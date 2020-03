Administraight unterstützt die Kautex GmbH aus Bonn

Administraight aus Essen a. d. Ruhr, mittlerweile in Deutschland einer der führenden Anbieter im Bereich des sogenannten F&A Outsourcing (Finance & Accounting), entlastet ab dem 1. März 2019 das innovative Unternehmen Kautex in Bonn

Die komplette Lohn- und Gehaltsabrechnung für über 400 Arbeitsnehmer und über 200 Betriebsrentner wird für die Kautex GmbH Standort Bonn abgewickelt.

Die Unternehmensgruppe hat weltweit 30 Standorte und mehrere tausend Mitarbeiter. Kautex zählt zu den Top-100-Lieferanten global operierender Automotive-OEMs und fertigen neben Industrieverpackungen auch Kunststoff-Kraftstoffsysteme, Clear-Vision-Systeme und Gussteile.

Administraight Geschäftsführer Dr. Axel Wullenkord zu dieser neuen Geschäftsverbindung:

„Wir freuen uns sehr, dass wir unseren Kundenkreis stetig erweitern dürfen. Es spielt keine Rolle, ob DAX Unternehmen oder mittelständisch orientierte Firma: Sie alle müssen täglich, die Kosten und Effizienz im kaufmännischen Bereich unter Beweis stellen.“

Das Essener Team rund um Axel Wullenkord arbeitet in der Regel direkt mit der ERP Software des Kunden. In dem Fall, stellt Administraight seinen Share Point, für einen sicheren und verschlüsselten Datentransfer, zur Verfügung. Ein großer Vorteil für die Kautex GmbH: Keine weiteren Investitionen, keine Schnittstellen, keine Softwarekomplikationen. Die Daten sind jederzeit von den Verantwortlichen einsehbar und können abgerufen werden.