Release erweitert insbesondere den PMI Checker, unterstützt aktuelle Versionen führender CAD-Systeme und verbessert zahlreiche Funktionen für den Datenaustausch. Die neue Version ist nun bei CAMTEX verfügbar. Der CAD-Spezialist unterstützt Unternehmen dabei, 3D-SUITE in ihre Prozesse einzubinden und CAD-Daten zuverlässig zwischen unterschiedlichen Systemen auszutauschen.

Neue Prüffunktionen erkennen Fehler in PMI-Daten

Der PMI Checker erhält mit 3D-SUITE EX 11.0.9 vier zusätzliche Prüfkriterien. Die Software kontrolliert jetzt, ob Toleranzwerte innerhalb festgelegter Grenzen liegen und ob Hinweislinien mit passenden Endsymbolen auf die jeweilige Geometrie verweisen. Außerdem prüft sie, ob geometrische Toleranzen korrekt mit anderen PMI-Elementen verknüpft sind und ob definierte Bezugsrahmen alle sechs Freiheitsgrade vollständig einschränken.

Damit können Unternehmen fehlerhafte oder unvollständige Fertigungsinformationen früher erkennen. Besonders bei modellbasierten Entwicklungs- und Fertigungsprozessen (MBD) hilft dies, Fehler in nachgelagerten Arbeitsschritten zu vermeiden.

Zusätzlich zeigt der Inspector ergänzende Abbildungen zu einzelnen Prüfkriterien an. Anwender können Prüfungen außerdem gezielt überspringen oder Fehlerstufen anhand definierter PMI-Texte anpassen.

Unterstützung aktueller CAD-Versionen

Mit dem neuen Release erweitert 3D-SUITE die Unterstützung aktueller CAD-Systeme. Dazu gehören CATIA V5 R36 (V5-6R2026), Siemens NX 2606 Series, Creo Parametric 13.4 und CADmeister 2025. Die aktualisierten Schnittstellen ermöglichen es Unternehmen, neuere CAD-Versionen in bestehende Prozesse einzubinden und weiterhin Daten mit Kunden, Lieferanten und Entwicklungspartnern auszutauschen.

CAD-Daten zuverlässiger übertragen

Auch beim Datenaustausch bietet 3D-SUITE EX 11.0.9 Verbesserungen. So überträgt die Software bei Creo Parametric und SOLIDWORKS zusätzliche Verknüpfungen zwischen PMI-Informationen und den zugehörigen Geometrieelementen.

Die CATIA V5-Schnittstellen verarbeiten weitere Referenzmaße und geometrische Informationen. Auch beim Austausch über das neutrale QIF-Format unterstützt 3D-SUITE zusätzliche Geometrieinformationen und modellbasierte Merkmale.

CAD-Daten übersichtlicher prüfen und darstellen

Der 3D-PDF-Exporter hebt ausgewählte Bauteile jetzt farblich hervor und erleichtert damit die Orientierung in komplexen Modellen. Der HTML-Exporter bietet zusätzliche Möglichkeiten, PMI-Informationen anzuzeigen und Textinhalte individuell zu gestalten.

Zudem reagiert der Inspector bei großen Datenmengen schneller. Auch der Drawing Validator stellt Prüfergebnisse verständlicher dar.

Durchgängige digitale Prozesse mit 3D-SUITE

Mit 3D-SUITE EX 11.0.9 können Unternehmen CAD-Daten zuverlässiger übertragen, Fertigungsinformationen gezielter prüfen und Fehler frühzeitig erkennen. Davon profitieren insbesondere Unternehmen aus der Automobilindustrie, der Luft- und Raumfahrt sowie dem Maschinen- und Anlagenbau, die komplexe CAD-Daten zwischen unterschiedlichen Systemen austauschen.

CAMTEX begleitet Unternehmen bei der Einführung und beim Einsatz von 3D-SUITE und unterstützt sie dabei, CAD-Prozesse effizienter zu gestalten und Abläufe zu automatisieren. Weitere Informationen unter www.camtex.de.