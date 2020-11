4.000 neue Bestellschalter für Autofahrer – McDonald–s Deutschland verwandelt Plakatflächen in McDrive-Schalter (FOTO)

Eine Bestellung lässt sich an den Plakatflächen zwar noch nicht aufgeben, aber mit einer neuen Plakatserie macht McDonald–s Deutschland direkt nach der Ankündigung des zweiten Lockdown am 29. Oktober auf sein McDrive-Angebot aufmerksam. 4.000 City Light Poster in ganz Deutschland wurden dafür in McDrive-Fenster verwandelt, aus denen die Mitarbeiter den Vorbeifahrenden die Bestellung entgegenreichen.

Die Out-of-Home-Kampagne hat die neue Marketing Lead-Agentur von McDonald–s Deutschland kurzfristig als Reaktion auf den erneuten Lockdown umgesetzt. Geshootet wurden dabei auch echte Mitarbeiter von McDonald–s.

“Offiziell übernimmt unsere neue Marketingagentur Scholz & Friends ab nächstem Jahr den Lead. Dass wir nun aber bereits spontan eine erste gemeinsame Kampagne umsetzen können, die auf die aktuelle Situation in Deutschland Bezug nimmt und gleichzeitig durch unsere Mitarbeiter im Vorbeifahren ein Lächeln schenkt, freut uns sehr. Denn genau solche kreativen Ansätze erwarten wir uns von unserer Partnerschaft mit Scholz & Friends”, so Susan Schramm, Marketingvorstand von McDonald–s Deutschland.

Matthias Spaetgens, Chief Creative Officer Scholz & Friends, erläutert die kreative Idee hinter der Kampagne: “Gerade Außenwerbung muss extrem einfach und plakativ sein. Wir verwandeln die Citylights in einen McDrive – der Produktvorteil ist für den Autofahrer zum Greifen nah. So zeigen wir, wie einfach es ist, sich unterwegs sicher und schnell einen kleinen Glücksmoment zu gönnen.”

Die Agentur Scholz & Friends hatte sich Ende September im Pitch um den Werbeetat von McDonald–s Deutschland durchgesetzt. Aktuell befindet sich die Agentur in der Transition-Phase, in der die künftigen Prozesse festgelegt werden.

